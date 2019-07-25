Происшествия

В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассыРИА Новости 11:14

Участок трассы Джубга — Сочи обрушился в Центральном районе курортного города, рассказали в управлении МЧС по Краснодарскому краю. "Движение осуществляется по одной полосе, регулируют экипажи ГИБДД", — говорится в сообщении. Это главная трасса, которая связывает населенные пункты вдоль побережья.
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Появилось видео с места обрушения дороги в Сочи

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