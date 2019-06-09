Кино
В Сочи открылся юбилейный фестиваль «Кинотавр»Аргументы и Факты 16:18
В Сочи в воскресенье, 9 июня, открылся 30-й российский кинофестиваль «Кинотавр». На его открытии министр культуры РФ Владимир Мединский зачитал приветствие от президента страны Владимира Путина и пожелал кинематографистам интересных встреч и обсуждений на площадках фестиваля, передает РИА Новости.
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