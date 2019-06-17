Армия и оружие
В Сирии успешно испытали российский «ночной суперохотник» Ми-28НМDiscover24 03:13
Представители российского Минобороны заявили о том, что на территории Сирии был успешно испытан боевой вертолет Ми-28НМ «Ночной суперохотник». По словам сотрудников ведомства, боевую авиатехнику удалось с успехом обкатать над пустынной и горной местностью в Сирии в начале текущего года.
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с чего всё началось
Закончена проверка новейшего боевого вертолета Ми-28НМ, сообщили в Минобороны. С начала года «Ночной суперохотник», как называют эту машину в армии, был обкатан в условиях горной и пустынной местности в Сирии. По итогам испытаний Ми-28НМ сдал экзамен на профпригодность и может поступать в войска.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:49, Вашингтон
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