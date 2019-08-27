В системе приема платежей Qiwi отметили, что «уже работают над пилотом по приему наличных через СБП в ритейле», однако подробностей пока не раскрывают.

с чего всё началось

Система быстрых платежей (СБП) может обзавестись новой опцией - наличными платежами. Банк России и участники рынка подтвердили, что такая идея обсуждается, но сроки её внедрения и конкретный механизм пока не оглашаются.

Армия и оружие В России создают принципиально новый вертолёт Принципиально новый вертолет, объединяющий в себе прежние наработки, создают российские инженеры.

Общество Минпросвещения разработало правила этики для учителей Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.

Политика В посольстве России ответили на заявление сенатора США о визе Российское посольство в Вашингтоне заявило, что американский сенатор-республиканец Рон Джонсон (от штата Висконсин), утверждающий, что ему отказали в визе в Россию, не обращался в диппредставительство.

Происшествия Под завалами обрушившегося здания в Новосибирске могут быть 12 человек Под завалами обрушившегося строящегося здания в Новосибирске могут находиться 12 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Происшествия В РЖД произошла утечка данных более 700 тысяч сотрудников РЖД проводит расследование в связи с утечкой персональных данных более 700 тысяч сотрудников, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Политика Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.

Политика Коломойский назвал условие переизбрания Зеленского на второй срок Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал в интервью изданию «Цензор.нет», почему президента Украины Владимира Зеленского могут переизбрать на второй срок.

Политика Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес жены Президент Франции ответил на насмешки бразильского лидера Жаира Болсанару в адрес супруги.

Экономика Путин заявил, что обеспокоен медленным ростом доходов россиян Низкие темпы роста доходов россиян вызывают беспокойство, заявил в понедельник президент Владимир Путин на совещании по вопросам экономики.

Экономика Назван объем секретных расходов России Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.

Общество Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона россиян Как отмечается, больше всего в рационе россиян оказалось углеводов (335,4 г), далее идут жиры (108,6 г), белки (80 г).

Политика Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.

Здоровье Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения врачей Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.

Общество В Арктике открыто пять новых российских островов Все пять островов находятся на архипелаге Земля Франца-Иосифа в Карском море, а именно в бухте Виза.

Происшествия В Саратове в ДТП погибли три человека Легковой автомобиль в среду в Саратове врезался в столб, в результате три человека погибли, пострадала 14-летняя девочка, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Происшествия При взрыве газа в доме во Львовской области погиб один человек В результате взрыва газа в четырёхэтажном многоквартирном доме в городе Дрогобыч Львовской области, по последним данным, погиб один человек, ещё семь были госпитализированы.

Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом Никто даже и предположить не мог, что 79-летний артист и его супруга Ирина Млодик решатся на второго ребенка, а теперь счастливые родители принимают поздравления от поклонников на странице Эммануила Гедеоновича в социальной сети Instagram, где звезда советского и российского кино опубликовал снимок с младшей дочкой.

Шоу-бизнес На фоне молчания Анастасии Заворотнюк многие считают ее болезнь пиаром Одни, явно обеспокоенные здоровьем знаменитости, выражали соболезнования и желали скорейшего выздоровления, а другие сочли это самым обычным пиар-ходом в духе истории с Бари Алибасовым, которая недавно вызвала небывалый ажиотаж.

Армия и оружие В специальных учениях в ЦВО принимает участие более 30 тыс. человек «В учениях задействованы органы военного управления, воинские части и организации МТО — более 30 тыс. военнослужащих и гражданского персонала Центрального, Западного, Южного и Восточного военных округов и Воздушно-десантных войск»,— пишет ТАСС с ссылкой на департамент информации и массовой коммуникации Минобороны РФ.

Авто Квадратный внедорожник Bollinger готовится к выходу в серийной модификации Американский стартап Bollinger Motors сообщил о том, что глобальная презентация новой версии внедорожника В1, а также пикапа В2 состоится уже 26 сентября.

Политика Болтон допустил присоединение США и Британии к «нормандскому формату» Советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты и Британия могут присоединиться к переговорам в "нормандском формате", нацеленного на урегулирование конфликта в Донбассе.

Происшествия В Петербурге задержали стрелявшего на детской площадке мужчину Сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу на детской площадке в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.