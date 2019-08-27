Экономика
ИА БанкИнформСервисВ Системе быстрых платежей появятся наличные
Система быстрых платежей (СБП) может обзавестись новой опцией - наличными платежами. Банк России и участники рынка подтвердили, что такая идея обсуждается, но сроки её внедрения и конкретный механизм пока не оглашаются.
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с чего всё началось
В системе приема платежей Qiwi отметили, что «уже работают над пилотом по приему наличных через СБП в ритейле», однако подробностей пока не раскрывают.Коммерсантъ26 августа в 18:58
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Политика
Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.
RT на русском вчера в 20:08
Здоровье
Токсиколог рассказала о мерах предосторожности при употреблении грибов
Врач-токсиколог столичного департамента здравоохранения Анастасия Симонова рассказала, что симптомы отравления могут быть разными, но чаще всего развиваются острые желудочно-кишечные расстройства.
Известия вчера в 23:29
Общество
Во Владивостоке из подтопленных домов началась эвакуация людей
В пригороде Владивостока спасатели эвакуировали шесть человек, чьи дома затопило разливом реки Богатой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:56
Религия
Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС вчера в 17:13
Теннис
Калинская на старте US Open обыграла чемпионку турнира
Анна Калинская вышла во второй круг US Open. Россиянка на старте турнира в двух партиях обыграла американку Слоан Стивенс.
Sportbox.RU вчера в 23:43
Происшествия
Александр Друзь сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге
Телепрограмма вчера в 17:35
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Геройское противостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.
Российская газета вчера в 16:50
Экономика
Дочерняя компания «Ростеха» требует от Boeing 120 млн долларов
Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, а с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы.
Вести.Ru вчера в 18:10
Гаджеты
«Би-би-си» готовит запуск своего голосового помощника Beeb
Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си собирается запустить голосового помощника Beeb.
Профиль вчера в 16:55
Шоу-бизнес
У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась дочка
На снимке Эммануил Виторган фотографии вместе с женой Ириной, которая держит на руках новорожденную дочку, вокруг них бегает старшая дочь Этель.
RuNews24.ru вчера в 20:21
Гаджеты
В России выпущен недорогой смартфон с мощным аккумулятором
UfacityNews.ru вчера в 15:02
Политика
В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа
Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости вчера в 08:07
Футбол
Савин: «Матч „Кубань“ – „Томь“ в 2004 году был договорным»
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что поединок 1/16 финала Кубка России-2004/05 между "Кубанью" и "Томью" носил договорной характер.
Soccer.ru вчера в 15:26
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Газета.Ru вчера в 01:57
Политика
Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента
Коммерсантъ вчера в 08:25
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Происшествия
Полиция Гонконга задержала подозреваемых по делу о штурме парламента
Полиция Гонконга задержала трех человек, подозреваемых в причастности к штурму парламента и погромам внутри здания, сообщила South China Morning Post.
Взгляд.ру 00:28
Политика
Макрон отреагировал на насмешку президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал реплику бразильского коллеги Жаира Болсонару, который в социальной сети пошутил над внешностью его жены.
Pravda.Ru 26 августа в 09:17
Происшествия
Житель Арканзаса открыл стрельбу по полицейским
Житель города Уэст-Хелена (штат Арканзас, США) забаррикадировался в доме и начал стрелять по полицейским, передаёт Fox News.
REGNUM вчера в 22:10
Общество
В России 34 млн человек угодили в «квалификационную яму»
По данным доклада компании BCG и World Skills, около 34 млн россиян оказались в «квалификационной яме» — их компетенция не соответствует той должности, которую они занимают.
Общественная служба новостей вчера в 05:07
Общество
В Пуэрто-Рико ввели режим ЧП из-за надвигающегося шторма «Дориан»
Губернатор находящегося под управлением США Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед объявила о введении чрезвычайного положения на острове в связи с надвигающимся тропическим штормом "Дориан".
РИА Новости вчера в 10:46
Технологии
Электронный паспорт предложили оснастить сим-картой
Сотовые операторы предложили добавить в электронные паспорта функцию Mobile ID.
Телеканал 360° 00:22
Авто
Новинка Weismann получит мотор от BMW M5
Ожидается, что новый Wiesmann получит последнюю версию 4,4-литрового мотора S63, который используется в нынешнем BMW M5 и выдает 600 л.с. и 750 Нм крутящего момента в стандартной комплектации и даже 625 л.с. в более мощной версии.
32CARS.ru вчера в 10:15
Политика
Социологи говорят о победе врио губернаторов в первом туре выборов
Закрытые социологические исследования, проведенные для администрации президента, показали, что рейтинги всех врио губернаторов, которым предстоит избираться на прямых выборах в единый день голосования 8 сентября, позволяют им победить в первом туре.
Infox.ru вчера в 09:26
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономики России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Здоровье
Два хирурга из больницы в Нижнем Тагиле передумали увольняться
Всего заявления об увольнении написали шесть сотрудников больницы.
Государственные Вести 00:26
Политика
Путин отдал сдачу с купленного Эрдогану мороженого на развитие авиации
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган вместе поели мороженого на авиасалоне МАКС в Жуковском, причем заплатил за обоих российский лидер, сообщает ТАСС.
РБК вчера в 09:36
Музыка
Скрипачка Линдси Стирлинг провела концерт в виртуальной реальности
REGNUM вчера в 10:46
Армия и оружие
Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле»
Бои под Иловайском шли в августе 2014 года, крупная группировка украинских войск оказалась в котле и при попытке прорваться понесла тяжелые потери.
РБК вчера в 17:27