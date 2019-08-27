В системе приема платежей Qiwi отметили, что «уже работают над пилотом по приему наличных через СБП в ритейле», однако подробностей пока не раскрывают.

с чего всё началось

Банк России может реализовать возможность приема наличных в рамках Системы быстрых платежей. Об этом написала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка.

«Ъ»: в Системе быстрых платежей могут появиться переводы наличными

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