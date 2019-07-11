В штабе победившей на выборах в Верховную раду партии "Слуга народа" назвали кандидатуру на пост главы Минздрава. Министром может стать основатель сети частных клиник "Борис" Михаил Радуцкой, рассказал глава штаба партии Александр Корниенко в интервью интернет-изданию "Левый берег".

В «Слуге народа» назвали кандидата на пост главы Минздрава Украины

Общество В Приамурье предлагают ввести ЧС федерального уровня из-за паводка 25 июля власти Амурской области ввели режим ЧС на всей территории региона из-за ухудшения паводковой ситуации.

Политика Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети В Сети появилось видео погружения российского лидера Владимира Путина в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе.

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.

Происшествия Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».

Единоборства Россиянин Царукян победил Обена-Мерсье на турнире UFC 240 Российский боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян одержал победу над канадцем Оливье Обеном-Мерсье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 240, который проходит в канадском Эдмонтоне.

Происшествия Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.

Общество Безопасность Boeing 737 MAX никто не проверил FAA, как пишет The New York Times, «многие годы» передавала производителям рутинные задачи, чтобы ее собственные специалисты могли сосредоточиться на наиболее важных проблемах безопасности, однако в ходе разработки Boeing 737 MAX корпорации-производителю был предоставлен практически полный контроль над созданием самолета.

Экономика Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России Отмечается, что разрыв между богатым и бедным населением с 2000 года сократился с 34 до 13 раз.

Здоровье Волгоградский врач рассказал, когда пора идти за помощью к мануальщику Ортопед-травматолог Григорий Новиков, врач мануальной медицины, поделился секретами своей профессии и поведал, при каких симптомах следует обращаться к мануальному терапевту.

Гаджеты Бывший инженер Nokia раскрыл причины провала Windows Phone Бывший инженер Nokia, работавший над смартфонами на базе Windows Phone, рассказал свою версию, почему платформа не стала популярной, а устройства с ней исчезли с прилавков магазинов.

Общество Житель Канады сорвал джекпот национальной лотереи в размере $45,5 млн Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 60 млн канадских долларов ($45,5 млн) разыгран в Канаде.

Общество Названы распространённые ошибки в русском языке Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».

Политика Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2» Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».

Происшествия Несовершеннолетнюю украинку изнасиловал случайный собутыльник В Харькове на Украине 28-летний мужчина подозревается в изнасиловании 17-летней девушки. Об этом сообщает портал "Регион online".

Политика Украинцы просят Зеленского восстановить авиасообщение с Россией Автор инициативы Виктория Темченко утверждает, что, на ее взгляд, из-за отмены авиасообщения страдают простые граждане – «в основном украинцы, которые не могут видеться с семьями».

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал постельное фото с Аллой Пугачевой Фото знаменитостей обсуждают в сети. Максим Галкин опубликовал в своем микроблоге новое фото со своей женой Аллой Пугачевой.

Общество Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.

Происшествия В Приамурье в зоне паводка почти 90 человек отказались от эвакуации 89 жителей села Норск Селемджинского района Амурской области отказались от эвакуации и живут на чердаках затопленных домов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Политика В Раде новую украинскую церковь назвали мертворожденной Депутат Верховной рады Евгений Мураев на своей странице в Facebook назвал недавно созданную Православную церковь Украины (ПЦУ) «мертворожденной».

Происшествия Москва: после газа участники незаконной акции использовали взрывпакеты Участники несанкционированной акции в Москве перекрыли движение транспорта на улице Большая Дмитровка.

Футбол Фанаты «Спартака» провели акцию на матче с «Тамбовом» Фанаты московского "Спартака" провели акцию на матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом", сообщает "Чемпионат.com".

Путешествия Названы главные претензии россиян к отельным номерам Наконец, туристы могут жаловаться на то, что подушки в номерах слишком жесткие, мягкие, узкие или широкие.