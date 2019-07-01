Футбол

В «Сочи» перешел армянский МакгрегорГазета.Ru 18:53

Футбольный клуб "Сочи" объявил о переходе нападающего сборной Армении Александра Карапетяна, сообщает Sport24. В летнее межсезонье игрок находился на просмотре в клубе из Краснодарского края, после чего заключил полноценный контракт.
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«Сочи» объявил о переходе армянского Макгрегора

Sport24.ru17:13

Армянский Макгрегор будет «биться» за Сочи

Sputnik Армения11:39

Александр Карапетян усилил «Сочи»

Матч ТВ17:33

Александр Карапетян усилил «Сочи»

Sportbox.RU17:33

«Сочи» подписал форварда сборной Армении

Спорт-Экспресс17:09

В «Сочи» перешел армянский Макгрегор

Газета.Ru18:53

ФК «Сочи» пополнится нападающим сборной Армении

Sochinews05:05
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 20:44, Вашингтон
Музыка

Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым

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Политика

Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:01
Театры

Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Религия

Православные верующие вспоминают апостолов Петра и Павла

Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли мученическую смерть в один день - 12 июля (29 июня по юлианскому календарю).
Обновлено в 17:22
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Происшествия

На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Следственный комитет России выделил в отдельное производство уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна - отца трех сестер Крестины, Ангелины и Марии, обвиняемых в его убийстве, которое произошло в Алтуфьевском районе Москвы, приводит ТАСС сообщение источника в правоохранительных органах.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Десять таможенников Домодедово арестованы за взятки

"Судом в отношении десятерых задержанных были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, а также в виде домашнего ареста на срок до сентября", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес

Алла Пугачева поразила фанатов тем, что выглядит моложе Галкина

"Кровавая Мэри": Дарья Мороз удивила фанатов дерзким образом Ранее 5-tv.ru сообщал, что косметолог раскрыла секрет "вечной молодости" Аллы Пугачевой.
Обновлено в 16:32
Шоу-бизнес

56-летняя Алена Свиридова поделилась видео в бикини

Певица облачена в раздельный купальник, благодаря чему её фигуру прекрасно видно.
Обновлено в 04:05
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Общество

В Дубае ввели бесплатную 30-дневную лицензию на алкоголь для туристов

Власти Дубая одобрили введение бесплатной 30-дневной лицензии на алкоголь для туристов, сообщает Khaleej Times.
Обновлено в 11:48
Происшествия

35 человек пострадали из-за экстренной посадки самолета

Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.
Обновлено в 16:06
Общество

В Чебоксарах решается судьба трех долгостроев

Сегодня в Чебоксарах остались три не сданных объекта.
Обновлено в 14:35
Происшествия

Вскрытые в связи с делом Орланди могилы в Ватикане оказались пустыми

Две могилы в Ватикане, которые вскрыли в связи с расследованием дела об исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди, оказались пустыми.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес

Бузова не может ходить: травма на «Форт Боярд»

Певица Ольга Бузова в ходе съемок в популярном телешоу "Форт Боярд" получила травму. Об этом она рассказала в инстаграме.
Обновлено в 03:06
Общество

Директор зоопарка в Калининграде просит на его модернизацию 5 миллиардов рублей

В Калининграде сегодня, 11 июля 2019 года, на рабочем совещании на территории зоопарка первый заместитель главы города Юрий Федяшов и сотрудники зоопарка обсуждали вопрос, возможно ли привлечь средства из бюджетов всех уровней и из внебюджетных источников, чтобы реконструировать в зоопарке требующие модернизации объекты и создать новые.
Обновлено в 12:51
Интернет

Работа Twitter восстанавливается после сбоя

Работа социальной сети Twitter постепенно восстанавливается после сбоев в США, Западной Европе и Японии.
Обновлено в 17:15
Происшествия

Подозреваемый во взятке замглавы Пенсионного фонда подал в отставку

Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов, подозреваемый в получении взятки, подал в отставку, рассказал ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников.
Обновлено в 15:47
Происшествия

Из-за шторма в Греции погибли российские туристы

В результате сильного шторма в греческом Халкидики погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе двое туристов из России.
Обновлено в 03:02
Экономика

51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России

71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено в 05:48
Политика

Зеленскому предъявили первую жертву ВСУ в Донбассе при его правлении

Обновлено в 13:18
Происшествия

В Краснодаре рейсовый автобус врезался в грузовик

По предварительным данным, водитель 1970 года рождения, управляя рейсовым автобусом "ПАЗ" маршрута Краснодар – Новотитаровская врезался во впереди идущий грузовик MAN.
Обновлено в 14:28
Авто

Российские автомобили планируют оборудовать «умными» тормозами

В ближайшем будущем все автобусы и грузовики в России могут получить «умные» системы экстренного торможения, работающие на основе искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:11
Общество

Названы сроки исчезновения самых массовых профессий в России

В мае были названы самые востребованные профессии в России.
Обновлено в 18:13
Политика

США отложили санкции против главы МИД Ирана

Соединенные Штаты решили пока не вводить санкции против главы МИД Ирана Джавада Зарифа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 19:40
Происшествия

При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб один человек

При пожаре на теплоэлектростанции «Северная» в подмосковных Мытищах погиб один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие

Генштаб РФ: НАТО создаёт у границ России ударный наступательный кулак

Обновлено в 11:30
Авто

Toyota разрабатывает новый кроссовер

Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
Здоровье

Число бедных стремительно сокращается

За первые четыре месяца этого года население России сократилось на 149 тыс. человек.
Обновлено в 18:02
Здоровье

Московские медики помогли родить женщине с редкой врожденной аномалией

Женщина с редкой врожденной аномалией — полным удвоением матки — родила здорового ребенка в городской клинической больнице имени Иноземцева.
Обновлено в 05:29
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