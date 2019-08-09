Как стало известно «Чемпионату», защитник «Зенита» Миха Мевля может уже на следующей неделе перейти в «Сочи». Словенский футболист является игроком «Зенита» с 2017 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги он не сыграл ни одного матча.

с чего всё началось

Днем 9 августа стало известно, что защитник «Зенита» Миха Мевля может перейти в в «Сочи» на следующей неделе, сообщает «Чемпионат». Словенский футболист выступает за сине-бело-голубых с 2017 года. Вторую часть сезона 2018/2019 Мевля на правах аренды выступал за «Ростов».

Защитник «Зенита» Мевля может перейти в «Сочи»

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