Общество

В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливнейРИА Новости 13:44

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.
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В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

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Рейс авиакомпании Nordwind из Антальи в Санкт Петербург задерживается более чем на 13 часов, сообщает "Фонтанка".
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Против главы СБУ завели уголовное дело

В отношении руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака возбуждено уголовное дело в Национальном антикоррупционном бюро.
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Общество

Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи

Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
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Политика

В ЕЭК рассказали о возможном уходе Глазьева с поста советника Путина

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.
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Кадыров поделился подробностями разговора с Путиным после смерти отца

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Дубль Левандовски спас «Баварию» от поражения в матче с «Гертой»

Встреча прошла в Мюнхене на стадионе Альянц-Арена и завершился со счетом 2:2. В составе мюнхенского клуба дублем отметился Роберт Левандовски (24-я и 60-я минуты).
Обновлено в 16:27
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Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»

Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
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Происшествия

Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса

Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено в 13:17
Общество

Транспортные карты запретят пополнять наличными

Президент Владимир Путин подписал поправки к закону о национальной платежной системе, запрещающие пополнение транспортных карт наличными без предъявления паспорта.
Обновлено в 01:04
Технологии

Названы приложения, в которых россияне проводят больше всего времени

Обновлено в 07:01
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«Странники терпенья» Аленикова вошли в лонг-лист «Золотого глобуса»

Фильм «Странники терпенья» режиссера Владимира Аленикова вошел в лонг-лист премии «Золотой глобус».
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Происшествия

Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

Обновлено в 09:20
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Ученые назвали причину повышенного риска развития рака у женщин

Как и ожидалось, пожилой возраст был связан с повышенным риском развития рака, но корректировка данных по возрасту, полу, индексу массы тела (ИМТ), курению и потреблению алкоголя показала возможную связь между прерывистой гипоксией ночью и более высокой распространенностью рака.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Росгидромет объяснил скачок радиации после аварии под Северодвинском

Специалисты Росгидромета считают, что кратковременное повышение уровня радиации в Северодвинске 8 августа связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов.
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«Мастер и Маргарита» может стать одним из самых дорогих фильмов в РФ

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На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»

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Транспорт

РЖД разрабатывают маршрут из Москвы в Карелию через Петербург

"Российские железные дороги" рассматривают возможность организации пассажирского маршрута из Москвы в Карелию через Санкт-Петербург.
Обновлено в 13:54
Кино

Иван Охлобыстин написал свою автобиографию

Известно, что над книгой Охлобыстин работал около 20 лет.
Обновлено в 14:07
Общество

ВШЭ начала проверку после обвинений учителя в растлении несовершеннолетних

Высшая школа экономики (ВШЭ) начала служебную проверку в отношении учителя литературы лицея ВШЭ Александра Кузнецова, которого бывшие ученицы обвинили в растлении, передает «Интерфакс».
Обновлено в 15:24
Происшествия

У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин

Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Происшествия

Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады

На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
Обновлено в 13:29
Здоровье

Министр здравоохранения области: в Европе приема к врачу ждут больше 2 месяцев

В странах Евросоюза из-за дефицита медперсонала является нормальным ожидание приема к врачу более 2 месяцев.
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Армия и оружие

Позиции российских военных в Сирии атакованы израильскими ракетами

Обозреватели военного интернет-ресурса Avia.pro заявили о том, что выпущенные со стороны Израиля ракеты являются попыткой рассорить Россию с Ираном и «Хезболой».
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Здоровье

Малиновое варенье блокирует распространение раковых клеток

Согласно исследованиям, малиновое варенье является отличным антиоксидантом, который помогает избежать распространения раковых клеток и усиливает защитные функции организма перед недугом.
Обновлено в 11:19
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Экологи раскритиковали принца Гарри и Меган Маркл

Британские экологи выступили с критикой принца Гарри и Меган Маркл за использование частного самолёта Gulfstream 550.
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МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров

Парламентарий из Гренландии Айя Чеминиц Ларсен негативно оценила сообщения СМИ о желании президента США Дональда Трампа купить остров, заявив, что это может привести к разрушению ценностей коренного населения.
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Энергетика

Китай отменил поставку венесуэльской нефти из-за американских санкций

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corporation, CNPC) в августе отменила планы по загрузке около 5 млн баррелей венесуэльской нефти в танкеры из-за американских санкций против Боливарианской Республики, сообщили осведомленные источники.
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Командир аварийно севшего А321 извинился перед пассажирами

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В Петербурге трое человек пострадали в ДТП со скорой помощью

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Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых авто

Обновлено 13 августа в 19:56
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