Армия и оружие
В Сирии сообщили о минометном обстреле со стороны турецкой армииРИА Новости 18:15
Турецкая армия из сирийской провинции Идлиб обстреляла минометными снарядами деревни на севере соседней сирийской провинции Хама в ночь на пятницу, сообщает гостелевидение Сирии.
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Президент России Владимир Путин прибыл в японскую Осаку, где в пятницу начнется саммит "Группы двадцати".
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Отряд российских кораблей во главе с "Адмиралом Горшковым" сегодня зашел в Гавану.
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Перед свадьбой Азиза поставила жениху ультиматум. Она потребовала, чтобы Бескровный бросил курить.
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Политика
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Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков
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Два пилота погибли при аварийной посадке Ан-24 в Бурятии
В Северобайкальском районе Бурятии в аэропорту поселка Нижнеангарск пассажирский самолет АН-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил ограждение и врезался в здание очистных сооружений.
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Происшествия
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Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Тунисе, сообщает АFР со ссылкой на подконтрольное ИГ информагентство Amaq.
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Интернет
«Яндекс» подтвердил попытку взлома сервисов компании
Компания "Яндекс" подтвердила, что ее серверы подверглись попытке взлома, однако ущерб нанесен не был, поскольку специалистам холдинга удалось своевременно выявить атаку и нейтрализовать ее, передает НСН.
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Происшествия
Подросток в Турции поймал выпавшую из окна девочку
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Происшествия
Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании
Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.
Обновлено в 06:28
Интернет
Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска
Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
Обновлено в 15:29
Экономика
Cтало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году
Напомним, в этом году страховые пенсии выросли на 7,05 процента (что почти вдвое выше уровня прошлогодней инфляции), увеличившись в среднегодовом выражении на тысячу рублей.
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Политика
Абхазия ввела временные ограничения на пересечение границы с Грузией
Служба государственной безопасности Абхазии ввела временные ограничения на пересечение государственной границы с Грузией гражданами обеих стран в связи с акциями протеста в Тбилиси.
Обновлено в 16:13
Транспорт
Движение по федеральной трассе в Нижнеудинске закрыли из-за паводка
Федеральную трассу Р-255 «Сибирь» в городе Нижнеудинске 28 июня закрыли для всего транспорта из-за паводка, сообщается на сайте Упрдор «Прибайкалье».
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Врач прокомментировал сообщения о самочувствии Меркель
Диагноз канцлеру Германии Ангеле Меркель, которой за последнее время дважды становилось плохо на официальных встречах, должны поставить специалисты при детальном осмотре.
Обновлено в 09:18
Политика
В Ираке осудили нападение на посольство Бахрейна в Багдаде
Представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф заявил, что внешнеполитическое ведомство страны осуждает нападение на посольство Бахрейна в Багдаде.
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Три человека погибли в результате ДТП в ХМАО
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Кино
Умер актер из «Зачарованных» Билли Драго
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Под Петербургом с цитатой Чехова открыли новый нефтяной терминал
Новый топливный терминал «Гладкое» запустили в Тосненском районе Ленинградской области в четверг, 27 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:22
Религия
РПЦ уточнила свою позицию по абортам
Русская православная церковь (РПЦ) выступает не за законодательный запрет абортов, а за выведение их из системы обязательного медицинского страхования (ОМС).
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Космос
NASA отправит аппарат Dragonfly для поиска жизни на спутнике Сатурна
Аппарат Dragonfly для поиска жизни отправит NASA к спутнику Сатурна Титану.
Обновлено в 17:04
Армия и оружие
Сенат США решил выделить Украине 300 миллионов долларов
18 июня американское Минобороны сообщало, что США выделят 250 миллионов долларов Украине для помощи в оборонной сфере.
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