Увеличилось количество пострадавших при столкновении автобусов в СочиВести.Ru 04:08

Количество пострадавших при столкновении двух туристических автобусов в Сочи в воскресенье утром увеличилось до 15 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на главк МВД по Краснодарскому краю.

Увеличилось количество пострадавших при столкновении автобусов в Сочи

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