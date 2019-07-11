Футбол
«Сочи» подписал Кудряшова и КарапетянаБомбардир.ру 17:36
Клуб подписал контракт с защитником Федором Кудряшовым и форвардом Александром Карапетяном. Кудряшов заключил соглашение на правах свободного агента. Карапетян перешел в «Сочи» из люксембургского «Прогреса».
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35 человек пострадали из-за экстренной посадки самолета
Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.
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Новый начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак не исключил, что в будущем украинские военные суда могут осуществить очередную попытку пройти через Керченский пролив.
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Наташа Королева выложила голое фото после скандала с Лободой
Певица Наташа Королева отреагировала на скандал, связанный с исполнительницей Светланой Лободой, которая опубликовала в соцсетях обнаженную фотографию, принадлежащую американской модели.
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Названы сроки исчезновения самых массовых профессий в России
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Обновлено в 18:13
Происшествия
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Сообщается, что 17-летний голкипер Рамон Исмаэль Коронель скончался после того, как отбил решающий удар с "точки" грудью.
Обновлено в 16:48
Политика
Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах
Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась ни от одного из форматов урегулирования в Донбассе.
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Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
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Экономика
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Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
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«Ритейлеры не хотят показывать количество отходов»
Дмитрий Нестеров, координатор проекта "Ноль отходов" "Гринписа России" О мерах по борьбе с пластиковыми отходами "Ъ" рассказал координатор проекта "Ноль отходов" "Гринписа России" Дмитрий Нестеров.
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Служба доставки паназиатской кухни Lami в Южно-Сахалинске расширяет ассортимент
Служба доставки паназиатской кухни Lami ("Лами") в Южно-Сахалинске объявляет о расширении ассортимента.
Обновлено в 18:59
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Бузова станет участницей шоу «Форт Боярд»
Телеведущая и певица Ольга Бузова примет участие в новой версии шоу «Форд Боярд», премьера которого намечена на осень 2019 года.
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Общество
Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД
Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено в 13:07
Экономика
Правительство одобрило законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО
Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, который привяжет страховые тарифы к стилю вождения страхователя и количеству грубых нарушений ПДД, сообщила пресс-служба Минфина.
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Пушков прокомментировал обещание Байдена продлить СНВ-3
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал планы бывшего вице-президента США Джо Байдена в случае победы на президентских выборах продлить договор СНВ-3 и вернуть США в ядерную сделку с Ираном.
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%
Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено в 12:42
Космос
Китай подготовил марсоход для космической экспедиции
По словам специалиста, Китай свяжется с Красной планетой с помощью спутника, посадочного модуля и марсохода, который уже полностью готов.
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Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Два человека погибли в крупной аварии на МКАД
Обновлено в 15:46
Наука
В Греции обнаружили древнейшие в Европе человеческие останки
Оказывается, в конце70-х годов прошлого века археологи нашли в пещере Апидима на юге Греции самые древниие человеческие останки из всех, которые ученые когда-либо обнаруживали в Европе, пишет британский научный журнал Nature.
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Для спасения Матвея Ладышкова не хватает 879 200 руб
Если вы решили спасти Матвея Ладышкова, пусть вас не смущает цена спасения.
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ФНС доначислила табачным компаниям 60 млрд рублей налогов
Федеральная налоговая служба начала выездные проверки российских отделений табачных компаний и уже доначислила 60 млрд рублей налогов без учета пеней и штрафов, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.
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Авто
Toyota разрабатывает новый кроссовер
Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
Религия
Православные готовятся к окончанию Петрова поста
Петров пост установлен в память о святых апостолах Петре и Павле, которые постились, готовя себя к проповеди Евангелия.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия
В Ватикане вскрыли две могилы из-за пропавшей 36 лет назад девушки
Вскрытые могилы принадлежали двум принцессам, похороненным в 1836-м и 1840 годах.
Обновлено в 08:18
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Microsoft уберёт пароль в Windows 10 при входе в систему
Microsoft намерена убрать обязательный ввод пароля при входе в ОС Windows 10 и сменить его на PIN-код, отпечаток пальца либо скан лица.
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Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Медики из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля рассказали о самочувствии избитой в Ингушетии девочки, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:26
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В Волгограде обнаружили тело федерального судьи
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