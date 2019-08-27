Экономика
ИА БанкИнформСервисВ Системе быстрых платежей появятся наличные
Система быстрых платежей (СБП) может обзавестись новой опцией - наличными платежами. Банк России и участники рынка подтвердили, что такая идея обсуждается, но сроки её внедрения и конкретный механизм пока не оглашаются.
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с чего всё началось
В системе приема платежей Qiwi отметили, что «уже работают над пилотом по приему наличных через СБП в ритейле», однако подробностей пока не раскрывают.Коммерсантъ26 августа в 18:58
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В России создают принципиально новый вертолёт
Принципиально новый вертолет, объединяющий в себе прежние наработки, создают российские инженеры.
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Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге
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Минпросвещения разработало правила этики для учителей
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РБК вчера в 11:30
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Под завалами обрушившегося здания в Новосибирске могут быть 12 человек
Под завалами обрушившегося строящегося здания в Новосибирске могут находиться 12 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
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РЖД проводит расследование в связи с утечкой персональных данных более 700 тысяч сотрудников, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
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Коломойский назвал условие переизбрания Зеленского на второй срок
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал в интервью изданию «Цензор.нет», почему президента Украины Владимира Зеленского могут переизбрать на второй срок.
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Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес жены
Президент Франции ответил на насмешки бразильского лидера Жаира Болсанару в адрес супруги.
БИЗНЕС Online 26 августа в 10:04
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Российская газета вчера в 16:50
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Путин заявил, что обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Низкие темпы роста доходов россиян вызывают беспокойство, заявил в понедельник президент Владимир Путин на совещании по вопросам экономики.
DP.RU 26 августа в 07:01
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
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Две комиссии Греческой церкви выступили против «новой церкви» Украины
Созданные Элладской (Греческой) православной церковью две комиссии высказались против признания «новой церкви» Украины.
Известия 00:52
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Как отмечается, больше всего в рационе россиян оказалось углеводов (335,4 г), далее идут жиры (108,6 г), белки (80 г).
Газета.Ru 01:30
Политика
Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева
Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.
ТАСС вчера в 13:26
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения врачей
Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
РИА Новости вчера в 15:06
Общество
В Арктике открыто пять новых российских островов
Все пять островов находятся на архипелаге Земля Франца-Иосифа в Карском море, а именно в бухте Виза.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:14
Происшествия
В Саратове в ДТП погибли три человека
Легковой автомобиль в среду в Саратове врезался в столб, в результате три человека погибли, пострадала 14-летняя девочка, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
РИА Новости 01:10
Происшествия
При взрыве газа в доме во Львовской области погиб один человек
В результате взрыва газа в четырёхэтажном многоквартирном доме в городе Дрогобыч Львовской области, по последним данным, погиб один человек, ещё семь были госпитализированы.
RT на русском 01:42
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом
Никто даже и предположить не мог, что 79-летний артист и его супруга Ирина Млодик решатся на второго ребенка, а теперь счастливые родители принимают поздравления от поклонников на странице Эммануила Гедеоновича в социальной сети Instagram, где звезда советского и российского кино опубликовал снимок с младшей дочкой.
Телепрограмма вчера в 21:00
Шоу-бизнес
На фоне молчания Анастасии Заворотнюк многие считают ее болезнь пиаром
Одни, явно обеспокоенные здоровьем знаменитости, выражали соболезнования и желали скорейшего выздоровления, а другие сочли это самым обычным пиар-ходом в духе истории с Бари Алибасовым, которая недавно вызвала небывалый ажиотаж.
Bimru.ru 01:41
Армия и оружие
В специальных учениях в ЦВО принимает участие более 30 тыс. человек
«В учениях задействованы органы военного управления, воинские части и организации МТО — более 30 тыс. военнослужащих и гражданского персонала Центрального, Западного, Южного и Восточного военных округов и Воздушно-десантных войск»,— пишет ТАСС с ссылкой на департамент информации и массовой коммуникации Минобороны РФ.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 05:27
Авто
Квадратный внедорожник Bollinger готовится к выходу в серийной модификации
Американский стартап Bollinger Motors сообщил о том, что глобальная презентация новой версии внедорожника В1, а также пикапа В2 состоится уже 26 сентября.
Daily-Motor.Ru вчера в 08:31
Происшествия
Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе
Lenta.ru вчера в 13:08
Кино
Крик Батлера на съемках «300 спартанцев» заставил смеяться всю команду
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Политика
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Советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты и Британия могут присоединиться к переговорам в "нормандском формате", нацеленного на урегулирование конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 01:09
Происшествия
В Петербурге задержали стрелявшего на детской площадке мужчину
Сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу на детской площадке в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:14
Кино
Умерла заслуженная артистка Людмила Мальцева
Киноактриса и заслуженная артистка России Людмила Мальцева скончалась на 70-м году жизни, рассказали в Союзе кинематографистов.
News.ru вчера в 09:40