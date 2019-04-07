Экономика
В Системе быстрых платежей Центробанка произошел сбойВедомости 13:05
В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора. «Наблюдаются технические проблемы при осуществлении отдельных операций в рамках Системы быстрых платежей», – говорится в пресс-релизе.
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Политика
Порошенко назначил Зеленскому дебаты
Действующий президент Украины Петр Порошенко назначил дату дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским, передает "112 Украина".
Обновлено в 12:18
Наука
Кошки вслед за собаками учатся запоминать свои имена
Обновлено 04 апреля в 14:15
Здоровье
Ученые выяснили, сколько секса нужно человеку в разном возрасте
Американские ученые считают, что в разном возрасте людям необходимо разное количество секса.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным
«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
Обновлено в 15:33
Общество
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес
Актрису Аллу Демидову госпитализировали
Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".
Обновлено в 12:34
Происшествия
В Костромской области пропали два ребенка
Обновлено в 15:35
Футбол
Семак: В матче против «Локомотива» Смольников много ошибался
По поводу замены Смольникова Семак объяснил, что защитник много ошибался и не вошел в игру так, как хотелось бы.
Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес
Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов
Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
Гарик Харламов высмеял роман Собчак и Богомолова
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 сняли на видео
Видео испытаний боевой машины на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом опубликовал телеканал "Звезда".
Обновлено в 15:35
Наука
Раскол антарктического ледника Бранта объяснили естественными причинами
Обновлено вчера в 04:47
Шоу-бизнес
Звезда «Счастливы вместе» Дарья Сагалова родила третьего ребенка
33-летняя звезда сериала "Счастливы вместе" Дарья Сагалова в третий раз стала мамой.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие
Пьяные украинские военные избили до смерти пожилого мужчину
Пьяные украинские военнослужащие забили до смерти пожилого мужчину в прифронтовом поселке Новотошковское в Луганской области.
Обновлено в 12:46
Политика
Посольство России возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери
Посольство России в Лондоне ответило на опубликованную изданием The Mirror статью о встрече посла Александра Яковенко с пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери Чарли Роули и его братом Мэттью.
Обновлено в 16:58
Политика
Порошенко заявил об угрозе Украины «откатиться под имперскую Россию»
Действующий президент Украины, кандидат на пост главы государства Петр Порошенко заявил, что стране нужен сильный лидер для продвижения «к свободной Европе», поскольку иначе есть угроза «откатиться под имперскую Россию».
Обновлено в 05:48
Общество
Арестованный в Греции россиянин Винник рассказал о своей голодовке
Россиянин Александр Винник, который уже почти 20 месяцев без суда содержится в тюрьме в Греции, рассказал о том, почему приостановил голодовку.
Обновлено в 13:35
Хоккей
Кучеров назван второй звездой игрового дня НХЛ
Обновлено в 03:43
Финансы
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года
Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине
Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Технологии
В национальном парке США нашли питона весом более 63 килограммов
В американском национальном парке Биг-Сайпресс обнаружили огромного питона, длина тела которого составляла пять метров.
Обновлено в 10:27
Происшествия
В Киеве автора фильмов о Майдане побили за жалобы на русскую музыку
Кинорежиссера-документалиста Юрия Грузинова, снимавшего сюжеты о Майдане и событиях в Донбассе, побили в Киеве после жалоб на звучавшую в кафе русскую музыку.
Обновлено в 10:38
Игры
Россияне смогут заработать деньги, обучая искусственный интеллект
Создатель блокчейн-проекта Dbrain, специализирующегося на обучении искусственного интеллекта, запустил платформу Handl.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Тамара Золотухина скончалась 6 апреля 2019 года в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 08:14
Технологии
WSJ: Facebook хочет проложить подводный кабель вокруг Африки
Компания считает, что это поможет уменьшить затраты на обеспечение доступа к широкополосному интернету на континенте Facebook думает над тем, чтобы проложить подводный оптоволоконный кабель вокруг Африки, сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено в 15:21
Экономика
Для акций российских компаний открылось окно возможностей на Запад
По информации Bloomberg, свои акции продали компании «Полюс», Evraz, «Норильский никель», группа «Черкизово».
Обновлено в 14:19