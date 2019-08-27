Экономика
ВедомостиВ Системе быстрых платежей появится возможность приема наличных
В рамках Системы быстрых платежей (СБП) появится услуга приема наличных, рассказали «Коммерсанту» участники рынка.
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Общество
AP: умерла работавшая с Мишель Обамой дизайнер Изабель Толедо
ТАСС вчера в 17:45
Политика
В подмосковном Жуковском стартует 14-й авиасалон МАКС-2019
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.
Газета.Ru вчера в 12:25
Политика
СМИ сообщили о планах советника Трампа посетить Белоруссию
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетит на этой неделе Белоруссию, сообщает Foreign Policy со ссылкой на американские официальные лица.
Коммерсантъ вчера в 18:21
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов россиян
Минэкономразвития РФ понизило прогноз по росту реальных доходов населения в 2019 году с 1% до 0,1%. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин, передает ТАСС.
BFM.ru вчера в 13:11
Культура
Участники «Тавриды-Арт» получили гранты на 87 млн рублей
Участники творческого фестиваля в Крыму «Таврида-Арт» получили гранты, сумма которых составила 86 млн 937 тысяч рублей.
ПолитРоссия вчера в 10:28
Происшествия
Полицейские задержаны по подозрению в надругательстве в Анапе
Следственный отдел по городу Анапы возбудил уголовное дело в отношении двоих сотрудников патрульно-постовой службы ОМВД, подозреваемых в надругательстве над 17-летней девушкой.
Газета.Ru вчера в 15:18
Происшествия
Количество отравившихся в ресторанах Якутска достигло 45 человек
Московский Комсомолец вчера в 22:35
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Музыка
Шнуров и Гагарина стали наставниками нового сезона шоу «Голос»
Как сообщает пресс-служба Первого канала, в восьмом сезоне шоу «Голос» наставниками стали Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин, сообщает пресс-служба Первого канала.
Live24 вчера в 10:00
Футбол
Тиаго Силва хочет и дальше видеть Неймара в «ПСЖ»
Игрок "ПСЖ" Тиаго Силва рассказал, что он думает по поводу возможного ухода его одноклубника Неймара из команды, сообщает RMC Sport.
Газета.Ru вчера в 22:15
Общество
В резюме россиян появится новый пункт
На портале «Работа в России» в резюме для поиска работы появится новая графа — участие в волонтерских программах.
Lenta.ru 00:20
Теннис
Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение от американки Серены Уильямс в первом круге стартовавшего в Нью-Йорке турнира серии Большого шлема US Open.
Интерфакс-Спорт вчера в 20:49
Технологии
Установлены причины крепкого здоровья владельцев домашних животных
Известия вчера в 00:13
Шоу-бизнес
Алла Пугачева назвала свою преемницу среди современных артистов
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева заявила, что считает певицу Светлану Лободу своей преемницей.
Слово и Дело вчера в 22:54
Политика
Зеленский рассказал о «взятии Дюнкерка» украинскими казаками
Rusvesna.su 25 августа в 10:20
Футбол
Владелец «Торпедо» погасил долг клуба в размере миллиарда рублей
Уже погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей.
Газета.Ru вчера в 14:56
Армия и оружие
Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет
"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости вчера в 14:26
Футбол
Головин: считаю, что Чалов не хуже Смолова или Дзюбы
Полузащитник «Монако» Александр Головин высказал мнение, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, ранее вызванный в молодежную сборную, по своему уровню не хуже, чем форварду Артем Дзюбы и Федор Смолов.
Чемпионат вчера в 09:24
Экономика
В «квалификационную яму» попали почти 34 миллиона россиян
"Квалификационная яма" (skills mismatch) затрагивает 1,3 миллиарда работников, при этом через десять лет этот показатель вырастет еще на 100 миллионов человек.
РИА Новости вчера в 17:33
Политика
Медведев переименовал родовое село Рамзана Кадырова
В честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова село получило название Ахмат-Юрт.
РБК вчера в 10:44
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Политика
Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы
Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
Интерфакс вчера в 19:12
Армия и оружие
CША пока не решили, кому передадут предназначавшиеся для Турции F-35
News.ru вчера в 14:56
Общество
Минтруд предложил пристраивать в семьи одиноких стариков
Министерство труда России выступило с предложением пристраивать одиноких пожилых людей в семьи.
Газета.Ru вчера в 17:26
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка
Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Арсения, отметив, что она плохо влияет на младшего сына Валерии.
Экономика сегодня вчера в 10:13
Армия и оружие
В Иловайске восстановили 90% коммунального жилого фонда
В настоящее время восстановлено 90% коммунального жилого фонда.
Известия вчера в 19:17
Общество
KFC анонсировала начало продаж продукции из искусственной курятины
Международная сеть ресторанов общественного питания KFC, специализирующаяся на блюдах из курицы, предложит своим клиентам продукцию из искусственной курятины.
Реальное время 00:51