В ходе боестолкновения с террористами из террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) погибли пять британских военнослужащих, воюющих в составе возглавляемой США международной коалиции на востоке Сирии. Еще несколько британцев были ранены.

Армия и оружие Армия и оружие В США зафиксировали гибель российского военного спутника

Армия и оружие Армия и оружие Politico: Временный глава Пентагона нецензурно отозвался об F-35 Временно исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан на совещаниях в министерстве обороны резко критиковал программу корпорации Lockheed Martin по производству истребителя F-35.

Армия и оружие Армия и оружие Украинский генерал предложил пройти Азовское море с помощью «фиксации из космоса» Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко считает, что украинским судам при проходе через Азовское море может помочь "фиксация из космоса" со стороны западных союзников.

Армия и оружие Армия и оружие Министр обороны Норвегии заявил о возможности войны в Европе Вооруженный конфликт между странами в Европе больше не является немыслимым, заявил министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен, выступая на заседании "Военного общества Норвегии" с новогодней речью.

Армия и оружие Армия и оружие Украина и Польша запланировали создание совместной системы ПВО

Армия и оружие Армия и оружие Глава МИД Ирана заявил, что США не способствовали безопасности в Сирии Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что присутствие американских ВС нигде не способствовало обеспечению безопасности.

Армия и оружие Армия и оружие Министры обороны Турции и России обсудили ситуацию в Идлибе Турецкое военное ведомство распространило сообщение о том, что министр обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны России Сергей Шойгу провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.

Армия и оружие Армия и оружие В США рассказали, почему Россия «хранит молчание» о ЗРК С-500 Россия сознательно не идет на масштабную работу по продвижению нового зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей», чтобы не навредить «рекламе» комплекса С-400 «Триумф».

Армия и оружие Армия и оружие Мотострелки ВВО получили новейший комплекс РЭБ «Борисоглебск-2»

Армия и оружие Армия и оружие Американский самолет-разведчик пролетел у берегов Севастополя По данным мониторинга, самолёт радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135 взлетел с авиабазы Суда бэй на острове Крит и приближался к береговой линии в районе Севастополя на расстояние 45.5 км.

Армия и оружие Армия и оружие Военачальники НАТО проведут встречу 15 января В Брюсселе 15—16 января состоится заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов.

Армия и оружие Армия и оружие Фрегат «Адмирал флота Касатонов» вернулся с испытаний в Балтике В среду, 9 января, первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» вернулся с заводских ходовых испытаний в полигонах Балтийского моря в Северную столицу.

Армия и оружие Армия и оружие Глава генштаба вооруженных сил ЦАР приезжал на учебу в Россию Глава Генерального штаба вооруженных сил Центральноафриканской республики приезжал на учебу в Россию, заявила в интервью РИА Новости министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра.

Армия и оружие Армия и оружие Авиаполк в ЗВО получил новейшие истребители Су-35 В пресс-службе ЗВО уточнили, что в ближайшее время экипажи истребителей Су-27, которыми вооружены эскадрильи авиаполка, приступят к переобучению на новый тип самолетов и заступят на боевое дежурство по охране воздушных рубежей северо-запада России.