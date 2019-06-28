Армия и оружие

В Сирии сообщили о минометном обстреле со стороны турецкой армииРИА Новости 18:15

Турецкая армия из сирийской провинции Идлиб обстреляла минометными снарядами деревни на севере соседней сирийской провинции Хама в ночь на пятницу, сообщает гостелевидение Сирии.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 21:06, Вашингтон
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