Происшествия
В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассыРИА Новости 11:14
Участок трассы Джубга — Сочи обрушился в Центральном районе курортного города, рассказали в управлении МЧС по Краснодарскому краю. "Движение осуществляется по одной полосе, регулируют экипажи ГИБДД", — говорится в сообщении. Это главная трасса, которая связывает населенные пункты вдоль побережья.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 17:41, Вашингтон
Политика
Любовь Соболь вынесли из здания МГИК
Оппозиционного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь вынесли из здания Мосгоризбиркома вместе с диваном, на котором она сидела.
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Политика
Зеленский поблагодарил Трампа за санкции против России
В свою очередь Зеленский выразил Трампу благодарность за лидерство Вашингтона "в сохранении и усилении санкционного давления" на Москву.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Футболисты «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Футболисты лондонского "Арсенала" Месут Озил и Сеяд Колашинац были атакованы неизвестными лицами на севере Лондона.
Обновлено в 16:26
Политика
В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина
70-летнего подозреваемого задержали в нобяре 2018 года. По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве.
Обновлено в 14:01
Футбол
«Динамо» купило форварда «Марселя» Н`Жи
Сегодня, 25 июля ФК "Динамо" купил за 5,5 миллионов евро нападающего «Марселя» Клинтона Н’Жи.
Обновлено в 09:07
Политика
Украинский генерал сообщил о военном ответе РФ на задержание танкера
После задержания танкера Nika Spirit в Одесской области Украина должна быть готова к "российскому наступлению".
Обновлено в 17:37
Политика
В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне
Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Появилось видео нападения на Порошенко
Обновлено в 11:38
Политика
СБ ООН продлил на полгода мандат миротворческой миссии на Кипре
Совет Безопасности ООН в четверг продлил до конца января 2020 года (еще на полгода) срок полномочий Вооруженных сил Объединенных Наций по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК), размещенных в буферной зоне.
Обновлено в 16:58
Футбол
Кононов: Федор Черенков играл наравне с Кройфом и Платини
В мире, наверное, была недооценка Черенкова. Федор был наравне с Йоханом Кройфом, Мишелем Платини.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Налетчики похитили тонну золота при нападении на аэропорт в Бразилии
Вооруженные преступники похитили около тонны золота из грузового терминала международного аэропорта бразильского Сан-Паулу.
Обновлено в 16:54
Экономика
«Газпром» собрал заявки на свои акции почти на 200 млрд рублей
Сбор заявок на покупку квазиказначейских бумаг «Газпрома» сопровождался нетипичным для продажи в открытый рынок крупного пакета акций ростом их стоимости.
Обновлено в 11:42
Политика
Власти США просят Турцию не вводить в строй российские С-400
Обновлено в 16:59
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 06:03
Единоборства
Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой
Обновлено в 14:46
Космос
Люди смогут выжить на Марсе благодаря красному вину
Недавно эксперты заявили, что землянам поможет диета, содержащая ресвератрол. Данное вещество содержится в вине, красном изюме и винограде.
Обновлено вчера в 16:14
Кино
Барецкий заявил об участии Микки Рурка в фильме «Брат-3»
Обновлено в 11:33
Финансы
Курс грузинского лари обновил антирекорд
В начале июля Национальный банк Грузии на фоне обострения грузино-российских отношений впервые за всю историю установил новый антирекорд, согласно которому один доллар стоил 2,90 лари.
Обновлено в 11:34
Шоу-бизнес
Бузова, Хабиб и Баста вошли в топ-5 звездного рейтинга «Форбс»
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов впервые возглавил рейтинг самых успешных звезд России, составленный «Форбс».
Обновлено в 06:53
Политика
Политик Дмитрий Гудков прибыл на допрос в Следственный комитет
Политик Дмитрий Гудков прибыл на допрос в Следственный комитет.
Обновлено в 04:30
Гаджеты
Представлена камера Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII
Компания Sony представила компактную фотокамеру Cyber-shot DSC-RX100 VII, которая относится к премиум-классу.
Обновлено в 15:07
Политика
В сенате США призвали защищать выборы от хакеров «бумажными копиями»
Как следует из документа, сенаторы предлагают, в частности, ввести систему двухуровневой идентификации для доступа к базам данных штатов, обновить программное обеспечение в системах регистрации избирателей, установить специальные сенсоры по контролю над системами, создать резервные копии баз избирателей, в том числе бумажные, и ряд других мер.
Обновлено в 16:10
Здоровье
Диетолог перечислила основные ошибки худеющих
Обновлено в 04:52
Игры
Разработчики GTA Online заблокировали обновление с казино в 54 странах
Обновление с казино в Grand Theft Auto Online оказалось недоступно в 54 странах, в том числе в Португалии, Южной Корее и Чехии.
Обновлено в 07:23
Музыка
Бузова заявила о своем последнем концерте
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова пригласила поклонников на свой последний концерт. Об этом она сообщила в своем Инстаграме.
Обновлено в 07:10
Общество
Путин пригласил семьи из Иркутской области на парад ВМФ в Петербурге
Президент России Владимир Путин пригласил пять семей, пострадавших от наводнения в Иркутской области на военно-морской парад в Петербурге.
Обновлено в 04:57
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
Капитан задержанного на Украине танкера рассказал о состоянии экипажа
Капитан российского танкера, задержанного на Украине, Илья Дробянко в беседе со Sputnik Молдавия сообщил, что во время задержания инцидентов не было, здоровье экипажа в норме.
Обновлено в 15:05