Экономика
ВедомостиВ Системе быстрых платежей появится возможность приема наличных
В рамках Системы быстрых платежей (СБП) появится услуга приема наличных, рассказали «Коммерсанту» участники рынка.
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с чего всё началось
В системе приема платежей Qiwi отметили, что «уже работают над пилотом по приему наличных через СБП в ритейле», однако подробностей пока не раскрывают.Коммерсантъвчера в 18:58
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Наука
В Центральной Франции обнаружили 30 монолитов неизвестного возраста
Planet Today 08:31
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
РИА Новости 09:43
Авто
Новинка Weismann получит мотор от BMW M5
Ожидается, что новый Wiesmann получит последнюю версию 4,4-литрового мотора S63, который используется в нынешнем BMW M5 и выдает 600 л.с. и 750 Нм крутящего момента в стандартной комплектации и даже 625 л.с. в более мощной версии.
32CARS.ru 10:15
Политика
Путин разрешил Эрдогану купить Су-57
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.
Газета.Ru 09:57
Общество
Фестиваль «PROлето» стартует 31 августа на проспекте Сахарова и ВДНХ
Агентство Москва 09:23
Музыка
Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»
Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости 05:37
Политика
В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в США
В прикладном плане возможный визит президента России Владимира Путина в США по приглашению американского коллеги Дональда Трампа пока не обсуждается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 11:58
Транспорт
Власти Москвы утвердили тарифы проезда по МЦД
Цена поездки по Московским центральным диаметрам (МЦД) в пределах Москвы будет равна стоимости билета в метро – 38 рублей, в пригороде - 45 рублей, тарифы в дальней зоне составят 23 рубля за зону, сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы, прошедшему во вторник.
РИА Новости 10:48
Космос
Роскосмос объявил о начале подготовки к полету на Луну
Госкорпорация Роскосмос объявила тендер на проведение исследований, которые необходимы для осуществления пилотируемой миссии на Луну.
ФАН вчера в 23:42
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 10:23
Политика
Верховную Раду заблокировали следователи ГБР и СБУ
В Верховную Раду пришли с обысками следователи Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).
Lenta.ru 07:31
Происшествия
В подмосковном детдоме умер ребенок с ДЦП, отнятый у матери
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова направила запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру в связи с обстоятельствами, которые привели к смерти ребенка с ДЦП в подмосковном детдоме.
Вести.Ru 11:53
Политика
На Украине назвали имена будущих министров
Главой Минздрава Украины станет руководитель Национальной службы здоровья Олег Петренко, министром ЖКХ — депутат Алена Бабак, а министерство энергетики возглавит директор НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.
Lenta.ru 12:15
Общество
Автовладельцы смогут обжаловать штрафы онлайн
На сайте госуслуг появится сервис, с помощью которого автовладельцы смогут обжаловать штрафы онлайн, сообщил журналистам официальный представитель вице-премьера Максима Акимова.
РИА Новости 02:12
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Фигурное катание
Фигуристка Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде-2020
Российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
ТАСС 04:13
Происшествия
Александр Друзь отреагировал на сообщения о ДТП с его участием
Александр Друзь прокомментировал сообщения о ДТП в Санкт-Петербурге с его участием.
РЕН ТВ 12:10
Спорт
СБР и биатлонисты сборной России нашли компромисс по контрактам
27 августа на заседании правления Союза биатлонистов России в результате диалога между руководством организации и спортсменами из мужской сборной был достигнут компромисс по контрактам.
Газета.Ru 12:08
Происшествия
Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе
В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Известия вчера в 09:53
Происшествия
В Петербурге злоумышленник напал на таксиста и угнал его машину
Инцидент произошел, когда водитель KIA Cerato заехал за клиентом на улицу Ленсовета, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Телеканал Санкт-Петербург 11:50
Происшествия
Стали известны имена карателей из Жестяной Горки
В распоряжении управления ФСБ (УФСБ) по Новгородской области имеется список карателей, которые в годы Великой Отечественной войны уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное, сообщает РИА Новости.
Sputnik Латвия 01:43
Происшествия
Против Абызова возбуждено новое уголовное дело
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
RT на русском 05:59
Футбол
Футболист побежал целовать жену после забитого гола, который отменили
На 79-й минуте встречи игрок хозяев Вандерсон забил гол и решил отпраздновать успех вместе со своей супругой, которая находилась на трибуне.
Матч ТВ 09:45
Армия и оружие
Опубликовано видео стрельбы из самого мощного в мире миномета
Военное обозрение 04:22
Политика
ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема
Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
BFM.ru 06:40
Футбол
«Краснодар» продал нападающего Ивана в Румынию
Вести.Ru 12:38
Авто
Hyundai оснастит новые модели электросамокатом
Коммерсантъ 12:10
Политика
Путин и Эрдоган договорились о мерах по стабилизации в Сирии
Президенты России и Турции на переговорах в рамках авиасалона МАКС обсудили ситуацию в Сирии, прежде всего, Идлиб, и наметили дополнительные совместные меры для нейтрализации террористических очагов.
Российская газета 11:35