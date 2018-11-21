Энергетика

В «Сколково» спрогнозировали цену на нефть на 2019 год
Известия
11:48

Эксперт центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко в беседе с «Известиями» спрогнозировала цену на нефть на 2019 год.
Известия11:48

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Что будет с нефтью: сценарии

РБК13:09

В «Сколково» спрогнозировали цену на нефть на 2019 год

Известия11:48

Нефть дешевеет. Что теперь будет с рублем?

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У нефти нет весомых причин для подорожания – эксперт

REGNUMвчера в 23:12
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Энергетика

Топливный союз предупредил о риске закрытия независимых АЗС в России

Как указал Баженов, соглашение правительства и нефтяных компаний установило убыточность независимых АЗС, что может привести к их закрытию, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 16:08
Энергетика

Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть

Обновлено в 14:21
Энергетика

«Газпром» заключил крупнейший контракт на закупку труб

О планах «Газпрома» изменить ценовую политику закупок ТБД поставщики труб узнали в декабре 2017 г. В письмах, полученных заводами, говорилось: стоимость контрактов, заключенных в начале 2016 г. «Газпром комплектацией» (в среднем около 93 000 руб. за 1 т без НДС), завышена.
Обновлено в 16:03
Энергетика

Верховный суд Украины отклонил жалобу «Газпрома» на взыскание $6 млрд

Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу «Газпрома» на решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о взыскании с компании штрафа и пени на общую сумму 171 млрд грн ($6,1 млрд).
Обновлено в 10:37
Энергетика

«Газпром» поставил в Европу в 2018 году в сто раз больше газа, чем США

С января по октябрь «Газпром» поставил в Европу в сто раз больше трубопроводного газа, чем США сжиженного природного газа (СПГ), говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:10
Энергетика

Силуанов сообщил о компенсации Белоруссии потерь от налогового маневра

Вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в случае положительного решения Россия компенсирует Белоруссии потери от нефтяного налогового маневра.
Обновлено в 08:20
Энергетика

Экономика РФ сохраняет зависимость от цены на нефть, Э.Набиуллина

Экономика РФ сохраняет зависимость от цены на нефть.
Обновлено в 08:34
Энергетика

Газопроводы TAP и TANAP соединили друг с другом

Обновлено в 09:54
Энергетика

Армения хочет добиться от РФ снижения цены на газ

Армения продолжает вести с Россией переговоры о цене на газ.
Обновлено в 12:48
Энергетика

Беларусь направила в Россию жесткого посла

Нового посла России в Беларуси Михаила Бабича белорусские СМИ называют кризисным менеджером с жесткой хваткой.
Обновлено в 08:17
Энергетика

В Узбекистане налоговая проверит завышающие цены на газ автозаправки

Министерство финансов Узбекистана пригрозило применить санкции к владельцам автозаправок, которые необоснованно повысили цены на природный газ на 17%, пишет пресс-служба Минфина.
Обновлено в 04:30
Энергетика

Крупнейший НПЗ Венесуэлы полностью остановлен из-за неполадок

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Венесуэлы Amuay мощностью 645 тысяч баррелей в день прекратил работу в воскресенье из-за проблем с газовым вентилем на системе газообеспечения, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух сотрудников предприятия и профсоюзного лидера.
Обновлено вчера в 13:48
Энергетика

Структура «Роснефти» приобретет акции томского института нефти и газа

Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство ООО «РН-актив», входящего в структуру «Роснефти», о приобретении 100% голосующих акций ОАО «Томский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа».
Обновлено вчера в 23:48
Энергетика

Рост цен производителей в октябре ускорился до 3,3%

За период с начала года рост цен составил 14,7%. В октябре 2017 годы цены производителей увеличились на 1,2%, за январь-октябрь - на 6,1%.
Обновлено в 00:46
Энергетика

Япония возобновит закупки иранской нефти

Южная Корея возобновляет закупки иранской нефти Сообщается, что иранскую нефть японские покупатели будут забирать из хранилищ, расположенных в китайском порту Далянь.
Обновлено в 10:35
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Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 15 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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