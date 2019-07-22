Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал о планах относительно формирования правящей коалиции в Верховной раде нового созыва. «Мы открыты для любого диалога, но по состоянию на сегодня нужно дождаться окончательных результатов», — цитирует его Интерфакс-Украина.

В «Слуге народа» рассказали о планах по созданию коалиции в Раде

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