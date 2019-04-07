Экономика
В Системе быстрых платежей Центробанка произошел сбойВедомости 13:05
В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора. «Наблюдаются технические проблемы при осуществлении отдельных операций в рамках Системы быстрых платежей», – говорится в пресс-релизе.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 18:51, Ашберн
Политика
Главу Министерства внутренней безопасности США отправили в отставку
Президент США Дональд Трамп объявил об отставке главы Министерства внутренней безопасности (МВБ) Кирстьен Нильсен.
Обновлено в 18:15
Политика
Зеленский рассказал, как будет решать ситуацию в Донбассе
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский рассказал, как будет решать ситуацию в Донбассе, если станет президентом.
Обновлено в 12:50
Футбол
Семак: В матче против «Локомотива» Смольников много ошибался
По поводу замены Смольникова Семак объяснил, что защитник много ошибался и не вошел в игру так, как хотелось бы.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Общество
Основатель «Магнита» Сергей Галицкий дал большое видеоинтервью
Основатель «Магнита» Сергей Галицкий дал большое видеоинтервью проекту «Русские норм!»
Обновлено в 16:02
Политика
Зеленский намерен добиться вступления Украины в НАТО
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания намерен продолжить курс на вступление государства в НАТО и Евросоюз.
Обновлено в 14:25
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев прогулялся по Лос-Анджелесу в образе бомжа
Дмитрий Нагиев опубликовал в Instagram свежее фото, на котором он чинно прогуливается по улице Лос-Анджелеса в костюме стильного бродяги.
Обновлено в 12:22
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
Появились кадры необычного тестирования обновленной пушки российского танка Т-80.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Тамара Золотухина, жена выдающегося актера Валерия Золотухина, скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Посольство России возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери
Посольство России в Лондоне ответило на опубликованную изданием The Mirror статью о встрече посла Александра Яковенко с пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери Чарли Роули и его братом Мэттью.
Обновлено в 16:58
Здоровье
Болезнь недовольных. Какие симптомы говорят о начале проблем с сердцем
Особняком стоят врождённые болезни сердца (причина которых – неправильная внутриутробная закладка органов) и те, к которым приводят перенесённые болезни.
Обновлено в 17:13
Футбол
«ПСЖ» избежал поражения от «Страсбурга» в матче чемпионата Франции
"Пари Сен-Жермен" вырвал ничью в матче 31-го тура чемпионата Франции против "Страсбурга", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:16
Футбол
Роналду продемонстрировал вокальные способности
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился с подписчиками в «Инстаграме» своими вокальными способностями.
Обновлено в 17:55
Армия и оружие
СМИ узнали об авиаударе войск Сараджа по аэродрому недалеко от Триполи
Самолет Военно-воздушных сил (ВВС) правительства национального согласия (ПНС) Ливии совершил авианалет к юго-западу от Триполи.
Обновлено в 17:52
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено в 14:46
Происшествия
В Москве машина скорой помощи сбила человека
В Москве автомобиль скорой помощи сбил пешехода. Об этом 8 апреля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 18:30
Происшествия
На МКАД столкнулись пять автомобилей
На МКАД столкнулись пять автомобилей. Об этом 8 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 18:43
Армия и оружие
Украина грозит России ракетами, способными долететь до Севастополя
Советник президента Украины Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков сообщил, что новый украинский ракетный комплекс "Нептун" может представлять серьезную опасность для Кремля, так как его ракеты способны долететь до территории РФ.
Обновлено в 18:04
Шоу-бизнес
Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов
Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
Обновлено в 08:52
Религия
Как народный белорусский мемориал стал политическим
Снос памятных крестов на месте захоронения жертв сталинских репрессий в Куропатах под Минском носит политический характер и отражает стремление белорусских властей создать удобную для них формулу национальной памяти и убрать из повестки дня тему государственного насилия.
Обновлено в 16:13
Здоровье
Названы снижающие давление продукты
Обновлено вчера в 07:00
Наука
Кошки вслед за собаками учатся запоминать свои имена
Обновлено 04 апреля в 14:15
Кино
Фильм "Шазам!" возглавил российский прокат по итогам выходных
Картина режиссеров Кевина Колша и Денниса Уидмайера, вышедшая в российском прокате 4 апреля, заработала 192,6 млн рублей.
Обновлено в 17:29
Шоу-бизнес
Сестра Фриске опубликовала видео с зовущим маму сыном певицы
Видео с сыном Жанны Фриске, зовущим маму, опубликовали в соцсетях. Сегодня мальчику, оставшемуся без матери, исполнилось 6 лет.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
48-летняя Наоми Кэмпбелл пришла на свадьбу в прозрачном боди
Для выхода в свет 48-летняя Наоми Кэмпбелл выбрала роскошную тройку черного цвета в блестящий горох.
Обновлено в 18:13
Армия и оружие
Новейший российский ударный беспилотник был замечен в Сирии
Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая группировка, деятельность которой запрещена в РФ – прим. ред.), продолжающие удерживать сирийскую провинцию Идлиб, заявили о том, что Россия задействовала для нанесения ударов по их позициям крупногабаритный ударный беспилотный летательный аппарат, опознанный боевиками как «Орион».
Обновлено в 02:05