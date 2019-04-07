Экономика
В Системе быстрых платежей Центробанка произошел сбойВедомости 13:05
В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора. «Наблюдаются технические проблемы при осуществлении отдельных операций в рамках Системы быстрых платежей», – говорится в пресс-релизе.
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Политика
Зеленский рассказал о планах прекращения войны в Донбассе
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Украина» 7 апреля рассказал, как будет решать проблемы в Донбассе.
Обновлено в 19:03
Культура
Театр наций представит премьеру спектакля-акции «Иранская конференция»
Государственный театр наций под руководством народного артиста РФ Евгения Миронова на Основной сцене готовится представить спектакль-акцию "Иранская конференция".
Обновлено в 17:16
Шоу-бизнес
Актрису Аллу Демидову госпитализировали
Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".
Обновлено в 12:34
Футбол
Коутиньо: «Возвращение в Англию не входит в мои планы»
Возвращение в Англию не входит в мои планы.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Рудковская продемонстрировала успехи 6-летнего сына на льду
Знаменитый продюсер Яна Рудковская не скрывает, что воспитывает своего младшего сына Сашу в строгости.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова стала мамой в третий раз
Звезда сериала «Счастливы вместе» сообщила неожиданную новость о том, что стала мамой.
Обновлено в 09:45
Политика
Ягланд назвал потрясением для Европы возможный выход России из СЕ
Brexit и последствия возможного выхода России из Совета Европы (СЕ) должны потрясти Евросоюз.
Обновлено в 18:57
Происшествия
На МКАД столкнулись пять автомобилей
На МКАД столкнулись пять автомобилей. Об этом 8 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 18:43
Политика
Министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен подала в отставку
"Глава Министерства внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен покидает свой пост, я хочу поблагодарить ее за службу", - написал глава Белого дома.
Обновлено в 18:21
Хоккей
Судьи засчитали гол Никиты Гусева после длительного видеопросмотра
СКА принимает ЦСКА в шестом матче финальной серии Западной конференции КХЛ. Идет третий период, СКА ведет со счетом 3:2.
Обновлено в 12:20
Музыка
Ко дню рождения Михаила Круга музыканты Твери написали песню
Обновлено в 11:09
Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Слон насмерть затоптал браконьера, пытавшегося поймать носорога в Национальном парке "Крюгер" в ЮАР, сообщает таблоид Daily Mail.
Обновлено в 07:03
Технологии
В национальном парке США нашли питона весом более 63 килограммов
В американском национальном парке Биг-Сайпресс обнаружили огромного питона, длина тела которого составляла пять метров.
Обновлено в 10:27
Культура
Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона
Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.
Обновлено в 17:48
Шоу-бизнес
Яна Поплавская отказывается рожать от молодого мужа
Поплавская уверяла, что не смогла просить мужу измену, а спасать "инвалидные отношения" не посчитала нужным.
Обновлено в 04:08
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено в 15:10
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Тамара Золотухина, жена выдающегося актера Валерия Золотухина, скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 23:41
Религия
Православные встречают Благовещение
В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 17:48
Транспорт
Для автомобилистов могут появиться два новых налога
Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено в 08:25
Политика
Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено в 19:00
Происшествия
В ИК-3 в Ярославской области обнаружили мертвым заключенного
В исправительной колонии №3, расположенной в Угличе, 6 апреля погиб 41-летний заключенный, сообщили изданию 76.ru в пресс-службе управления ФСИН по Ярославской области.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Жители Самары наблюдали падение метеорита
Директор клуба любителей астрономии «АстроСамара» Евгений Баранский рассказал «РИА Новости», что жители города наблюдали падение метеорита.
Обновлено в 19:00
Финансы
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года
Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Общественное пианино появилось на улице Блохина
Обновлено в 15:32
Политика
Порошенко заявил о возобновлении переговоров в «нормандском формате»
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что переговоры в «нормандском формате» будут возобновлены в ближайшее время, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Украина».
Обновлено в 16:57
Армия и оружие
СМИ узнали об авиаударе войск Сараджа по аэродрому недалеко от Триполи
Обновлено в 17:52
Авто
В Германии была собрана самая странная Ferrari 328 GTS
Независимый дизайнер из Германии разработал особенную версию Ferrari 328 GTS.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Землетрясение произошло в Черном море
Магнитуда сотрясений, произошедших на глубине в 10 километров составила 3,8. Информация об этом опубликована на сайте геофизической службы РАН.
Обновлено в 13:37