В системе приема платежей Qiwi отметили, что «уже работают над пилотом по приему наличных через СБП в ритейле», однако подробностей пока не раскрывают.

с чего всё началось

Возможность приёма наличных денег может появиться в рамках Системы быстрых платежей Банка России. Об этом пишет 27 августа «Коммерсантъ». Пока в системе есть возможность отправки и получения средств в безналичном виде.

В Систему быстрых платежей добавят услугу с наличными

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