Происшествия
В Сочи экстренно сел самолет «Уральских авиалиний»Уралинформбюро вчера в 09:56
Днем 23 августа в аэропорту Сочи совершил аварийную посадку самолет "Уральских авиалиний". По предварительным данным, у лайнера отказала гидравлика шасси.
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Борт благополучно сел в Геленджике с незначительными неисправностями. Сейчас производится высадка пассажиров, после чего он полетит домой.
— Сергей Скуратов, российский архитекторИнтерфакс вчера в 10:30
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Политика
Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути
Рудольф Сааде, глава французской CMA CGM, занимающейся морскими контейнерными перевозками, заявил, что его компания не будет использовать Северный морской путь вдоль арктического побережья России, сообщает издание Maritime Executive.
Обновлено вчера в 23:47
Культура
Никита Михалков перенес серию операций на ноге
Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено вчера в 16:51
Политика
Трамп пригрозил ввести «невиданные ранее» налоги на французское вино
Президент США Дональд Трамп пригрозил обложить французское вино налогами, какого они «ещё не видели» в ответ на введение Францией цифрового налога.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал новости о болезни актрисы
Концертный директор актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг слухи о раке мозга у артистки и заверил, что со здоровьем у Анастасии все в порядке.
Обновлено вчера в 10:48
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено 22 августа в 12:15
Культура
Бутусов и «Ария» покорят сердца зрителей фестиваля «Таврида — АРТ»
Крым замер в ожидании нашествия рок-звезд — кульминацией фестиваля "Таврида — АРТ" станет выступление Вячеслава Бутусова, Гарика Сукачева, групп "Ария", "Ленинград", "25/17" и других любимых миллионами исполнителей.
Обновлено вчера в 07:10
Политика
Омелян пообещал поднять украинский флаг над Владивостоком
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинский флаг появится над Владивостоком, «как и сто лет назад».
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
В Дагестане число погибших после камнепада увеличилось до четырех
Число погибших в результате камнепада в Цумадинском районе Дагестана увеличилось до четырех человек, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Обновлено вчера в 14:05
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых в мире актрис
Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис заняла колумбийская и американская актриса София Вергара, известная в первую очередь по своей работе в комедийном сериале «Американская семейка» и заработавшая за это время 44,1 млн долларов.
Обновлено в 01:01
Политика
В Германии требуют удалить украинский сайт «Миротворец»
Немецкое правительство осуждает сайт «Миротворец» и требует от украинской власти предпринять действия по его удалению.
Обновлено в 01:01
Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
Сульшер рассказал о переговорах «Манчестер Юнайтед» по Санчесу
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер подтвердил, что "МЮ" ведёт переговоры с клубами о переходе вингера Алексиса Санчеса.
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия
СМИ сообщили о смерти роженицы из-за ошибки врачей на Ставрополье
Обновлено вчера в 21:52
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года
Международная федерация хоккея приняла решение дисквалифицировать нападающего сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия
В суд направлено дело еще одного участника митинга в Москве 27 июля
Уголовное дело в отношении еще одного участника митинга в Москве 27 июля направлено в суд.
Обновлено вчера в 08:38
Политика
Лукашенко представят программу интеграции с Россией
Обновлено вчера в 15:48
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено 22 августа в 04:24
Армия и оружие
Кишмария и Шойгу подписали соглашение о модернизации армии Абхазии
Главы оборонных ведомств обсудили сотрудничество двух стран, а также заключили соглашение между Москвой и Сухумом о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил республики.
Обновлено вчера в 06:10
Кино
Умер популярный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено вчера в 19:54
Здоровье
Роспотребнадзор опубликовал список необходимых прививок для школьников
Роспотребнадзор напомнил, какие прививки защищают иммунитет школьников. Список опубликован в субботу на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 01:16
Авто
Названа стоимость седана Aurus Senat
23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.
Обновлено вчера в 06:29
Транспорт
Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
Тридцать один рейс задержан и двенадцать отменены в аэропортах Москвы в субботу.
Обновлено в 00:55
Кино
Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году
Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
Обновлено вчера в 07:09
Происшествия
В Турции задержаны виновные в ЧП с россиянкой сотрудники отеля
«Сотрудники отеля, вина которых в произошедшем случае установлена, были задержаны и в настоящее время отпущены под подписку о невыезде», — цитирует ее слова «РИА Новости».
Обновлено вчера в 17:10
Общество
Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в ноябре
Длинные выходные будут связаны с празднованием Дня народного единства 4 ноября, в понедельник скриншот с сайта "КонсультантПлюс" (www.consultant.ru) — Таким образом, отдыхать россияне будут три дня — с 2 по 4 ноября, — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено вчера в 01:22
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Обновлено вчера в 09:19
Экономика
В России установили новый прожиточный минимум
Величина прожиточного минимума за второй квартал 2019 года установлена на уровне 11 185 рублей.
Обновлено вчера в 07:37
Космос
Посмотрите с нового ракурса на то, как на самом деле вращается наша планета
Наша планета совершает свой путь вокруг Солнца, вращаясь по оси, которая проходит с севера на юг.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
В Великобритании снимут сериал о Владимире Путине
Обновлено 22 августа в 12:47