Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливнейРИА Новости 13:44
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 16:44, Ашберн
Происшествия
СМИ сообщили о 400 застрявших в аэропорту Антальи российских туристах
Рейс авиакомпании Nordwind из Антальи в Санкт Петербург задерживается более чем на 13 часов, сообщает "Фонтанка".
Обновлено в 14:36
Политика
Против главы СБУ завели уголовное дело
В отношении руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака возбуждено уголовное дело в Национальном антикоррупционном бюро.
Обновлено в 11:06
Общество
Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи
Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Политика
В ЕЭК рассказали о возможном уходе Глазьева с поста советника Путина
В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.
Обновлено в 06:18
Футбол
Дубль Левандовски спас «Баварию» от поражения в матче с «Гертой»
Встреча прошла в Мюнхене на стадионе Альянц-Арена и завершился со счетом 2:2. В составе мюнхенского клуба дублем отметился Роберт Левандовски (24-я и 60-я минуты).
Обновлено в 16:27
Политика
Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»
Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия
Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса
Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено в 13:17
Общество
Транспортные карты запретят пополнять наличными
Президент Владимир Путин подписал поправки к закону о национальной платежной системе, запрещающие пополнение транспортных карт наличными без предъявления паспорта.
Обновлено в 01:04
Культура
«Странники терпенья» Аленикова вошли в лонг-лист «Золотого глобуса»
Фильм «Странники терпенья» режиссера Владимира Аленикова вошел в лонг-лист премии «Золотой глобус».
Обновлено в 15:22
Наука
Ученые назвали причину повышенного риска развития рака у женщин
Как и ожидалось, пожилой возраст был связан с повышенным риском развития рака, но корректировка данных по возрасту, полу, индексу массы тела (ИМТ), курению и потреблению алкоголя показала возможную связь между прерывистой гипоксией ночью и более высокой распространенностью рака.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Росгидромет объяснил скачок радиации после аварии под Северодвинском
Специалисты Росгидромета считают, что кратковременное повышение уровня радиации в Северодвинске 8 августа связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов.
Обновлено в 15:44
Кино
На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»
Обновлено в 06:54
Транспорт
РЖД разрабатывают маршрут из Москвы в Карелию через Петербург
"Российские железные дороги" рассматривают возможность организации пассажирского маршрута из Москвы в Карелию через Санкт-Петербург.
Обновлено в 13:54
Кино
Иван Охлобыстин написал свою автобиографию
Известно, что над книгой Охлобыстин работал около 20 лет.
Обновлено в 14:07
Общество
ВШЭ начала проверку после обвинений учителя в растлении несовершеннолетних
Высшая школа экономики (ВШЭ) начала служебную проверку в отношении учителя литературы лицея ВШЭ Александра Кузнецова, которого бывшие ученицы обвинили в растлении, передает «Интерфакс».
Обновлено в 15:24
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады
На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
Обновлено в 13:29
Здоровье
Министр здравоохранения области: в Европе приема к врачу ждут больше 2 месяцев
В странах Евросоюза из-за дефицита медперсонала является нормальным ожидание приема к врачу более 2 месяцев.
Обновлено в 12:51
Армия и оружие
Позиции российских военных в Сирии атакованы израильскими ракетами
Обозреватели военного интернет-ресурса Avia.pro заявили о том, что выпущенные со стороны Израиля ракеты являются попыткой рассорить Россию с Ираном и «Хезболой».
Обновлено в 09:33
Здоровье
Малиновое варенье блокирует распространение раковых клеток
Согласно исследованиям, малиновое варенье является отличным антиоксидантом, который помогает избежать распространения раковых клеток и усиливает защитные функции организма перед недугом.
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес
Экологи раскритиковали принца Гарри и Меган Маркл
Британские экологи выступили с критикой принца Гарри и Меган Маркл за использование частного самолёта Gulfstream 550.
Обновлено в 15:21
Политика
МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров
Парламентарий из Гренландии Айя Чеминиц Ларсен негативно оценила сообщения СМИ о желании президента США Дональда Трампа купить остров, заявив, что это может привести к разрушению ценностей коренного населения.
Обновлено в 09:24
Энергетика
Китай отменил поставку венесуэльской нефти из-за американских санкций
Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corporation, CNPC) в августе отменила планы по загрузке около 5 млн баррелей венесуэльской нефти в танкеры из-за американских санкций против Боливарианской Республики, сообщили осведомленные источники.
Обновлено в 15:59
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых авто
Обновлено 13 августа в 19:56