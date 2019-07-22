Политика
В «Слуге народа» рассказали о планах по созданию коалиции в РадеRT на русском 05:44
Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал о планах относительно формирования правящей коалиции в Верховной раде нового созыва. «Мы открыты для любого диалога, но по состоянию на сегодня нужно дождаться окончательных результатов», — цитирует его Интерфакс-Украина.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 13:16, Ашберн
Футбол
Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом»
Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 10:20
Авто
УАЗ «Патриот» получит дизельный двигатель от Ford Transit
Обновлённый внедорожник УАЗ «Патриот» 2020 модельного года получит 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit.
Обновлено в 00:52
Футбол
Мане пропустит матч за Суперкубок Англии
Нападающий футбольного клуба "Ливерпуль" Садио Мане не примет участия в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити", сообщается на официальном сайте мерсисайдцев.
Обновлено в 03:09
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Происшествия
BlaBlaCar подтвердил информацию о поездке пассажира в кабине машиниста
Сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar подтверждает информацию о том, что одного из пассажиров подвезли в кабине машиниста поезда, сообщили РБК в пресс-службе сервиса.
Обновлено в 08:10
Политика
Турчинов заявил о желании 20% украинцев стать рабами
Значительная часть жителей Украины хочет стать рабами.
Обновлено в 12:50
Наука
Будущие птенцы предупредили друг друга об опасности вибрацией яиц
Авторы исследования предполагают, что информация в данном случае передается от одних птенцов другим за счет изменения частоты вибрации яиц, в которых находятся слышавшие крики опасности эмбрионы.
Обновлено в 11:06
Кино
Ушел из жизни актер из фильма «Спортлото-82» Денис Кмит
Актер Денис Кмит, который известен по роли Павла в комедии «Спортлото-82», скончался в возрасте 59 лет.
Обновлено в 04:32
Политика
Соратник Ельцина ответил на сообщения о планах по продаже Карелии
Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев, в свою очередь, назвал сообщения о планах России по продаже Финляндии "бредом сивой кобылы".
Обновлено в 13:10
Кино
«Мстители: Финал» станет самым кассовым фильмом в истории
Как писал News.ru ранее, режиссёр всемирно известной драмы «Титаник» Джеймс Кэмерон восхитился невероятным успехом в прокате фильма «Мстители: Финал».
Обновлено 20 июля в 23:31
Шоу-бизнес
Адвокат Оксаны Воеводиной: «Люди завидуют их браку»
На днях в СМИ появилась информация о том, что бывший король Малайзии и Оксана Воеводина подали на развод.
Обновлено 20 июля в 05:00
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Порту» в квалификации Лиги чемпионов
В соперники "Краснодару" достался португальский "Порту".
Обновлено в 07:04
Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за границу
29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем готовится к посадке во «Внуково»
Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Анталию, возвращается из-за отказа двигателя во «Внуково».
Обновлено в 11:41
Гаджеты
Беззеркальная камера Nikon Z8 получит такой же полнокадровый датчик изображения разрешением 61 Мп, как и Sony a7R IV
Что же касается характеристик, то Z8 помимо вышеупомянутого датчика изображения разрешением 61 Мп приписана улучшенная система стабилизации и два слота для карт памяти CF Express.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Зеленский показал убитое состояние крейсера «Украина»
Обновлено вчера в 05:55
Политика
Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что он никуда не исчезал, а отправился в "официальный отпуск".
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес
Дарья Жукова выходит замуж за греческого миллиардера
Бывшая супруга российского миллиардера Романа Абрамовича 38-летняя Дарья Жукова обручилась с 33-летним греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
Обновлено в 08:33
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Теннис
Гаспарян не сумела завершить стартовый матч на турнире в Юрмале
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не сумела завершить стартовый матч на грунтовом турнире категории International в Юрмале.
Обновлено в 10:47
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем
На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.
Обновлено в 01:59
Политика
WP: Huawei тайно помогла КНДР создать беспроводную сеть
Американская газета The Washington Post заподозрила китайскую компанию Huawei в том, что она «тайно помогла властям КНДР создать беспроводную сеть».
Обновлено в 12:41
Экономика
В правительстве предложили пересмотреть импортозамещение в госзаказе
Заместитель председателя правительства Дмитрий Козак поручил нескольким ведомствам подготовить документ, который отменит прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 20:04
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30