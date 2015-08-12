Армия и оружие
В ходе боестолкновения с террористами из террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) погибли пять британских военнослужащих, воюющих в составе возглавляемой США международной коалиции на востоке Сирии. Еще несколько британцев были ранены.
Вести.Ruвчера в 15:58
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Армия и оружие
В США зафиксировали гибель российского военного спутника
Обновлено вчера в 23:28
Армия и оружие
Politico: Временный глава Пентагона нецензурно отозвался об F-35
Временно исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан на совещаниях в министерстве обороны резко критиковал программу корпорации Lockheed Martin по производству истребителя F-35.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие
Украинский генерал предложил пройти Азовское море с помощью «фиксации из космоса»
Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко считает, что украинским судам при проходе через Азовское море может помочь "фиксация из космоса" со стороны западных союзников.
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие
Министр обороны Норвегии заявил о возможности войны в Европе
Вооруженный конфликт между странами в Европе больше не является немыслимым, заявил министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен, выступая на заседании "Военного общества Норвегии" с новогодней речью.
Обновлено вчера в 14:25
Армия и оружие
Украина и Польша запланировали создание совместной системы ПВО
Обновлено вчера в 11:24
Армия и оружие
Глава МИД Ирана заявил, что США не способствовали безопасности в Сирии
Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что присутствие американских ВС нигде не способствовало обеспечению безопасности.
Обновлено вчера в 08:30
Армия и оружие
Министры обороны Турции и России обсудили ситуацию в Идлибе
Турецкое военное ведомство распространило сообщение о том, что министр обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны России Сергей Шойгу провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.
Обновлено вчера в 12:26
Армия и оружие
В США рассказали, почему Россия «хранит молчание» о ЗРК С-500
Россия сознательно не идет на масштабную работу по продвижению нового зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей», чтобы не навредить «рекламе» комплекса С-400 «Триумф».
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие
Мотострелки ВВО получили новейший комплекс РЭБ «Борисоглебск-2»
Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие
Американский самолет-разведчик пролетел у берегов Севастополя
По данным мониторинга, самолёт радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135 взлетел с авиабазы Суда бэй на острове Крит и приближался к береговой линии в районе Севастополя на расстояние 45.5 км.
Обновлено вчера в 05:07
Армия и оружие
Военачальники НАТО проведут встречу 15 января
В Брюсселе 15—16 января состоится заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов.
Обновлено вчера в 15:34
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал флота Касатонов» вернулся с испытаний в Балтике
В среду, 9 января, первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» вернулся с заводских ходовых испытаний в полигонах Балтийского моря в Северную столицу.
Обновлено вчера в 11:58
Армия и оружие
Глава генштаба вооруженных сил ЦАР приезжал на учебу в Россию
Глава Генерального штаба вооруженных сил Центральноафриканской республики приезжал на учебу в Россию, заявила в интервью РИА Новости министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра.
Обновлено вчера в 19:03
Армия и оружие
Авиаполк в ЗВО получил новейшие истребители Су-35
В пресс-службе ЗВО уточнили, что в ближайшее время экипажи истребителей Су-27, которыми вооружены эскадрильи авиаполка, приступят к переобучению на новый тип самолетов и заступят на боевое дежурство по охране воздушных рубежей северо-запада России.
Обновлено вчера в 09:51
Армия и оружие
Венесуэльский оппозиционер: Военные недовольны руководством страны
Среди военных Венесуэлы возникло недовольство властями страны, заявил венесуэльский оппозиционер Хулио Борхес, который скрывается от преследования в Колумбии.
Обновлено вчера в 21:14