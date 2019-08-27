Экономика

ВедомостиВедомостиВ Системе быстрых платежей появится возможность приема наличных

В рамках Системы быстрых платежей (СБП) появится услуга приема наличных, рассказали «Коммерсанту» участники рынка.
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с чего всё началось

Быстрые платежи обзаведутся деньгами

В системе приема платежей Qiwi отметили, что «уже работают над пилотом по приему наличных через СБП в ритейле», однако подробностей пока не раскрывают.
Коммерсантъвчера в 18:58

Подробнее о событии

В системе быстрых платежей появятся переводы наличными - «Ъ»

Аргументы и Факты04:27

В Систему быстрых платежей добавят услугу с наличными

REGNUM03:45

В Системе быстрых платежей появится возможность приема наличных

Ведомостивчера в 21:48

«Ъ»: в Системе быстрых платежей могут появиться переводы наличными

ТАСС03:04

Система быстрых платежей будет принимать наличные средства

News.ru02:59

Россияне смогут отправлять друзьям купюры

Lenta.ru03:05

Быстрые платежи обзаведутся деньгами

Коммерсантъвчера в 18:58
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Наука

В Центральной Франции обнаружили 30 монолитов неизвестного возраста

Planet Today 08:31
Происшествия

Пострадавшая от полицейских в Анапе оказалась волейболисткой

Известия 05:41
Общество

В Москве повысили минимальную пенсию

Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
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Авто

Новинка Weismann получит мотор от BMW M5

Ожидается, что новый Wiesmann получит последнюю версию 4,4-литрового мотора S63, который используется в нынешнем BMW M5 и выдает 600 л.с. и 750 Нм крутящего момента в стандартной комплектации и даже 625 л.с. в более мощной версии.
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Политика

Путин разрешил Эрдогану купить Су-57

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.
Газета.Ru 09:57
Общество

Фестиваль «PROлето» стартует 31 августа на проспекте Сахарова и ВДНХ

Агентство Москва 09:23
Музыка

Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»

Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости 05:37
Политика

В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в США

В прикладном плане возможный визит президента России Владимира Путина в США по приглашению американского коллеги Дональда Трампа пока не обсуждается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 11:58
Транспорт

Власти Москвы утвердили тарифы проезда по МЦД

Цена поездки по Московским центральным диаметрам (МЦД) в пределах Москвы будет равна стоимости билета в метро – 38 рублей, в пригороде - 45 рублей, тарифы в дальней зоне составят 23 рубля за зону, сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы, прошедшему во вторник.
РИА Новости 10:48
Космос

Роскосмос объявил о начале подготовки к полету на Луну

Госкорпорация Роскосмос объявила тендер на проведение исследований, которые необходимы для осуществления пилотируемой миссии на Луну.
ФАН вчера в 23:42
Экономика

В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 10:23
Политика

Верховную Раду заблокировали следователи ГБР и СБУ

В Верховную Раду пришли с обысками следователи Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).
Lenta.ru 07:31
Происшествия

В подмосковном детдоме умер ребенок с ДЦП, отнятый у матери

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова направила запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру в связи с обстоятельствами, которые привели к смерти ребенка с ДЦП в подмосковном детдоме.
Вести.Ru 11:53
Политика

На Украине назвали имена будущих министров

Главой Минздрава Украины станет руководитель Национальной службы здоровья Олег Петренко, министром ЖКХ — депутат Алена Бабак, а министерство энергетики возглавит директор НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.
Lenta.ru 12:15
Общество

Автовладельцы смогут обжаловать штрафы онлайн

На сайте госуслуг появится сервис, с помощью которого автовладельцы смогут обжаловать штрафы онлайн, сообщил журналистам официальный представитель вице-премьера Максима Акимова.
РИА Новости 02:12
Армия и оружие

В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений

РИА Новости вчера в 20:26
Фигурное катание

Фигуристка Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде-2020

Российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
ТАСС 04:13
Происшествия

Александр Друзь отреагировал на сообщения о ДТП с его участием

Александр Друзь прокомментировал сообщения о ДТП в Санкт-Петербурге с его участием.
РЕН ТВ 12:10
Спорт

СБР и биатлонисты сборной России нашли компромисс по контрактам

27 августа на заседании правления Союза биатлонистов России в результате диалога между руководством организации и спортсменами из мужской сборной был достигнут компромисс по контрактам.
Газета.Ru 12:08
Происшествия

Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе

В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Известия вчера в 09:53
Происшествия

В Петербурге злоумышленник напал на таксиста и угнал его машину

Инцидент произошел, когда водитель KIA Cerato заехал за клиентом на улицу Ленсовета, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Телеканал Санкт-Петербург 11:50
Происшествия

Стали известны имена карателей из Жестяной Горки

В распоряжении управления ФСБ (УФСБ) по Новгородской области имеется список карателей, которые в годы Великой Отечественной войны уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное, сообщает РИА Новости.
Sputnik Латвия 01:43
Армия и оружие

ВСУ обстреляли из танков село Коминтерново на юге Донбасса

Известия 06:08
Происшествия

Против Абызова возбуждено новое уголовное дело

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
RT на русском 05:59
Футбол

Футболист побежал целовать жену после забитого гола, который отменили

На 79-й минуте встречи игрок хозяев Вандерсон забил гол и решил отпраздновать успех вместе со своей супругой, которая находилась на трибуне.
Матч ТВ 09:45
Армия и оружие

Опубликовано видео стрельбы из самого мощного в мире миномета

Военное обозрение 04:22
Политика

ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема

Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
BFM.ru 06:40
Футбол

«Краснодар» продал нападающего Ивана в Румынию

Вести.Ru 12:38
Авто

Hyundai оснастит новые модели электросамокатом

Коммерсантъ 12:10
Политика

Путин и Эрдоган договорились о мерах по стабилизации в Сирии

Президенты России и Турции на переговорах в рамках авиасалона МАКС обсудили ситуацию в Сирии, прежде всего, Идлиб, и наметили дополнительные совместные меры для нейтрализации террористических очагов.
Российская газета 11:35
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