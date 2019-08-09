Армия и оружие

В Сирии при атаке боевиков погибли десять сирийских военныхRT на русском 14:12

Десять сирийских военных погибли и 21 получил ранения в результате обстрелов со стороны боевиков и отражении их атак. Об этом заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Алексей Бакин.
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В Сирии при атаке боевиков погибли десять сирийских военных

RT на русском14:12

В Сирии двое военных погибли из-за нарушения боевиками режима прекращения огня

Life.ruвчера в 16:45

10 солдат армии Сирии погибли в результате атаки боевиков

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При атаке террористов в Идлибской зоне деэскалации погибли 10 сирийских военных

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После атаки террористов в Идлибской зоне погибли 10 сирийских военных

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В Идлибе при обстреле боевиками погибли двое сирийских военных

Известиявчера в 15:17
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:42, Ашберн
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Через несколько дней после двух случаев массовой стрельбы в США сотрудники американской торговой компании Walmart получили рассылку с требованием удалить "любые надписи или изображения, содержащие сцены насилия или агрессивного поведения".
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В МИД КНР призвали США прекратить вмешиваться в дела Гонконга

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что американские власти должны немедленно прекратить вмешиваться в происходящее в Гонконге и во внутренние дела КНР.
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В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги

"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
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Появились результаты экспертиз по делу судьи Елены Хахалевой

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Прощание началось в 09:00 и продлится до полудня. После этого траурная церемония продолжится на Калитниковском кладбище.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
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ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
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Политика

Против России могли применить климатическое оружие, заявили в Госдуме

Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" заявил, что непогоду в России могло вызвать применение климатического оружия.
Обновлено в 18:13
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Fitch повысило суверенный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.
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Шоу-бизнес

Рики Мартин впервые показал семимесячную дочку

Показывать нового члена семьи артист не спешил. Лишь 9 августа Мартин опубликовал фото с семимесячной малышкой.
Обновлено в 08:16
Происшествия

При взрыве на газовой заправке в Ингушетии пострадали 6 человек

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Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки

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Врачи-диетологи, предупреждают об опасности сыра с плесенью.
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Концерн "Калашников" создал электромобиль для такси и каршеринга, сообщили в госкорпорации "Ростех", в которую входит концерн.
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Общество

Отключения электричества затронули большую часть Великобритании

Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.
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Наука

Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии

В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
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Происшествия

На Московском проспекте разбились две машины, есть пострадавшие

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В Call of Duty: Modern Warfare может появиться режим королевской битвы

Инсайдер LongSensation сообщил, что в Call of Duty: Modern Warfare появится режим королевской битвы.
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Нападающий «Порту» может перейти в «Наполи»

Форвард «Порту» Мусса Марега был предложен «Наполи».
Обновлено в 16:48
Футбол

ЦСКА заявил 15-летнего вратаря, ставшего самым молодым футболистом в РПЛ

Московский футбольный клуб ЦСКА внес в заявку на сезон-2019/20 для участия в чемпионате и Кубке России, а также молодежном первенстве России 15-летнего вратаря Владислава Торопа, сообщается на сайте Российской премьер-лиги.
Обновлено в 16:05
Общество

В России появится национальный стандарт для школьной формы

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Общество

МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами

Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге после объявления Финляндией о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.
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Минсельхоз РФ считает возможным использование в благотворительных целях качественных продуктов, например, у которых не истек срок годности и которые снимаются с продажи в магазинах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ.
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Кагава перешёл в «Сарагосу», команда выступает в Сегунде

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Синоптики предупреждают жителей Коми о заморозках в выходные.
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Армия и оружие

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Вооруженные силы Германии опубликовали в Сети видеоролик, на котором показано применение модернизированной крылатой авиаракеты Taurus.
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В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке

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МВД Украины подготовило 800 полицейских для возвращения Донбасса

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