Футбол
Защитник «Зенита» Мевля может перейти в «Сочи»МР7.ру 06:17
Днем 9 августа стало известно, что защитник «Зенита» Миха Мевля может перейти в в «Сочи» на следующей неделе, сообщает «Чемпионат». Словенский футболист выступает за сине-бело-голубых с 2017 года. Вторую часть сезона 2018/2019 Мевля на правах аренды выступал за «Ростов».
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Как стало известно «Чемпионату», защитник «Зенита» Миха Мевля может уже на следующей неделе перейти в «Сочи». Словенский футболист является игроком «Зенита» с 2017 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги он не сыграл ни одного матча.Чемпионат05:47
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