В Словакии опровергли утверждения о тайных переговорах с СШАРИА Новости 28 февраля в 10:53

Словакия не ведет никаких переговоров о размещении у себя базы США, заявил в четверг глава МИД республики Мирослав Лайчак на мероприятии в словацком городе Кошице с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга.

В Словакии опровергли утверждения о тайных переговорах с США

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