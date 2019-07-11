В штабе победившей на выборах в Верховную раду партии "Слуга народа" назвали кандидатуру на пост главы Минздрава. Министром может стать основатель сети частных клиник "Борис" Михаил Радуцкой, рассказал глава штаба партии Александр Корниенко в интервью интернет-изданию "Левый берег".

В «Слуге народа» назвали кандидата на пост главы Минздрава Украины

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