Футбол
В «Сочи» может перейти еще один игрок «Зенита»Вести.Ru 05:56
Игрок сборной Словении перейдет в "Сочи" на следующей неделе. Миха Мевля станет седьмым футболистом "Зенита", перешедшим в состав "Сочи" нынешним летом. Ранее игроками южан стали Элмир Набиуллин, Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз и Антон Заболотный.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Зенита» Миха Мевля может уже на следующей неделе перейти в «Сочи». Словенский футболист является игроком «Зенита» с 2017 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги он не сыграл ни одного матча.Чемпионат05:47
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