Экономика
ИА БанкИнформСервисВ Системе быстрых платежей появятся наличные
Система быстрых платежей (СБП) может обзавестись новой опцией - наличными платежами. Банк России и участники рынка подтвердили, что такая идея обсуждается, но сроки её внедрения и конкретный механизм пока не оглашаются.
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с чего всё началось
В системе приема платежей Qiwi отметили, что «уже работают над пилотом по приему наличных через СБП в ритейле», однако подробностей пока не раскрывают.Коммерсантъвчера в 18:58
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Политика
Путин угостил Эрдогана мороженым
Российская газета 09:32
Футбол
«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу
Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
RT на русском 14:01
Транспорт
Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября
Аэропорт Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы Шереметьево, распространенном во вторник.
ТАСС 13:57
Армия и оружие
Из-за обострения в Сирии Эрдоган прилетит в Москву
Президент Турции Реджеп Эрдоган летит в Москву на срочные переговоры с Владимиром Путиным — два лидера обсудят обострившуюся ситуацию в сирийском Идлибе, где продолжают наступление подконтрольные Дамаску силы.
Век 03:37
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Российская газета 16:50
Политика
Паоло Коэльо извинился перед Францией за поведение президента Бразилии
Бразильский писатель Паоло Коэльо опубликовал в своем Twitter видеообращение, в котором извинился перед французами за замечания президента Бразилии Жаира Болсонару в адрес французского лидера Эмманюэля Макрона и его жены Брижит.
РБК 08:52
Происшествия
На МЦК остановилось движение поездов по часовой стрелке
Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) во вторник вечером временно приостановлено по техническим причинам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.
Интерфакс 15:04
Религия
Почему православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
В среду, 28 августа, православные отмечают великий праздник - Успение Пресвятой Богородицы.
Российская газета 16:12
Экономика
Бразилия разрешила ввоз российской говядины
RT на русском 09:21
Политика
Начал действовать новый пакет санкций США против России
Начал действовать второй пакет антироссийских санкций США, которые были введены из-за так называемого дела об отравлении Скрипалей, информирует РИА Новости.
Капитал страны вчера в 01:30
Экономика
Беглов: расходы на социальные цели в бюджете Петербурга составят 73%
Правительство Санкт-Петербурга планирует направить на социальные цели 73% городского бюджета, сообщил во вторник врио губернатора Александр Беглов, выступая на предвыборных дебатах по вопросам социальной политики.
ТАСС 03:42
Общество
Клишас рассказал о пользе идентификации пользователей в Интернете
Вопрос деанонимизации пользователей интернета поможет снизить уровень преступности в сети, заявил РИА Новости во вторник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
РИА Новости 15:31
Транспорт
Утверждены тарифы на Московских центральных диаметрах
"Пассажир доезжает до границ МЦД, стоимость каждой зоны — 23 рубля, и соответственно пересекая зоны МЦД, будет добавляется 45 рублей, и также бесплатная пересадка на метро и МЦК", — рассказал Андрей Акимов, начальник дирекции Московских центральных диаметров столичного департамента транспорта.
Вести.Ru 14:11
Политика
Путин прибыл в Казань на закрытие WorldSkills
Президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в церемонии закрытия чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, сообщают СМИ.
Народные новости 14:56
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК 12:25
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Технологии
Программист обнаружил утечку данных россиян в открытый доступ
В открытом доступе были обнаружены номера телефонов, ICQ, адреса и GPS-координаты сотен россиян.
Lenta.ru 12:24
Общество
Минимальную пенсию в Москве с 1 сентября повысили до 19,5 тыс. рублей
Минимальная пенсия у неработающих москвичей с учетом городской надбавки будет повышена с 1 сентября на 2 тысячи рублей в месяц - до 19,5 тысяч рублей.
Интерфакс 09:13
Технологии
Экс-сотрудника Google обвинили в краже технологий беспилотных авто
Большое жюри города Сан-Хосе, Калифорния обвинило бывшего сотрудника Google Энтони Левандовски в краже технологий беспилотных автомобилей.
Rambler News Service 16:06
Общество
В России появились нормы поведения учителей в соцсетях
В новой редакции этического кодекса для педагогов появились и послабления относительно дресс-кода.
Известия 13:30
Политика
Бывшего министра здравоохранения Украины задержали в аэропорту Киева
Правоохранители во вторник, 27 августа, задержали в киевском аэропорту Жуляны Раису Богатыреву, которая при президенте Викторе Януковиче возглавляла минздрав Украины.
Известия 15:05
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения врачей
Заведующий отделением хирургии ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев рассказал телеканалу 360, с чем связано массовое увольнение врачей.
Lenta.ru 16:27
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Наука
Патент недели: российские ученые борются с опухолями
Патент: 2696096 Авторы: Ростислав Петров, Станислав Петров, Эмиль Ямансаров, Светлана Маклакова, Ирина Салтыкова, Елена Белоглазкина, Александр Мажуга Патентообладатель: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова Печень — жизненно важный орган, который выполняет около 500 функций организма.
Популярная механика 08:19
Происшествия
В Воронеже оперативников судят за пытки студентов пакетом и нашатырем
В Воронеже государственный обвинитель предлагает судье дать 6 лет колонии для двух оперативников, пытавших студентов пакетом и нашатырным спиртом.
Росбалт 11:30
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.
РБК 13:45
Кино
Названы любимые жанры кино у россиян
Наибольшей популярностью у россиян пользуются комедии и военные фильмы. Такие жанры кино предпочитают 80% и 77% опрошенных соответственно.
Телеканал 360° 07:48
Политика
Владимир Путин назвал сроки поставок газа по «Турецкому потоку»
Говорит Москва 11:44