Армия и оружие

В Сирии при атаке боевиков погибли десять сирийских военныхRT на русском 14:12

Десять сирийских военных погибли и 21 получил ранения в результате обстрелов со стороны боевиков и отражении их атак. Об этом заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Алексей Бакин.
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