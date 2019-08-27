Экономика
ВедомостиВ Системе быстрых платежей появится возможность приема наличных
В рамках Системы быстрых платежей (СБП) появится услуга приема наличных, рассказали «Коммерсанту» участники рынка.
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с чего всё началось
В системе приема платежей Qiwi отметили, что «уже работают над пилотом по приему наличных через СБП в ритейле», однако подробностей пока не раскрывают.Коммерсантъвчера в 18:58
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Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Здоровье
Россияне стали чаще болеть сахарным диабетом
Число пациентов с сахарным диабетом в России за пять лет выросло на 23 процента.
Lenta.ru 03:01
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Самой высокооплачиваемой певицей 2019 года по версии Forbes стала американская исполнительница Тейлор Свифт.
Клопс вчера в 13:07
Кино
«Легенда №17» стала самым популярным российским фильмом 21 века
Радио Sputnik вчера в 20:00
Авто
Люксовый вертолёт в стиле Aurus впервые представили на МАКС-2019
Новый вертолёт люкс-класса, который сконструирован в стиле Aurus на базе «Ансат», впервые продемонстрировали на международном авиасалоне МАКС-2019.
News.ru 03:27
Происшествия
Криминального авторитета избили в присутствии вора Гули
В Турции во время встречи с вором в законе Гули избили потомственного кутаисского криминального авторитета Гурама Чихладзе (Квежович).
URA.Ru 03:50
Теннис
Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла сопернице из США Серене Уильямс в первом круге турнира серии Большого шлема US Open.
Аргументы и Факты вчера в 21:35
Фигурное катание
Фигуристка Медведева стала послом сборной России на летних ОИ-2020
RT на русском 04:16
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Космос
На МАКС-2019 впервые представят ракетный двигатель для полетов на Луну
Вести.Финанс вчера в 04:41
Происшествия
Фигурант расследования Ивана Голунова ушел с должности в ФСБ
Помощник начальника Управления ФСБ по Москве и Подмосковью Марат Медоев, которого журналист "Медузы" Иван Голунов упоминал в расследовании о похоронном бизнесе Москвы, ушел с должности ФСБ и перешел в службу безопасности крупной энергетической компании, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 04:13
Здоровье
Женщину с уникальным редчайшим диагнозом спасли медики Кузбасса
Женщину с уникальным редчайшим диагнозом спасли медики Кузбасса, проведя своевременную операцию.
Ugpressa.ru 00:25
Политика
Захарова раскритиковала отношение G7 к либеральным ценностям
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала отношение стран G7 к либеральным ценностям.
РБК 03:56
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург
Российская газета вчера в 12:20
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выбрала преемницу
Алла Пугачева назвала своей преемницей певицу Светлану Лободу.
РИА Новости вчера в 19:53
Общество
В «Москва-Сити» собираются переехать еще 14 министерств
В "Москва-Сити", создававшийся в свое время как деловой центр, вслед за Минэкономики, Минпромторгом и Минкомсвязи собираются переехать еще 14 министерств, за исключением силового блока и МИДа, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 02:50
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Музыка
Объявлены победители премии MTV Video Music Awards
В США объявлены победители премии MTV Video Music Awards.
Суть событий 03:47
Футбол
Эриксен останется в «Тоттенхэме» до следующего сезона
Полузащитник английского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен останется в составе "шпор" на ближайший сезон.
Газета.Ru 03:28
Интернет
В Instagram разрабатывают новый мессенджер Threads
Новый мессенджер Threads станет сопутствующим приложением для Instagram.
Актуальные Новости 03:16
Технологии
РЖД обратится в правоохранительные органы из-за утечки данных сотрудников
Российские железные дороги проводят проверку после публикации в открытых источниках персональных данных сотрудников, готовят материалы для передачи в правоохранительные органы, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
РИА Новости 04:29
Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
Несколько участков дорог оказались подтоплено. В Сети появилось видео схода одного из потоков селя.
РБК 02:50
Общество
ЕСПЧ обязал Россию выплатить представителям Магнитского €34 тысячи
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить €34 тыс. компенсации за нарушение пунктов Конвенции по правам человека по делу аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.
Коммерсантъ 04:41
Здоровье
Депутат Госдумы назвал акцию хирургов в Нижнем Тагиле саботажем
Депутат Госдумы Алексей Балыбердин считает, что массовое увольнение врачей-хирургов в Нижнем Тагиле – это саботаж.
Московский Комсомолец Екатеринбург 04:31
Экономика
Верховный суд оценит обоснованность расходов АСВ на услуги юрфирм
Верховный суд 7 октября рассмотрит жалобу кредитора рухнувшего Пробизнесбанка на Агентство по страхованию вкладов (АСВ): компания «Автоцентр» считает, что АСВ как конкурсный управляющий завысило расходы на юристов.
Ведомости вчера в 17:51
Общество
В США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах
Суд в штате Оклахома обязал Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса, передает CNN.
РБК вчера в 20:21