В ходе боестолкновения с террористами из террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) погибли пять британских военнослужащих, воюющих в составе возглавляемой США международной коалиции на востоке Сирии. Еще несколько британцев были ранены.

Армия и оружие Армия и оружие США сообщили о сгоревшем в атмосфере российском военном спутнике

Армия и оружие Армия и оружие Министр обороны Норвегии заявил о возможной войне в Европе

Армия и оружие Армия и оружие Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию в Идлибе Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили по телефону ситуацию в сирийском Идлибе, сообщает пресс-служба турецкого военного ведомства.

Армия и оружие Армия и оружие Над Крымом замечен военный самолет-разведчик США

Армия и оружие Армия и оружие Польша и Украина намерены создать новую систему ПВО Польша и Украина планируют совместно разработать новую систему противовоздушной обороны средней дальности.

Армия и оружие Армия и оружие В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34 Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.

Армия и оружие Армия и оружие Глава МИД Ирана заявил, что США не способствовали безопасности в Сирии Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что присутствие американских ВС нигде не способствовало обеспечению безопасности.

Армия и оружие Армия и оружие В США испытали гиперзвуковые снаряды «Было выпущено 20 гиперзвуковых снарядов», — передает News.ru.

Армия и оружие Армия и оружие Япония купит необитаемый остров для военных учений США Необитаемый остров, который купит Япония для военных учений США, составляет общей площадью 8 кв. км. По планам, на нем разместят аэродром и другие объекты, необходимые для полноценной деятельности учений вооруженных сил государства.

Армия и оружие Армия и оружие Киев нашёл способ «победить» Москву в Керченском проливе Ранее News.ru писал о том, что депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет напомнил, что украинские военные корабли в случае новой попытки несанкционированного прохода через Керченский пролив будут задержаны.

Армия и оружие Армия и оружие Военачальники НАТО проведут встречу 15 января В Брюсселе 15—16 января состоится заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов.

Армия и оружие Армия и оружие В США рассказали, почему Россия «хранит молчание» о ЗРК С-500 Летом прошлого года The National Interest сообщало, что проведенные в России испытания ЗРК С-500 показали его уникальные способности — цель поражена на расстоянии 480 км, что на 80 км больше, чем «может себе позволить» любая другая подобная система.

Армия и оружие Армия и оружие Фрегат «Адмирал флота Касатонов» вернулся с испытаний в Балтике В среду, 9 января, первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» вернулся с заводских ходовых испытаний в полигонах Балтийского моря в Северную столицу.

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