Армия и оружие

В Сирии жертвами атаки террористов стали 5 британских военных
Вести.Ru
вчера в 15:58

В ходе боестолкновения с террористами из террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) погибли пять британских военнослужащих, воюющих в составе возглавляемой США международной коалиции на востоке Сирии. Еще несколько британцев были ранены.
Вести.Ruвчера в 15:58

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СМИ: В Сирии погибли пять британских военнослужащих

Российская газетавчера в 17:01

Пятеро британских военных погибли при обстреле ИГ* в Сирии

Телеканал 360°вчера в 16:57

СМИ сообщили о гибели пяти британских военных в Сирии

Коммерсантъвчера в 16:24

В Сирии пять британских военных погибли при обстреле ИГ*, сообщили СМИ

РИА Новостивчера в 16:02

В Сирии жертвами атаки террористов стали 5 британских военных

Вести.Ruвчера в 15:58

СМИ сообщили о гибели пяти британских военных в Сирии

Известиявчера в 15:28

СМИ сообщили о гибели пяти британских солдат в Дейр эз-Зоре

RT на русскомвчера в 15:17
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Армия и оружие

В США зафиксировали гибель российского военного спутника

Обновлено вчера в 23:28
Армия и оружие

Politico: Временный глава Пентагона нецензурно отозвался об F-35

Временно исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан на совещаниях в министерстве обороны резко критиковал программу корпорации Lockheed Martin по производству истребителя F-35.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие

Украинский генерал предложил пройти Азовское море с помощью «фиксации из космоса»

Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко считает, что украинским судам при проходе через Азовское море может помочь "фиксация из космоса" со стороны западных союзников.
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие

Министр обороны Норвегии заявил о возможности войны в Европе

Вооруженный конфликт между странами в Европе больше не является немыслимым, заявил министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен, выступая на заседании "Военного общества Норвегии" с новогодней речью.
Обновлено вчера в 14:25
Армия и оружие

Украина и Польша запланировали создание совместной системы ПВО

Обновлено вчера в 11:24
Армия и оружие

Глава МИД Ирана заявил, что США не способствовали безопасности в Сирии

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что присутствие американских ВС нигде не способствовало обеспечению безопасности.
Обновлено вчера в 08:30
Армия и оружие

Министры обороны Турции и России обсудили ситуацию в Идлибе

Турецкое военное ведомство распространило сообщение о том, что министр обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны России Сергей Шойгу провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.
Обновлено вчера в 12:26
Армия и оружие

В США рассказали, почему Россия «хранит молчание» о ЗРК С-500

Россия сознательно не идет на масштабную работу по продвижению нового зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей», чтобы не навредить «рекламе» комплекса С-400 «Триумф».
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие

Мотострелки ВВО получили новейший комплекс РЭБ «Борисоглебск-2»

Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие

Американский самолет-разведчик пролетел у берегов Севастополя

По данным мониторинга, самолёт радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135 взлетел с авиабазы Суда бэй на острове Крит и приближался к береговой линии в районе Севастополя на расстояние 45.5 км.
Обновлено вчера в 05:07
Армия и оружие

Военачальники НАТО проведут встречу 15 января

В Брюсселе 15—16 января состоится заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов.
Обновлено вчера в 15:34
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» вернулся с испытаний в Балтике

В среду, 9 января, первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» вернулся с заводских ходовых испытаний в полигонах Балтийского моря в Северную столицу.
Обновлено вчера в 11:58
Армия и оружие

Глава генштаба вооруженных сил ЦАР приезжал на учебу в Россию

Глава Генерального штаба вооруженных сил Центральноафриканской республики приезжал на учебу в Россию, заявила в интервью РИА Новости министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра.
Обновлено вчера в 19:03
Армия и оружие

Авиаполк в ЗВО получил новейшие истребители Су-35

В пресс-службе ЗВО уточнили, что в ближайшее время экипажи истребителей Су-27, которыми вооружены эскадрильи авиаполка, приступят к переобучению на новый тип самолетов и заступят на боевое дежурство по охране воздушных рубежей северо-запада России.
Обновлено вчера в 09:51
Армия и оружие

Венесуэльский оппозиционер: Военные недовольны руководством страны

Среди военных Венесуэлы возникло недовольство властями страны, заявил венесуэльский оппозиционер Хулио Борхес, который скрывается от преследования в Колумбии.
Обновлено вчера в 21:14
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