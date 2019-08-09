Армия и оружие
В сирийском Идлибе 10 военных погибли при отражении атаки террористовРоссийская газета 17:24
В Сирии правительственные войска отразили атаку террористов в районе Абу-Дали (провинция Идлиб). В результате погибли десять сирийских военнослужащих. Еще 21 человек получил ранения различной степени тяжести.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:09, Вашингтон
Футбол
Экс-защитник «Зенита» Шкртел перешел в «Аталанту»
Бывший защитник «Зенита» Мартин Шкртел стал футболистом итальянской «Аталанты». Об этом сообщает официальный сайт бергамского клуба.
Обновлено в 13:40
Политика
Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский и патриарх Константинопольский Варфоломей во время своей встречи в Стамбуле не подписали совместное заявление, сообщает «ВВС News Украина» в четверг, 8 августа.
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия
При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек
При взрыве на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, произошедшем 8 августа, погибли пять человек.
Обновлено в 17:15
Общество
Бывшая жена Потанина подала на него в лондонский суд
Бывшая жена российского предпринимателя Владимира Потанина Наталья Потанина подала иск к владельцу "Интерроса" в суд Лондона.
Обновлено в 06:25
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Происшествия
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено в 17:23
Армия и оружие
Помпео заявил о сближении позиций Турции и США по Сирии
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о сближении позиций Соединенных Штатов и Турции на переговорах по Сирии.
Обновлено в 14:57
Общество
Парфенов призвал всех выйти на митинг в Москве 10 августа
Ведущий Леонид Парфенов призвал всех выйти на согласованный протестный митинг в Москве, который пройдет 10 августа на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 08:59
Политика
Трамп обвинил Голливуд в либеральном расизме
Президент США Дональд Трамп назвал расистами "либеральный Голливуд", который создает фильмы для того, чтобы "посеять хаос".
Обновлено в 15:43
Футбол
Зийех продлил контракт с «Аяксом»
Пресс-служба «Аякса» сообщила о продлении контракта с полузащитником Хакимом Зийехом.
Обновлено в 12:32
Авто
«Калашников» создал электромобиль для каршеринга
В Москве состоялась презентация электромобиль UV-4 для таксомоторных перевозок и каршеринговых компаний.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Дарина Эрвин и Александр Цекало показали нежное фото на пляже
Александр Цекало и Дарина Эрвин показали поклонникам трогательное фото. Пара провела время на пляже, под лучами солнца.
Обновлено в 12:13
Транспорт
В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту
В Сети появилось видео с проездом по мосту рабочего состава, по предварительным данным, снятое жителем Керчи.
Обновлено в 10:13
Космос
Хаббл демонстрирует новый портрет Юпитера
Как и в случае с предыдущими снимками Юпитера, сделанными Хабблом, новое изображение подтверждает, что шторм, который бушевал на поверхности Юпитера в течение, по крайней мере, 150 лет, продолжает сокращаться.
Обновлено вчера в 14:45
Шоу-бизнес
45-летняя Судзиловская раскрыла секрет своей стройной фигуры
«Многое дала художественная гимнастика», — так Олеся прокомментировала фотографию. Судзиловская – кандидат в мастера спорта.
Обновлено в 14:30
Происшествия
Суд арестовал водителя упавшего в обрыв под Новороссийском автобуса
Приморский суд Новороссийска арестовал водителя автобуса, упавшего в обрыв после столкновения с легковушкой, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:59
Кино
Народный артист СССР Олег Стриженов отметит 90-летие
Народному артисту СССР Олегу Стриженову в субботу исполняется 90 лет, отмечать юбилей актер будет вместе со своей семьей.
Обновлено в 17:04
Наука
Физики изготовили радужный катафот из наночастиц и скотча
Группа физиков из Китая и США разработали пленку, которая отражает около 40 процентов падающего белого света независимо от угла его падения, кажется однотонно-зеленой, если источник света совпадает с наблюдателем, и радужно переливается в противном случае.
Обновлено в 14:00
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено в 09:14
Экономика
Utair сократила чистый убыток на 34%
Чистый убыток авиакомпании Utair по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первое полугодие 2019 года сократился на 34,1% — до 2,52 млрд руб. Выручка авиакомпании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 1,8% — до 25,7 млрд руб. Валовый убыток снизился на 39,1% — до 1,82 млрд руб. Utair — четвертая по величине авиакомпания в России.
Обновлено в 11:46
Политика
Жители Нагасаки вспомнили жертв ядерной бомбардировки
Жители японского города Нагасаки почтили минутой молчания память земляков, которые погибли от ядерного удара 74 года назад.
Обновлено в 05:23
Авто
Под британской маркой MG выпустили китайский пикап
Британская марка MG, ныне принадлежащая китайской группе SAIC, вывела на тайский рынок первый в своей истории пикап — рамный Extender.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Генпрокуратура проверит «Кресты» после сообщений о пытках
Генпрокуратура России проверит СИЗО-1 Санкт-Петербурга, также известное как "Кресты-2", после сообщений о пытках, говорится в пятницу в сообщении на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 11:17
Здоровье
Названы самые опасные сорта сыра
Врачи-диетологи, предупреждают об опасности сыра с плесенью.
Обновлено вчера в 14:52
Армия и оружие
Американский журнал назвал лучший советский военный самолет
Эксперты американского издания Popular Mechanics считают, что советский истребитель перехватчик третьего поколения МиГ-25 является одним из лучших в мире.
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Люксембурге шесть человек пострадали от смерча
Шесть человек пострадали в результате смерча, который пронесся в пятницу вечером над двумя населенными пунктами в Люксембурге у границы с Бельгией, сильный ветер повалил деревья, повредил крыши нескольких построек, сообщили местные СМИ и пожарная служба.
Обновлено в 15:55
Авто
Сеть каршеринга в Воронеже пополнится новыми моделями Renault
В парке оператора каршеринга CarSmile в Воронеже появятся французские модели Renault Logan и Sandero в серии Stepway City.
Обновлено в 06:54