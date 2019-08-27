Экономика

ВедомостиВедомостиВ Системе быстрых платежей появится возможность приема наличных

В рамках Системы быстрых платежей (СБП) появится услуга приема наличных, рассказали «Коммерсанту» участники рынка.
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с чего всё началось

Быстрые платежи обзаведутся деньгами

В системе приема платежей Qiwi отметили, что «уже работают над пилотом по приему наличных через СБП в ритейле», однако подробностей пока не раскрывают.
Коммерсантъвчера в 18:58

Подробнее о событии

В системе быстрых платежей появятся переводы наличными - «Ъ»

Аргументы и Факты04:27

В Систему быстрых платежей добавят услугу с наличными

REGNUM03:45

В Системе быстрых платежей появится возможность приема наличных

Ведомостивчера в 21:48

«Ъ»: в Системе быстрых платежей могут появиться переводы наличными

ТАСС03:04

Система быстрых платежей будет принимать наличные средства

News.ru02:59

Россияне смогут отправлять друзьям купюры

Lenta.ru03:05

Быстрые платежи обзаведутся деньгами

Коммерсантъвчера в 18:58
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Политика

Эрдоган спросил Путина о возможности покупки Су-57

RT на русском 10:31
Кино

Умерла актриса и культуролог Людмила Мальцева

Педагог, культуролог и заслуженная артистка России Людмила Мальцева умерла на 70-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России во вторник, 27 августа.
Известия 10:35
Происшествия

Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу

РИА Новости вчера в 13:49
Политика

Закрытые соцопросы показали вероятность выборов без вторых туров

В Ставропольском крае негативно сказаться на итогах выборов могут публикации в СМИ, которые пишут об отсутствии результатов работы губернатора Владимира Владимирова (баллотируется на второй срок) и негативной ситуации в социально-экономической сфере региона, ссылается на данные исследования второй источник РБК.
РБК 06:28
Политика

Против Парубия открыто уголовное дело в связи с трагедией в Одессе

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с событиями 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе.
Взгляд.ру 10:44
Общество

Росгвардия через сайт HeadHunter ищет в российских регионах бойцов для пополнения подразделений ОМОНа в Москве

Росгвардия через сайт поиска работы HeadHunter ищет в российских регионах бойцов для пополнения подразделений ОМОНа в Москве.
Эхо Москвы 05:32
Политика

Верховный суд отказал в регистрации Яшину, Русаковой и Янкаускасу

Верховный суд России отклонил жалобы муниципальных депутатов Ильи Яшина, Елены Русаковой и Константина Янкаускаса на отказ зарегистрировать их кандидатами в Мосгордуму.
Интерфакс 09:17
Политика

Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 08:25
Экономика

В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян

Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Происшествия

СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме

Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.
Российская газета 10:18
Армия и оружие

Начался второй этап поставки С-400 в Турцию

Москва начала поставлять Анкаре элементы второй батареи ЗРК С-400, сообщило Минобороны республики.
РИА Новости 06:20
Экономика

Сбербанк начал разработку нового логотипа

В начале августа управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек разместил в Facebook вариант логотипа для SberX в похожей цветовой гамме.
РБК 09:24
Общество

Суд обязал мэрию дать площадку под митинг оппозиции 31 августа

Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск к московским властям со стороны организаторов оппозиционного шествия по Бульварному кольцу (от Пушкинской площади до проспекта Сахарова) 31 августа.
РБК вчера в 12:50
Музыка

Названы имена победителей MTV Music Awards 2019

Названы имена победителей премии MTV Music Awards 2019, церемония вручения которой прошла сегодня, 27 августа в спорткомплексе «Пруденшал-сентер» (Ньюарк, штат США Нью-Джерси).
REGNUM 01:59
Общество

В Москве повысили минимальную пенсию

Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
РИА Новости 09:43
Интернет

Instagram разрабатывает новый мессенджер Threads

Разработчики соцсети Instagram работают над новым мессенджером — приложение, по данным издания The Verge, получило название Threads и в целом напоминает очередную попытку компании Facebook (владелец "Инстаграма") позаимствовать основные фишки Snapchat.
Planet Today 02:31
Экономика

Доходы «Эйр Астана» в первом полугодии 2019 года выросли на 12%

Доходы казахстанской компании "Эйр Астана" за первую половину 2019 года выросли по сравнению с январем-июнем 2018 года на 12%, до 141,3 миллиарда тенге, говорится в сообщении авиаперевозчика.
РИА Новости 10:51
Футбол

Гэри Невилл: «Увольнять Сульшера сейчас нельзя»

Известный в прошлом защитник «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл призвал фанатов «красных дьяволов» набраться терпения и не требовать скорой отставки главного тренера Уле Гуннара Сульшера.
Спорт-Экспресс 10:18
Здоровье

В России растет число больных диабетом

Как пишет RT, по данным на конец 2018 года диабетиков в России насчитывалось 4,8 миллиона человек, тогда как в 2013 таковых было 3,9 миллиона.
Sport24.ru 07:18
Шоу-бизнес

Максим Галкин с детьми записал шуточный клип про море

Известный телеведущий, юморист Максим Галкин и знаменитая певица Алла Пугачева растят двойняшек Гарри и Лизу.
Летидор 05:35
Космос

Сверхсекретный шаттл США установил рекорд по продолжительности полета

Американский многоразовый беспилотный космический корабль X-37B поставил рекорд по продолжительности полета, сообщает Space.com.
Ruposters.ru 05:33
Хоккей

Боб Хартли рассказал о травмированных лидерах омского «Авангарда»

РИА СуперОмск 07:44
Игры

Nintendo выпустит версию Mario Kart для смартфонов

Компания Nintendo выпустит версию гоночной игры Mario Kart с подзаголовком Tour для смартфонов.
REGNUM 04:52
Политика

Рогозин сообщил детали об отказавшей при стыковке «Союза» аппаратуре

Аппаратура системы сближения «Курс», отказавшая во время стыковки «Союза МС-14» с МКС 24 августа, была не российского производства.
РБК 00:03
Футбол

Неймар сообщил руководству ПСЖ о желании перейти именно в «Барселону»

Бразильский нападающий французского ПСЖ сообщил руководству клуба о том, что хочет перейти именно в «Барселону».
RT на русском 10:56
Общество

34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»

34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
Российская газета 02:21
Происшествия

Против Абызова возбуждено новое уголовное дело

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
RT на русском 05:59
Происшествия

Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей

В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.
Газета.Ru вчера в 17:14
Общество

«Уральские авиалинии» выпустили футболки с фразой бортпроводника А321

Авиакомпания «Уральские авиалинии» выпустила футболки с надписью «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».
Екатеринбург-ТВ 01:03
Общество

В Таиланде обнаружен долгожитель предположительно возрастом 128 лет

Если информация о возрасте долгожителя подтвердится, Он Парнчомпху может стать самым пожилым мужчиной не только в Таиланде, но и во всем мире.
ТАСС 10:29
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