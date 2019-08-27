Экономика
ВедомостиВ Системе быстрых платежей появится возможность приема наличных
В рамках Системы быстрых платежей (СБП) появится услуга приема наличных, рассказали «Коммерсанту» участники рынка.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В системе приема платежей Qiwi отметили, что «уже работают над пилотом по приему наличных через СБП в ритейле», однако подробностей пока не раскрывают.Коммерсантъвчера в 18:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:16, Ашберн
Политика
Эрдоган спросил Путина о возможности покупки Су-57
RT на русском 10:31
Кино
Умерла актриса и культуролог Людмила Мальцева
Педагог, культуролог и заслуженная артистка России Людмила Мальцева умерла на 70-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России во вторник, 27 августа.
Известия 10:35
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
РИА Новости вчера в 13:49
Политика
Закрытые соцопросы показали вероятность выборов без вторых туров
В Ставропольском крае негативно сказаться на итогах выборов могут публикации в СМИ, которые пишут об отсутствии результатов работы губернатора Владимира Владимирова (баллотируется на второй срок) и негативной ситуации в социально-экономической сфере региона, ссылается на данные исследования второй источник РБК.
РБК 06:28
Политика
Против Парубия открыто уголовное дело в связи с трагедией в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с событиями 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе.
Взгляд.ру 10:44
Общество
Росгвардия через сайт HeadHunter ищет в российских регионах бойцов для пополнения подразделений ОМОНа в Москве
Росгвардия через сайт поиска работы HeadHunter ищет в российских регионах бойцов для пополнения подразделений ОМОНа в Москве.
Эхо Москвы 05:32
Политика
Верховный суд отказал в регистрации Яшину, Русаковой и Янкаускасу
Верховный суд России отклонил жалобы муниципальных депутатов Ильи Яшина, Елены Русаковой и Константина Янкаускаса на отказ зарегистрировать их кандидатами в Мосгордуму.
Интерфакс 09:17
Политика
Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 08:25
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Происшествия
СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме
Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.
Российская газета 10:18
Армия и оружие
Начался второй этап поставки С-400 в Турцию
Москва начала поставлять Анкаре элементы второй батареи ЗРК С-400, сообщило Минобороны республики.
РИА Новости 06:20
Экономика
Сбербанк начал разработку нового логотипа
В начале августа управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек разместил в Facebook вариант логотипа для SberX в похожей цветовой гамме.
РБК 09:24
Общество
Суд обязал мэрию дать площадку под митинг оппозиции 31 августа
Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск к московским властям со стороны организаторов оппозиционного шествия по Бульварному кольцу (от Пушкинской площади до проспекта Сахарова) 31 августа.
РБК вчера в 12:50
Музыка
Названы имена победителей MTV Music Awards 2019
Названы имена победителей премии MTV Music Awards 2019, церемония вручения которой прошла сегодня, 27 августа в спорткомплексе «Пруденшал-сентер» (Ньюарк, штат США Нью-Джерси).
REGNUM 01:59
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
РИА Новости 09:43
Интернет
Instagram разрабатывает новый мессенджер Threads
Разработчики соцсети Instagram работают над новым мессенджером — приложение, по данным издания The Verge, получило название Threads и в целом напоминает очередную попытку компании Facebook (владелец "Инстаграма") позаимствовать основные фишки Snapchat.
Planet Today 02:31
Экономика
Доходы «Эйр Астана» в первом полугодии 2019 года выросли на 12%
Доходы казахстанской компании "Эйр Астана" за первую половину 2019 года выросли по сравнению с январем-июнем 2018 года на 12%, до 141,3 миллиарда тенге, говорится в сообщении авиаперевозчика.
РИА Новости 10:51
Футбол
Гэри Невилл: «Увольнять Сульшера сейчас нельзя»
Известный в прошлом защитник «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл призвал фанатов «красных дьяволов» набраться терпения и не требовать скорой отставки главного тренера Уле Гуннара Сульшера.
Спорт-Экспресс 10:18
Здоровье
В России растет число больных диабетом
Как пишет RT, по данным на конец 2018 года диабетиков в России насчитывалось 4,8 миллиона человек, тогда как в 2013 таковых было 3,9 миллиона.
Sport24.ru 07:18
Шоу-бизнес
Максим Галкин с детьми записал шуточный клип про море
Известный телеведущий, юморист Максим Галкин и знаменитая певица Алла Пугачева растят двойняшек Гарри и Лизу.
Летидор 05:35
Космос
Сверхсекретный шаттл США установил рекорд по продолжительности полета
Американский многоразовый беспилотный космический корабль X-37B поставил рекорд по продолжительности полета, сообщает Space.com.
Ruposters.ru 05:33
Хоккей
Боб Хартли рассказал о травмированных лидерах омского «Авангарда»
РИА СуперОмск 07:44
Игры
Nintendo выпустит версию Mario Kart для смартфонов
Компания Nintendo выпустит версию гоночной игры Mario Kart с подзаголовком Tour для смартфонов.
REGNUM 04:52
Политика
Рогозин сообщил детали об отказавшей при стыковке «Союза» аппаратуре
Аппаратура системы сближения «Курс», отказавшая во время стыковки «Союза МС-14» с МКС 24 августа, была не российского производства.
РБК 00:03
Футбол
Неймар сообщил руководству ПСЖ о желании перейти именно в «Барселону»
Бразильский нападающий французского ПСЖ сообщил руководству клуба о том, что хочет перейти именно в «Барселону».
RT на русском 10:56
Общество
34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»
34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
Российская газета 02:21
Происшествия
Против Абызова возбуждено новое уголовное дело
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
RT на русском 05:59
Происшествия
Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей
В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.
Газета.Ru вчера в 17:14
Общество
«Уральские авиалинии» выпустили футболки с фразой бортпроводника А321
Авиакомпания «Уральские авиалинии» выпустила футболки с надписью «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».
Екатеринбург-ТВ 01:03
Общество
В Таиланде обнаружен долгожитель предположительно возрастом 128 лет
Если информация о возрасте долгожителя подтвердится, Он Парнчомпху может стать самым пожилым мужчиной не только в Таиланде, но и во всем мире.
ТАСС 10:29