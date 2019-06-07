Кино
В Сочи открылся фестиваль «Кинотавр»РИА Новости вчера в 13:02
Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Крупнейший российский кинофестиваль проходит в Сочи с 1991 года. Его учредил продюсер Марк Рудинштейн, президентом фестиваля был актер Олег Янковский.
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Общество
В России ужесточили наказание за воровство электричества
В России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за повторное самовольное подключение к электро- или теплосетям, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 02:30
Общество
Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца
Обновлено в 00:33
Происшествия
Сахалинские рыбаки нашли в море тело бывшего мэра Шахтерска
Рыбаки на Сахалине обнаружили в море тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова. Инцидент произошел в районе бухты Тихая.
Обновлено в 01:02
Общество
Отказали в «шенгене»: главные ошибки в документах на визу
Не Екатеrіпа, а Ekarerina, мужчина превратился в женщину (M вместо F в строке "пол"), а Советский Союз — в США: неточность лишь в одной букве или цифре при подаче документов на визу может отменить ваше долгожданное путешествие.
Обновлено в 01:00
Политика
МИД Китая отверг обвинения в преследовании нацменьшинств
Китай отверг обвинения в содержании 1 млн уйгуров и других национальных меньшинств в политических лагерях для идеологической обработки.
Обновлено в 00:37
Экономика
Голикова сообщила о снижении числа бедных в России
Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
Обновлено вчера в 19:19
Общество
Югорчан приглашают на выставку информационных технологий
С утра до вечера югорчан и гостей округа ждут в выставочном павильоне КВЦ «Югра-Экспо».
Обновлено в 01:52
Общество
Россиян ожидает короткая рабочая неделя
Наступившая рабочая неделя станет короткой с дополнительным выходным в среду.
Обновлено вчера в 17:49
Технологии
В США секретный самолет готовят к первому полету
В США на протяжении 10 лет специалисты в секретном режиме разрабатывают самолет-пулю. Celera 500L был замечен в аэропорту Южной Калифорнии.
Обновлено вчера в 02:56
Происшествия
В двух городах Украины приостановили централизованную подачу воды
В украинских городах Белая Церковь и Умань приостановили централизованную подачу воды в связи с загрязнением реки Рось.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
Новая Зеландия завершит небоевую миссию в Ираке в июне 2020 года
Новая Зеландия завершит свою небоевую миссию в Ираке в июне 2020 года, говорится в заявлении новозеландского премьер-министра Джасинды Ардерн, а также министра иностранных дел и министра обороны страны Уинстона Питерса и Рона Марка, опубликованном на сайте правительства страны.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Полковнику Захарченко огласят приговор
Обновлено вчера в 15:47
Кино
Названы худшие ремейки в истории кино
Зарубежные аналитики из 24/7 Wall Street расставили в ранжир полсотни киноремейков.
Обновлено вчера в 10:59
Общество
Дома и участок: Раскрыты доходы Кадырова
Обновлено вчера в 05:03
Происшествия
Около сотни горняков эвакуированы из шахты в Кузбассе
Обновлено в 01:32
Происшествия
В Далласе рухнул башенный кран: один человек погиб, шестеро ранены
В воскресенье, 9 июня, в Далласе (штат Техас, США) башенный кран рухнул на жилое здание.
Обновлено вчера в 19:24
Происшествия
«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян
Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Происшествия
В Кировском районе ночью насмерть сбили пешехода
Обновлено в 01:36
Гаджеты
На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Единоборства
Макгрегор отреагировал на твит Бибера и вызвал на бой Уолберга
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал сообщение певца Джастина Бибера в твиттере, где он вызвал на поединок актера Тома Круза, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие
Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев
Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.
Обновлено 08 июня в 16:07
Политика
Кадыров призвал прекратить прессинг на следствие по делу Голунова
Следствие и суд быстрее разберутся в деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержанного по подозрению в распространении наркотиков, если либеральная общественность прекратит прессинг.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия
Три российских СМИ выступили в поддержку журналиста Голунова
В совместном заявлении отмечается, что коллеги обвиняемого не считают «представленные следствием доказательства виновности Голунова убедительными».
Обновлено в 01:15
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено вчера в 05:24
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в дебютном бою
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе, казахстанский боксер Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвертом раунде дебютного поединка на DAZN.
Обновлено вчера в 01:38
Игры
E3 2019: DOOM Eternal выйдет 22 ноября 2019 года
В рамках брифинга Bethesda на Е3 2019 авторы DOOM Eternal из студии id Software объявили, что игра выйдет уже 22 ноября 2019 года на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра»
В этом году актёр возглавляет жюри проходящего в Сочи «Кинотавра».
Обновлено вчера в 13:39
Здоровье
В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тысяч россиян обнаружили рак
В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.
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Футбол
Сын Зидана может покинуть «Реал» летом
Голкипер "Реала" Люка Зидан может покинуть клуб этим летом. Об этом сообщает источник со ссылкой на испанскую радиостанцию СОРЕ.
Обновлено вчера в 09:36