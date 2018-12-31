Утечка на подземном газопроводе произошла в Духовщинском районе Смоленской области. В результате Смоленской ГРЭС пришлось частично перейти на уголь, а абонентам ограничена подача газа.

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В Смоленской области произошла утечка на газопроводе

О чем говорит Смоленск

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