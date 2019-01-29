Происшествия

В Сочи из-за дебошира экстренно сел летевший в Анталью самолетРоссийская газета 06:49

В аэропорту Сочи из-за происшествия на борту экстренно сел самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Анталью. Об этом во вторник сообщили в экстренных службах региона.
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Пассажир рейса «Петербург - Анталия» избил стюардессу

Самолет авиакомпании "Россия", летевший из Санкт-Петербурга в Анталию, совершил экстренную посадку в Сочи из-за происшествия на борту. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Интерфакс06:09

Подробнее о событии

Самолет экстренно сел в Сочи после нападения пассажира на стюардессу

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После вынужденной посадки в Сочи рейса Петербург - Анталья возбуждено уголовное дело. Пострадавшая стюардесса улетела с остальными пассажирами

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СК возбудил дело против авиадебошира, ударившего стюардессу на рейсе Петербург - Анталья

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На избившего стюардессу пассажира рейса Петербург - Анталия завели уголовное дело

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Пассажир рейса «Петербург-Анталия» избил стюардессу, самолет экстренно сел в Сочи

Интерфакс - Россия07:57

Дебошир, ударивший стюардессу, стал фигурантом уголовного дела

Петербургский дневник10:44

Появилось видео с дебоширом из Петербурга, напавшем на стюардессу авиарейса в Анталью

78.ru11:27
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 13:35, Ашберн
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Власти Москвы поддержали ограничение движения для неэкологичных машин

Зоны с ограниченным въездом для автомобилей низких экологических классов могут появиться в Москве.
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Политика

Минюст предложил не наказывать за «вынужденную» коррупцию

Минюст России представил проект, направленный на совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения.
Обновлено вчера в 22:23
Интернет

В работе Gmail произошел сбой по всему миру

Пользователи из разных стран мира сообщили о сбое в работе почтового сервиса от Google — Gmail.
Обновлено в 07:20
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Mitsubishi готовит к премьере новый кроссовер Engelberg Tourer

Компания Mitsubishi готовит к премьере новый концептуальный кроссовер – Engelberg Tourer.
Обновлено в 03:44
Авто

Хэтчбек Renault Clio нового поколения представлен официально

Мировой общественности хэтчбек Renault Clio пятого поколения будет представлен в рамках автосалона в Женеве.
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Происшествия

Расследователи заявили о новом повороте в деле о гибели группы Дятлова

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Правоохранительные органы Венесуэлы начали расследование в отношении спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.
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Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

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США официально выдвинули обвинения против Huawei

Американская сторона официально предъявила обвинения компании Huawei и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу.
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Названы самые популярные автомобильные цвета за 2018 год

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила засчитывать в трудовой стаж годы, которые женщина провела, не работая и воспитывая детей.
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Правительство установило новые правила продажи молочных продуктов

Правительство установило новые правила продажи молочных продуктов.
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Издатель игры Metro Exodus променял сервис Steam на Epic Games Store

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В России появится новый телеканал «Победа»

Как сообщили в пресс-службе Первого канала, свидетельство о регистрации нового телеканала было получено в Роскомнадзоре 24 декабря 2018 года, и «Победа» будет доступен в сетях кабельных и спутниковых операторов на территории всей РФ с весны 2019 года.
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Балакирева дату вступления нормы в силу называть не стала, а в интервью ТАСС она сказала, что норма вступит в силу «не сразу, а поэтапно, даты пока обсуждаются».
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В американском штате Техас по инициативе администрации президента США Дональда Трампа начали производство ядерной боеголовки малой мощности W76-2.
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Напомним, учитель школы №58 в Улан-Удэ заставил двух учеников седьмого класса сидеть в противогазах за то, что они опоздали на урок.
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