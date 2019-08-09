Как стало известно «Чемпионату», защитник «Зенита» Миха Мевля может уже на следующей неделе перейти в «Сочи». Словенский футболист является игроком «Зенита» с 2017 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги он не сыграл ни одного матча.

с чего всё началось

Игрок сборной Словении перейдет в "Сочи" на следующей неделе. Миха Мевля станет седьмым футболистом "Зенита", перешедшим в состав "Сочи" нынешним летом. Ранее игроками южан стали Элмир Набиуллин, Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз и Антон Заболотный.

В «Сочи» может перейти еще один игрок «Зенита»

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