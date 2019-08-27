В системе приема платежей Qiwi отметили, что «уже работают над пилотом по приему наличных через СБП в ритейле», однако подробностей пока не раскрывают.

с чего всё началось

Общество В Москве повысили минимальную пенсию Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.

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Политика Путин разрешил Эрдогану купить Су-57 Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.

Музыка Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна» Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».

Политика В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в США В прикладном плане возможный визит президента России Владимира Путина в США по приглашению американского коллеги Дональда Трампа пока не обсуждается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Транспорт Власти Москвы утвердили тарифы проезда по МЦД Цена поездки по Московским центральным диаметрам (МЦД) в пределах Москвы будет равна стоимости билета в метро – 38 рублей, в пригороде - 45 рублей, тарифы в дальней зоне составят 23 рубля за зону, сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы, прошедшему во вторник.

Космос Роскосмос объявил о начале подготовки к полету на Луну Госкорпорация Роскосмос объявила тендер на проведение исследований, которые необходимы для осуществления пилотируемой миссии на Луну.

Экономика В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.

Политика Верховную Раду заблокировали следователи ГБР и СБУ В Верховную Раду пришли с обысками следователи Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).

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Общество Автовладельцы смогут обжаловать штрафы онлайн На сайте госуслуг появится сервис, с помощью которого автовладельцы смогут обжаловать штрафы онлайн, сообщил журналистам официальный представитель вице-премьера Максима Акимова.

Фигурное катание Фигуристка Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде-2020 Российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Спорт СБР и биатлонисты сборной России нашли компромисс по контрактам 27 августа на заседании правления Союза биатлонистов России в результате диалога между руководством организации и спортсменами из мужской сборной был достигнут компромисс по контрактам.

Происшествия Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.

Происшествия В Петербурге злоумышленник напал на таксиста и угнал его машину Инцидент произошел, когда водитель KIA Cerato заехал за клиентом на улицу Ленсовета, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Футбол Футболист побежал целовать жену после забитого гола, который отменили На 79-й минуте встречи игрок хозяев Вандерсон забил гол и решил отпраздновать успех вместе со своей супругой, которая находилась на трибуне.

Политика ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».