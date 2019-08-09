Армия и оружие

В сирийском Идлибе 10 военных погибли при отражении атаки террористовРоссийская газета 17:24

В Сирии правительственные войска отразили атаку террористов в районе Абу-Дали (провинция Идлиб). В результате погибли десять сирийских военнослужащих. Еще 21 человек получил ранения различной степени тяжести.
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