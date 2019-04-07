В Системе быстрых платежей Центробанка произошел сбойВедомости 13:05

В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора. «Наблюдаются технические проблемы при осуществлении отдельных операций в рамках Системы быстрых платежей», – говорится в пресс-релизе.

Политика Главу Министерства внутренней безопасности США отправили в отставку Президент США Дональд Трамп объявил об отставке главы Министерства внутренней безопасности (МВБ) Кирстьен Нильсен.

Политика Зеленский рассказал, как будет решать ситуацию в Донбассе Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский рассказал, как будет решать ситуацию в Донбассе, если станет президентом.

Футбол Семак: В матче против «Локомотива» Смольников много ошибался По поводу замены Смольникова Семак объяснил, что защитник много ошибался и не вошел в игру так, как хотелось бы.

Происшествия Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.

Политика Зеленский намерен добиться вступления Украины в НАТО Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания намерен продолжить курс на вступление государства в НАТО и Евросоюз.

Шоу-бизнес Дмитрий Нагиев прогулялся по Лос-Анджелесу в образе бомжа Дмитрий Нагиев опубликовал в Instagram свежее фото, на котором он чинно прогуливается по улице Лос-Анджелеса в костюме стильного бродяги.

Шоу-бизнес Умерла вдова Валерия Золотухина Тамара Золотухина, жена выдающегося актера Валерия Золотухина, скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет.

Политика Посольство России возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери Посольство России в Лондоне ответило на опубликованную изданием The Mirror статью о встрече посла Александра Яковенко с пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери Чарли Роули и его братом Мэттью.

Здоровье Болезнь недовольных. Какие симптомы говорят о начале проблем с сердцем Особняком стоят врождённые болезни сердца (причина которых – неправильная внутриутробная закладка органов) и те, к которым приводят перенесённые болезни.

Футбол Роналду продемонстрировал вокальные способности Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился с подписчиками в «Инстаграме» своими вокальными способностями.

Происшествия В Москве машина скорой помощи сбила человека В Москве автомобиль скорой помощи сбил пешехода. Об этом 8 апреля сообщает телеканал РЕН ТВ.

Происшествия На МКАД столкнулись пять автомобилей На МКАД столкнулись пять автомобилей. Об этом 8 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Армия и оружие Украина грозит России ракетами, способными долететь до Севастополя Советник президента Украины Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков сообщил, что новый украинский ракетный комплекс "Нептун" может представлять серьезную опасность для Кремля, так как его ракеты способны долететь до территории РФ.

Шоу-бизнес Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".

Религия Как народный белорусский мемориал стал политическим Снос памятных крестов на месте захоронения жертв сталинских репрессий в Куропатах под Минском носит политический характер и отражает стремление белорусских властей создать удобную для них формулу национальной памяти и убрать из повестки дня тему государственного насилия.

Кино Фильм "Шазам!" возглавил российский прокат по итогам выходных Картина режиссеров Кевина Колша и Денниса Уидмайера, вышедшая в российском прокате 4 апреля, заработала 192,6 млн рублей.

Шоу-бизнес Сестра Фриске опубликовала видео с зовущим маму сыном певицы Видео с сыном Жанны Фриске, зовущим маму, опубликовали в соцсетях. Сегодня мальчику, оставшемуся без матери, исполнилось 6 лет.

Шоу-бизнес 48-летняя Наоми Кэмпбелл пришла на свадьбу в прозрачном боди Для выхода в свет 48-летняя Наоми Кэмпбелл выбрала роскошную тройку черного цвета в блестящий горох.