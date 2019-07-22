Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков допускает, что пропрезидентская сила не будет вступать в коалицию с другими политическими силами, поскольку получает широкий мандат доверия от граждан Украины. Соответствующее заявление Разумков сделал 22 июля на брифинге в Киеве.

Партия «Слуга народа» пока отказывается от создания коалиции

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