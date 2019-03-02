Политика

В Словакии опровергли утверждения о тайных переговорах с СШАРИА Новости 28 февраля в 10:53

Словакия не ведет никаких переговоров о размещении у себя базы США, заявил в четверг глава МИД республики Мирослав Лайчак на мероприятии в словацком городе Кошице с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга.
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«Бухарестская девятка» заявила о «геополитической роли» Крымского моста

РИА Новости07:26

Страны «Бухарестской девятки» заявили об угрозе Крымского моста

Московский Комсомолец09:21

В Госдуме назвали «Бухарестскую девятку» «вашингтонской шестеркой»

ФАН09:26

Венгрия и Болгария осудили Россию и одобрили присутствие США в Европе как члены «Бухарестской девятки»

Царьград09:29

«Бухарестская девятка» заявила о геополитической роли Крымского моста

РБК03:55

Словакия объяснилась по поводу тайных баз США

Взгляд.ру28 февраля в 11:24

В Словакии начался саммит «Бухарестской девятки» НАТО

Парламентская газета28 февраля в 07:49
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Происшествия

Александр Емельяненко признался в нетрезвом вождении

Обновлено в 08:47
Общество

Жореса Алферова похоронят 5 марта на кладбище в Комарово

Нобелевского лауреата академика Жореса Алферова похоронят во вторник, 5 марта, на кладбище в Комарово, сообщили РБК в пресс-службе РАН.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие

Опубликованы кадры встречи российского фрегата с американским эсминцем

Встреча ракетного эсминца ВМС США USS Donald Cook («Дональд Кук») с российским фрегатом «Адмирал Эссен» в проливе Босфор попала на видео.
Обновлено в 09:25
Происшествия

В Москве мужчина зарезал жену и ребенка

Обновлено в 04:34
Происшествия

После смерти Малашенко Рынска впала в депрессию и угодила в больницу

Вдова скончавшегося медиаменеджера Игоря Малашенко, журналист и блогер Божена Рынска была помещена в госпиталь с симптомами депрессии, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Сотрудник «Пятерочки» в Москве избил детей ремнем

Обновлено в 07:39
Политика

Президент Алжира в тяжелом состоянии госпитализирован в Швейцарии

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика в тяжелом состоянии доставлен в госпиталь при Женевском университете, сообщает Al Mayadeen в субботу, 2 марта.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Массовая драка с участием 90 человек произошла в Швеции

В пригороде шведского города Нючёпинг произошла массовая драка с участием 90 человек. Об этом пишет газета Dagens Nyheter 2 марта.
Обновлено в 08:51
Спорт

Норвежская лыжница Йохауг взяла золото в масс-старте свободным стилем

Обновлено в 07:43
Политика

Климкина пригласили в Крым на пятилетие воссоединения с Россией

За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.
Обновлено в 05:59
Спорт

Путин прибыл в Красноярск на открытие Универсиады

Президент России Владимир Путин прибыл в Красноярск, где посетит открытие XXIX Всемирной зимней универсиады.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие

Украинские военные отказались стрелять по россиянам в Крыму в 2014 году

Бывший министр обороны Украины Игорь Тенюх заявил, что украинские военнослужащие отказались стрелять по участникам "Русской весны" в 2014 году.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие

Stern: западные эксперты недооценили ракету «Циркон»

Обновлено в 07:02
Происшествия

Возле МГУ задержали организатора акции в поддержку Азата Мифтахова

Возле главного здания МГУ задержали организатора акции в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова Дмитрия Иванова.
Обновлено в 08:23
Политика

«Он озверел»: появилось видео, как Порошенко хлопает девушку по щеке

В Сети появилось видео, на котором президент Украины Петр Порошенко хлопает по щеке девушку.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие

Генштаб России объяснил суть американского «Троянского коня»

Стратегия «Троянский конь», над которой работают США, основана на сочетании политического давления и военной силы.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Возле штаба Навального в Петербурге провели пикет «против педофилов»

На здании штаба оппозиционера Навального в Санкт-Петербурге появилась надпись «штаб педофилов», через некоторое время прошел митинг, сообщает «Медиазона».
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес

Джонни Депп подал в суд на Эмбер Херд за клевету

Голливудский актер Джонни Депп подал в суд на свою бывшую супругу, актрису Эмбер Херд, передает Deadline.
Обновлено вчера в 19:12
Общество

МВД предложило создать открытую базу данных автомобилей

Министерство внутренних дел предлагает создать единый государственный реестр автомобилей, доступ к которому будут иметь все россияне.
Обновлено в 04:02
Политика

Путин поздравил Горбачева с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с 88-летием бывшего президента СССР Михаила Горбачева, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российского лидера.
Обновлено в 08:36
Футбол

ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче чемпионата России

Обновлено в 07:53
Общество

Во Франции началась шестнадцатая акция «желтых жилетов»

В Париже и других городах Франции в субботу начались манифестации 16-й еженедельной акции "желтых жилетов".
Обновлено в 07:53
Авто

Составлен Топ-5 самых дешевых в России автомобилей

Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес

В Сети дали советы экс-жене депутата после слов о «нищебродах»

Обновлено вчера в 19:25
Космос

Прибор миссии InSight начал бурение поверхности Марса

Исследовательский посадочный аппарат NASA, севший на Марс в ноябре 2018 года, доставил на поверхность планеты несколько научных приборов.
Обновлено в 08:26
Футбол

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Арсеналом» в матче чемпионата Англии по футболу

Обновлено в 09:26
Армия и оружие

«Аллигаторы» сопроводят «Сирийский перелом» из Керчи в Севастополь

Выставка трофейной техники в Керчи была перенесена на субботу из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра.
Обновлено в 05:20
Происшествия

На журналистов РЕН ТВ напали в ходе съемок сюжета о «китовой тюрьме»

На журналистов телеканала РЕН ТВ в Приморье напали во время съемки сюжета о «китовой тюрьме», произошедшее удалось снять на видео.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Более 20 человек остались без жилья после пожара в дагестанском селе

Для жителей села, которые из-за пожара остались без домов, был открыт пункт временного размещения в школе.
Обновлено в 02:19
Происшествия

В Ингушетии задержали трех полицейских при получении взятки

В Ингушетии в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое полицейских при получении взятки от жителя республики, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 07:48
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