В системе приема платежей Qiwi отметили, что «уже работают над пилотом по приему наличных через СБП в ритейле», однако подробностей пока не раскрывают. По словам исполнительного директора "Киберплат" Владимира Кузнецова, система взаимодействует с ЦБ по данному вопросу.

с чего всё началось

Политика Американский сенатор Рон Джонсон заявил об отказе в российской визе Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что российские власти отказали ему в визе, передает AP.

Здоровье В России за пять лет выросло число больных сахарным диабетом В России за пять лет число пациентов с сахарным диабетом увеличилось на 23%.

Политика Зеленский не смог произнести слово «Россия» Восторг Зеленского от удачно складывающегося общения был настолько велик, что президент Украины, на мгновение выпав из реальности, в своей речи сказал буквально следующее: "Украина и Израиль вместе пережили голодомор и холокост, а также тоталитарный советский режим".

Здоровье Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

Армия и оружие Минобороны показало стрельбу из самого мощного миномета в мире Российские военные продемонстрировали стрельбу из самого мощного миномета в мире. Видео телеканала «Звезда» опубликовано на YouTube.

Политика 40 тысяч украинцев трудоустроят в Чехии Крупнейшая квота выделена для Украины — до 40 тысяч человек в год. В 2019 году работу в республике получили 19,6 тысячи украинцев.

Теннис Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).

Общество Минтруд предложил пристраивать в семьи одиноких стариков Министерство труда России выступило с предложением пристраивать одиноких пожилых людей в семьи.

Происшествия Сильный ливень во Владивостоке заливает улицы и приводит к сходу селей Утро вторника во Владивостоке началось с сильного ливня, который уже вызвал перекрытие некоторых дорог из-за схода селей, а потоки воды на городских улицах мешают горожанам как ездить, так и ходить.

Армия и оружие Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет "Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.

Происшествия Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции в Анапе, они подозреваются в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, пишет ТАСС со ссылкой на СК России по Краснодарскому краю.

Политика Макрон: лидеры G7 не приняли решения по России Как писал News.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия примет приглашение вернуться в G7, но сама проситься не будет.

Здоровье Поможет ли спасти Землю веганская еда? Ученые подсчитали, говорится в статье, что, ограничив потребление мяса или молочных продуктов, поможет сэкономить до 76 процентов земель, а также значительно сократит выбросы парниковых газов в атмосферу.

Экономика «Аэрофлот» может провести IPO «Победы» «Аэрофлот» изучает возможность проведения IPO авиакомпании «Победа», размещено может быть до 25% ее капитала при условии «корпоративного одобрения», рассказал в интервью «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Армия и оружие Украинский Ан-124 станет «российским» Конструкторское бюро (КБ) «Ильюшин» с 2017 года ведет разработку глубоко модернизированного сверхтяжелого военно-транспортного самолета Ан-124-100М, что позволит уже в ближайшее время считать Ан-124 «Руслан» «российским», сообщил «Интерфаксу» глава Минпромторга Денис Мантуров.

Политика Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов» Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), заявил глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.

Шоу-бизнес Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк Актеров, которые познакомились на съемочной площадке сериала "Моя прекрасная няня", связывали романтические отношения.

Общество В Комсомольске-на-Амуре подтоплено около 20 домов В Комсомольске-на-Амуре продолжает ухудшаться паводковая ситуация, около 20 домов подтоплено, эвакуированы восемь человек.