Экономика

REGNUMREGNUMВ Систему быстрых платежей добавят услугу с наличными

Возможность приёма наличных денег может появиться в рамках Системы быстрых платежей Банка России. Об этом пишет 27 августа «Коммерсантъ». Пока в системе есть возможность отправки и получения средств в безналичном виде.
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с чего всё началось

Быстрые платежи обзаведутся деньгами

В системе приема платежей Qiwi отметили, что «уже работают над пилотом по приему наличных через СБП в ритейле», однако подробностей пока не раскрывают.
Коммерсантъвчера в 18:58

Подробнее о событии

В системе быстрых платежей появятся переводы наличными - «Ъ»

Аргументы и Факты04:27

В Систему быстрых платежей добавят услугу с наличными

REGNUM03:45

Быстрые платежи обзаведутся деньгами

Коммерсантъвчера в 18:58

«Ъ»: в Системе быстрых платежей могут появиться переводы наличными

ТАСС03:04

Система быстрых платежей будет принимать наличные средства

News.ru02:59

В Системе быстрых платежей появится возможность приема наличных

Ведомостивчера в 21:48

Россияне смогут отправлять друзьям купюры

Lenta.ru03:05
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:43, Ашберн
Экономика

Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов россиян

Минэкономразвития РФ понизило прогноз по росту реальных доходов населения в 2019 году с 1% до 0,1%. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин, передает ТАСС.
BFM.ru вчера в 13:11
Происшествия

ЕСПЧ присудил 34 тысячи евро вдове и матери Сергея Магнитского

Вдова и мать Магнитского получили право на компенсацию в 34 тысячи евро.
Интерфакс 04:41
Политика

В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа

Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости 08:07
Здоровье

В ГД уволившихся врачей Нижнего Тагила обвинили в саботаже

Депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин прокомментировал массовое увольнение хирургов из одной из городских больниц.
Труд 06:13
Происшествия

На Урале дело обвиняемого в наркосбыте врача вернули в прокуратуру

В городе Новая Ляля Свердловской области суд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении врача-гинеколога, обвиняемого в хранении и сбыте наркотических веществ.
REGNUM 09:32
Политика

В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе

В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Политика

Путин и Эрдоган обсудили покупку Су-57

Турецкий президент Реджеп Эрдоган заинтересовался российским самолетом пятого поколения Су-57.
Вести.Ru 09:05
Происшествия

В Дагестане два ребенка погибли от удара током

Как сообщили "РГ" в МЧС Дагестана, двое детей играли в частном доме с розетками и получили удар электрическим током.
Российская газета 08:53
Происшествия

Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки

Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Газета.Ru 01:57
Транспорт

Собянин утвердил тарифы на проезд по МЦД

Тарифы на проезд на линиях МЦД разработаны совместно с правительством Московской области, ОАО "РЖД" и пригородными пассажирскими компаниями.
ТАСС 09:25
Общество

Кузнецова нашла массовые нарушения при организации питания в школах

При проверке качества питания в образовательных учреждениях были выявлены нарушения нормативов в нескольких тысячах школ и детских садов, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.
РБК 07:54
Политика

Владимир Зеленский определился с кандидатурой премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский немерен предложить Верховной раде в качестве кандидата на должность премьер-министра страны заместителя руководителя офиса главы государства Алексея Гончарука, сообщает 27 августа «Украинская правда».
REGNUM 09:21
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Известия вчера в 09:28
Экономика

Минфин и Банк России представят новую систему пенсионных накоплений

Новая модель основана на уже разрабатывавшемся законопроекте об индивидуальном пенсионном капитале, но в её основе будет «отказ от любых средств принуждения граждан к вступлению».
REGNUM 09:35
Финансы

Просрочка по потребкредитам в России снизилась вдвое

Уровень просрочки по потребкредитам за последние три года (с середины 2016-го) снизился почти в два раза — с 8% до 4%, говорится в исследовании РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия».
Известия вчера в 17:52
Кино

В Marvel появится первый супергерой-гей

Сюжет фильма «Вечные» повествует о расе сверхлюдей. Они защищают Землю от другой расы, которая вражески настроена против нашей планеты.
ГЛАС.RU 07:17
Спорт

Логинов сообщил, что подпишет контракт с СБР

Биатлонист Александр Логинов заявил, что подпишет контракт с Союзом биатлонистов России (СБР). Об этом 27 августа сообщает «Матч ТВ».
REGNUM 07:26
Общество

На ярмарке в Брянске коров нарядили в форму красноармейцев

Вести.Ru 04:23
Армия и оружие

Американские военные проехались на российских танках Т-80

Американские военные прокатились на "летающих" танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Фотографии солдатов появились в сети.
Газета.Ru вчера в 06:58
Авто

Mercedes-Benz показал тизер нового GLE Coupe

Компания Mercedes-Benz показала тизер купе-кроссовера GLE Coupe нового поколения, который покажут в 2019 году.
Коммерсантъ 08:27
Политика

Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.
Известия 06:28
Футбол

Мбаппе обратился к фанатам в связи с полученной травмой

В нынешнем сезоне Мбаппе провел за парижан 4 матча, в котором забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
Матч ТВ 05:08
Футбол

Брат Погба: «Полю нравится „Барселона“»

Евро-футбол.ру 07:40
Общество

В России одиноких стариков предложили устраивать в приемные семьи

Минтруд выпустил рекомендации, согласно которым одним из способов улучшить жизнь одиноких пожилых людей может быть их устройство в приемные семьи, пишет во вторник газета «Известия».
РИАМО 02:58
Политика

Адвокат: Россия и Украина согласовали дату обмена заключенными

Дата обмена заключенными между Россией и Украиной уже определена, но пока держится в тайне, потому что ее могут сдвинуть.
Daily Storm вчера в 10:41
Происшествия

В Петербурге станцию метро закрыли из-за падения пассажира на рельсы

В Петербурге на красной ветке подземки пассажир упал на пути. ЧП произошло на станции "Гражданский проспект".
Российская газета 06:49
Армия и оружие

Россия начала второй этап поставок С-400 в Турцию

Как сообщало ИА REGNUM, согласно контракту, подписанному Турцией и Россией в 2017 году на сумму 2,5 млрд долларов, Москва поставит Анкаре четыре дивизиона ЗРК С-400 «Триумф».
REGNUM 06:55
Шоу-бизнес

Певец Юлиан находится в тяжелом состоянии в больнице

В настоящее время звезда находится в одной из московских больниц в тяжелом состоянии. Юлиану резко стало плохо вчера вечером, 26 августа.
Bimru.ru 04:33
Футбол

На ответном матче «Краснодара» с «Олимпиакосом» ожидается аншлаг

РИА Новости 25 августа в 12:23
Технологии

Планшеты Huawei могут начать использовать российскую ОС «Аврора»

Компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты российскую операционную систему «Аврора» для проведения переписи населения в России в 2020 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.
Невские Новости вчера в 19:30
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