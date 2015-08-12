Армия и оружие
В Сирии жертвами атаки террористов стали 5 британских военных
В Сирии жертвами атаки террористов стали 5 британских военныхВести.Ru15:58
В ходе боестолкновения с террористами из террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) погибли пять британских военнослужащих, воюющих в составе возглавляемой США международной коалиции на востоке Сирии. Еще несколько британцев были ранены.
Вести.Ru15:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 19:38, Ашберн
Армия и оружие
США сообщили о сгоревшем в атмосфере российском военном спутнике
Обновлено в 18:11
Армия и оружие
Министр обороны Норвегии заявил о возможной войне в Европе
Обновлено в 12:17
Армия и оружие
Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию в Идлибе
Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили по телефону ситуацию в сирийском Идлибе, сообщает пресс-служба турецкого военного ведомства.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие
Над Крымом замечен военный самолет-разведчик США
Обновлено в 13:16
Армия и оружие
Польша и Украина намерены создать новую систему ПВО
Польша и Украина планируют совместно разработать новую систему противовоздушной обороны средней дальности.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34
Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.
Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие
Глава МИД Ирана заявил, что США не способствовали безопасности в Сирии
Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что присутствие американских ВС нигде не способствовало обеспечению безопасности.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
В США испытали гиперзвуковые снаряды
«Было выпущено 20 гиперзвуковых снарядов», — передает News.ru.
Обновлено вчера в 23:23
Армия и оружие
Япония купит необитаемый остров для военных учений США
Необитаемый остров, который купит Япония для военных учений США, составляет общей площадью 8 кв. км. По планам, на нем разместят аэродром и другие объекты, необходимые для полноценной деятельности учений вооруженных сил государства.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие
Киев нашёл способ «победить» Москву в Керченском проливе
Ранее News.ru писал о том, что депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет напомнил, что украинские военные корабли в случае новой попытки несанкционированного прохода через Керченский пролив будут задержаны.
Обновлено в 18:08
Армия и оружие
Военачальники НАТО проведут встречу 15 января
В Брюсселе 15—16 января состоится заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов.
Обновлено в 15:34
Армия и оружие
В США рассказали, почему Россия «хранит молчание» о ЗРК С-500
Летом прошлого года The National Interest сообщало, что проведенные в России испытания ЗРК С-500 показали его уникальные способности — цель поражена на расстоянии 480 км, что на 80 км больше, чем «может себе позволить» любая другая подобная система.
Обновлено в 17:45
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал флота Касатонов» вернулся с испытаний в Балтике
В среду, 9 января, первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» вернулся с заводских ходовых испытаний в полигонах Балтийского моря в Северную столицу.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие
Авиаполк в ЗВО получил новейшие истребители Су-35
В пресс-службе ЗВО уточнили, что в ближайшее время экипажи истребителей Су-27, которыми вооружены эскадрильи авиаполка, приступят к переобучению на новый тип самолетов и заступят на боевое дежурство по охране воздушных рубежей северо-запада России.
Обновлено в 09:51
Армия и оружие
В ДНР заявили о сбитом беспилотнике ВСУ
Обновлено в 08:12