Политика

Партия «Слуга народа» пока отказывается от создания коалицииREGNUM 05:42

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков допускает, что пропрезидентская сила не будет вступать в коалицию с другими политическими силами, поскольку получает широкий мандат доверия от граждан Украины. Соответствующее заявление Разумков сделал 22 июля на брифинге в Киеве.
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Партия «Слуга народа» готова к переговорам о коалиции

Красная весна06:40

Партия «Слуга народа» пока отказывается от создания коалиции

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