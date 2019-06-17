Армия и оружие
В Сирии успешно испытали российский «ночной суперохотник» Ми-28НМDiscover24 03:13
Представители российского Минобороны заявили о том, что на территории Сирии был успешно испытан боевой вертолет Ми-28НМ «Ночной суперохотник». По словам сотрудников ведомства, боевую авиатехнику удалось с успехом обкатать над пустынной и горной местностью в Сирии в начале текущего года.
Читать в источнике
Оценить36
с чего всё началось
Закончена проверка новейшего боевого вертолета Ми-28НМ, сообщили в Минобороны. С начала года «Ночной суперохотник», как называют эту машину в армии, был обкатан в условиях горной и пустынной местности в Сирии. По итогам испытаний Ми-28НМ сдал экзамен на профпригодность и может поступать в войска.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:22, Вашингтон
Авто
Названы комплектации и цены на Renault Arkana
Компания Renault назвала комплектации и цены нового кроссовера Arkana.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
ВСУ подвергли окраины Донецка массированному обстрелу
Обновлено в 00:39
Происшествия
Полпред президента взял под контроль ситуацию в Чемодановке
Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров взял ситуацию в селе Чемодановка Пензенской области под личный контроль, сообщает его пресс-служба.
Обновлено в 05:18
Политика
Песков прокомментировал назначение Бабича в Минэкономразвития
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидел противоречия между комментариями Кремля об удовлетворении работой Михаила Бабича на посту посла России в Белоруссии и его нынешним назначением на более низкую позицию по сравнению с предыдущей.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
Число погибших при обстреле близ Алеппо увеличилось до 12 человек
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия
Челябинского полицейского обвинили в домогательствах
В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
Обновлено в 04:12
Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане
Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05
Общество
Идею отмены НДФЛ для студентов одобрили в Госдуме
Думский комитет по бюджету и налогам поддержал законопроект об освобождении студентов и аспирантов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) при получении ими материальной помощи.
Обновлено в 04:58
Культура
Экстренно госпитализирован Александр Калягин
Народный артист РСФСР Александр Калягин был госпитализирован в одну из столичных больниц, передает Рен ТВ.
Обновлено в 05:30
Космос
На снимках Солнца ученые обнаружили выходящий из него огромный НЛО
Тайваньский ученый Скотт Уоринг на снимках Солнца обнаружил выходящий из него огромный НЛО.
Обновлено 15 июня в 08:48
Наука
Деформации позвоночника собак связали с одомашниванием
Авторы обследовали хранящиеся в музеях древние скелеты 136 диких волков и собак, а также позвоночники 241 современного волка и 19 современных ездовых собак.
Обновлено 15 июня в 03:59
Происшествия
Голунов оценил реакцию общественности на его задержание
Журналист Иван Голунов прокомментировал RT реакцию общественности на его задержание и арест.
Обновлено в 04:16
Политика
В Минтруде ответили на предложения по критериям нуждаемости
Как отметили в ведомстве, в основном для получения соцподдержки критерием нуждаемости является условие, по которому среднедушевой доход семьи не должен превышать однократную либо двукратную величину установленной в России величины прожиточного минимума.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
Экс-глава ВСУ сознался в атаке на батальон «Донбасс»
Экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал о том, как в 2014 году украинская авиация совершила налет на добровольческий батальон "Донбасс".
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
Лодка с беженцами затонула у берегов Турции
Лодка с беженцами затонула возле берегов Турции на западе страны, погибли не менее восьми человек.
Обновлено в 04:24
Политика
ЕС выразил обеспокоенность ситуацией в Черном море
Главы МИД 28 стран Евросоюза выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Черноморском регионе и подтвердили политику непризнания Крыма частью России.
Обновлено в 04:56
Интернет
Mail.ru Group запустила голосового помощника «Маруся»
Mail.ru Group (MRG) запустила собственного голосового помощника "Маруся", инвестиции в разработку которого составили 2 миллиона долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 02:31
Футбол
Кайо рассказал, почему решил перейти в «Краснодар»
Игрок отметил, что сам он о России мало что знал, только то, что здесь холодно, а когда узнал, что им интересуется «Краснодар», то сразу начал искать в интернете информацию, что это за команда и город.
Обновлено в 06:00
Политика
Президент Казахстана призвал Трампа «не загонять китайцев в угол»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что США и Китаю необходимо найти компромисс в торговой войне.
Обновлено в 02:52
Хоккей
Петерссон рассказал, почему перешел в «Динамо»
Хоккеист подписал соглашение с московским «Динамо».
Обновлено в 05:28
Происшествия
В Москве полицейские вернули пассажиру метро забытый пакет с деньгами
Сотрудники полиции вернули пассажиру Московского метрополитена пакет с деньгами, забытый им на станции «Октябрьская» Калужско-Рижской линии.
Обновлено в 05:53
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм о лихих девяностых
Гран-при 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» получил фильм «Бык» режиссера Бориса Акопова — картина о криминальной обстановке в России 1990-х годов.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Глава Демпартии Молдавии объяснил, почему покинул страну
Председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк рассказал, что уехал из республики ради безопасности семьи.
Обновлено в 05:16