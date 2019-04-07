В Системе быстрых платежей Центробанка произошел сбойВедомости 13:05

В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора. «Наблюдаются технические проблемы при осуществлении отдельных операций в рамках Системы быстрых платежей», – говорится в пресс-релизе.

Политика Зеленский рассказал о планах прекращения войны в Донбассе Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Украина» 7 апреля рассказал, как будет решать проблемы в Донбассе.

Культура Театр наций представит премьеру спектакля-акции «Иранская конференция» Государственный театр наций под руководством народного артиста РФ Евгения Миронова на Основной сцене готовится представить спектакль-акцию "Иранская конференция".

Шоу-бизнес Актрису Аллу Демидову госпитализировали Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".

Шоу-бизнес Рудковская продемонстрировала успехи 6-летнего сына на льду Знаменитый продюсер Яна Рудковская не скрывает, что воспитывает своего младшего сына Сашу в строгости.

Шоу-бизнес Дарья Сагалова стала мамой в третий раз Звезда сериала «Счастливы вместе» сообщила неожиданную новость о том, что стала мамой.

Политика Ягланд назвал потрясением для Европы возможный выход России из СЕ Brexit и последствия возможного выхода России из Совета Европы (СЕ) должны потрясти Евросоюз.

Происшествия На МКАД столкнулись пять автомобилей На МКАД столкнулись пять автомобилей. Об этом 8 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Политика Министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен подала в отставку "Глава Министерства внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен покидает свой пост, я хочу поблагодарить ее за службу", - написал глава Белого дома.

Хоккей Судьи засчитали гол Никиты Гусева после длительного видеопросмотра СКА принимает ЦСКА в шестом матче финальной серии Западной конференции КХЛ. Идет третий период, СКА ведет со счетом 3:2.

Происшествия В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога Слон насмерть затоптал браконьера, пытавшегося поймать носорога в Национальном парке "Крюгер" в ЮАР, сообщает таблоид Daily Mail.

Технологии В национальном парке США нашли питона весом более 63 килограммов В американском национальном парке Биг-Сайпресс обнаружили огромного питона, длина тела которого составляла пять метров.

Культура Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.

Шоу-бизнес Яна Поплавская отказывается рожать от молодого мужа Поплавская уверяла, что не смогла просить мужу измену, а спасать "инвалидные отношения" не посчитала нужным.

Шоу-бизнес Умерла вдова Валерия Золотухина Тамара Золотухина, жена выдающегося актера Валерия Золотухина, скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет.

Религия Православные встречают Благовещение В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.

Транспорт Для автомобилистов могут появиться два новых налога Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.

Политика Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».

Происшествия В ИК-3 в Ярославской области обнаружили мертвым заключенного В исправительной колонии №3, расположенной в Угличе, 6 апреля погиб 41-летний заключенный, сообщили изданию 76.ru в пресс-службе управления ФСИН по Ярославской области.

Происшествия Жители Самары наблюдали падение метеорита Директор клуба любителей астрономии «АстроСамара» Евгений Баранский рассказал «РИА Новости», что жители города наблюдали падение метеорита.

Финансы Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.

Политика Порошенко заявил о возобновлении переговоров в «нормандском формате» Президент Украины Петр Порошенко заявил, что переговоры в «нормандском формате» будут возобновлены в ближайшее время, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Украина».

Авто В Германии была собрана самая странная Ferrari 328 GTS Независимый дизайнер из Германии разработал особенную версию Ferrari 328 GTS.