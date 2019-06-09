Кино

В Сочи открылся юбилейный «Кинотавр»Вести.Ru 13:08

Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский. Председателем жюри основного конкурса стал актер Константин Хабенский.
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В Сочи открылся 30-й фестиваль «Кинотавр»

RT на русском18:21

9 июня в Сочи откроется юбилейный «Кинотавр»

Югополис07 июня в 03:06

В Сочи открывается юбилейный «Кинотавр»

КП - Кубань03:48

В Сочи стартует XXX открытый российский кинофестиваль «Кинотавр»

Культуромания01:20

В Сочи 9 июня стартует юбилейный «Кинотавр»

Кубанские новости07 июня в 02:33

Мединский: три четверти картин в главном конкурсе «Кинотавра» поддержаны Минкультуры

ТАСС17:15

В Сочи на выходных стартует фестиваль «Кинотавр»

Кубань 2407 июня в 00:43
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Игры

Актер Киану Ривз назвал дату выхода игры Cyberpunk 2077

Обновлено в 19:12
Автоспорт

Феттель назвал несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады

В воскресенье Феттель финишировал первым в гонке Гран-при Канады, но к его времени на финише было прибавлено 5 штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу, в результате которого Феттель едва не столкнул в стену болид британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
Обновлено в 18:47
Экономика

Число бедных россиян уменьшилось на 400 тысяч человек за 2018 год

Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 19:19
Шоу-бизнес

Собчак вышла на красную дорожку «Кинотавра» без Богомолова

Судя по всему, Богомолов не стал ревновать Собчак к актеру. Как пишет газета "Комсомольская Правда", журналистка приехала в Сочи на неделю.
Обновлено в 13:28
Общество

Россиян ждет сокращенная рабочая неделя

Будущая рабочая неделя в России станет короткой, у работников будет дополнительный выходной в среду.
Обновлено в 17:49
Общество

Кабмин готовится рассмотреть доклад о дополнительном выходном для прохождения медосмотра

Правительство до 20 июня ждет поступления доклада о предоставлении россиянам оплачиваемого выходного для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 17:12
Технологии

Перспективные отрасли: во что стоит инвестировать?

В 2017 году компания сделала то, что до этого никто не делал в России, в результате получила приличную часть рынка.
Обновлено в 19:30
Наука

Исследователи СВФУ выявили скрытые генные мутации у жительниц Якутии

Конференция прошла в рамках программы, посвященной 30-летию медико-генетической службы и курса медицинской генетики в РС(Я). О том, что основные исследования, проводимые генетической службой Якутии, заносятся в специальный регистр, рассказала заведующий лабораторией геномной медицины Медицинской клиники СВФУ Надежда Максимова.
Обновлено в 01:19
Происшествия

В Далласе рухнул башенный кран: один человек погиб, шестеро ранены

В воскресенье, 9 июня, в Далласе (штат Техас, США) башенный кран рухнул на жилое здание.
Обновлено в 19:24
Происшествия

В ОАЭ почти 200 человек отравились водопроводной водой

В Аджмане (ОАЭ) почти 200 жителей одного из жилых комплексов обратились к врачам с признаками отравления, вызванного некачественной водопроводной водой.
Обновлено в 17:09
Спорт

Ласицкене: необходимо спасти то, что осталось от российской лёгкой атлетики

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в правах.
Обновлено в 13:26
Политика

Кадыров призвал не давить на следствие в связи с делом Голунова

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал прекратить прессинг в связи с делом задержанного в Москве журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 14:21
Наука

На острове на Филиппинах обнаружены два новых вида прыгающих крыс

Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на очень крупном острове Лусон, расположенном на Филиппинах.
Обновлено 07 июня в 15:46
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина

Внебрачную дочь Александра Головина Оливию госпитализировали в одну из столичных клиник, передает StarHit.
Обновлено в 11:51
Шоу-бизнес

Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин

40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено в 08:12
Здоровье

На Сахалине работают 2,8 тысячи врачей

Из общей численности врачей наибольшая доля приходилась на врачей терапевтического профиля — 21,8%, хирургического профиля — 11,4% и педиатров — 8,5%. Численность среднего медицинского персонала в 2018 году составила 6471 человек (132 человека в расчете на 10 тыс. жителей области).
Обновлено в 18:50
Экономика

Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики

Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено в 18:32
Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади.
Обновлено в 14:07
Армия и оружие

Опубликованы кадры удара из ПТРК по внедорожнику морской пехоты ВСУ

Обновлено в 05:29
Происшествия

Произошла утечка данных 900 тысяч клиентов трех банков

В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.
Обновлено в 14:04
Культура

Минкульт отказался вмешиваться в ситуацию с иском против BadComedian

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что ведомство не будет вмешиваться в ситуацию с иском против блогера BadComedian.
Обновлено в 18:55
Происшествия

Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет вынужденно сел в Москве

Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург — Алма-Ата, по технической причине экстренно сел в одном из аэропортов Москвы.
Обновлено в 10:40
Футбол

Португалия стала первым победителем Лиги наций

Автором единственного гола матча стал Гонсалу Гедеш. Сборная Португалии стала первым победителем розыгрыша Лиги наций.
Обновлено в 16:58
Происшествия

Один из терминалов Шереметьево затопило

В одном из терминалов московского аэропорта Шереметьево с потолка начала течь вода.
Обновлено в 12:15
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от клещевого энцефалита

Если клещ все-таки укусил, а прививка не сделана, то укушенному вводят иммуноглобулин против энцефалита в течение 96 часов после присасывания.
Обновлено в 15:28
Политика

Приходько похвалил Швейцарию за отсутствие санкций против РФ: дальновидно

Комментируя решение властей Швейцарии не вводить ограничительные меры в отношении России, первый заместитель главы аппарата равительства РФ Сергей Приходько назвал его весьма дальновидным.
Обновлено в 18:52
Экономика

Меньше половины регионов России являются «стабильными и успешными»

На сегодняшний день меньше половины регионов России являются стабильными и успешными в экономическом плане.
Обновлено в 18:52
Общество

Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления Алибасова

Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 13:58
Культура

Горбачев опроверг изложенные в сериале «Чернобыль» факты

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что не распоряжался не награждать академика Валерия Легасова, который принимал участие в расследовании причин аварии на Чернобыльской АЭС, званием Героя Социалистического труда, сообщает "Говорит Москва".
Обновлено в 09:48
Происшествия

Полиция применила газ против демонстрантов в Гонконге

Столкновения между демонстрантами и полицией произошли в Гонконге. Стражи порядка применили перцовый газ и дубинки.
Обновлено в 16:56
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Кинотавр
Открытый российский кинофестиваль, проводится в Сочи с 1991 года. Организаторами фестиваля являлись Марк Рудинштейн и Олег Янковский. До 2011 года в конкурсе полнометражного кино могли принять участие только российские фильмы.
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