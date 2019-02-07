Армия и оружие
В Сирии погиб российский военныйLenta.ru 10:16
В Сирии при выполнении боевого задания погиб российский офицер. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си». По данным газеты «Тихорецкие вести», Максим Плетнев погиб на 25-м году жизни 31 января 2019 года.
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с чего всё началось
31 января 2019 года на 25-м году жизни, при выполнении служебного задания, погиб тихоречанин Максим Плетнёв. 4 февраля он был похоронен на тихорецком кладбище.Тихорецкие вести05 февраля в 09:42
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