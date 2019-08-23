Происшествия
В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний»Вести.Ru 08:58
В сочинском аэропорту после сигнала экипажа об отказе одной из бортовых систем совершил посадку пассажирский самолет. Речь идет о воздушном судне "Уральских авиалиний", которое выполняло рейс из Тель-Авива.
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Борт благополучно сел в Геленджике с незначительными неисправностями. Сейчас производится высадка пассажиров, после чего он полетит домой.
— Сергей Скуратов, российский архитекторИнтерфакс 10:30
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