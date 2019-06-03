Армия и оружие

В Сирии обстреляли военный аэродромLenta.ru 18:04

Ранее 2 июня израильская армия обстреляла территории к юго-западу от Дамаска. Авиация атаковала несколько военных объектов, часть ракет сбили сирийские системы ПВО. В результате атаки погибли трое сирийских военных, семеро получили ранения.
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SANA: в Сирии при ракетном обстреле аэродрома погиб один человек

RT на русском17:48

Военный аэродром в Сирии подвергся ракетному обстрелу

РБК17:19

Израиль нанес ракетный удар по военному аэродрому в Хомсе

Известия17:24

Мощные взрывы произошли на аэродроме в Сирии

Газета.Ru17:23

СМИ: военный аэродром в провинции Хомс подвергся ракетному обстрелу

ТАСС17:22

Военный аэродром в Хомсе подвергся ракетному обстрелу

Коммерсантъ17:34

Источник: ПВО Сирии сбила две израильские ракеты во время атаки на аэродром

РИА Новости17:25
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 18:26, Ашберн
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Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики нашли взаимосвязь между уровнем развития интеллекта человека и варикозной болезнью.
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Чемпион России "Зенит" возобновил интерес к защитнику сборной Аргентины и лиссабонского "Спортинга" Маркоса Акунье.
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Задержанный по подозрению в убийстве любовницы экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков опасался, что его роман может привести к окончательному расставанию с супругой.
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Авиастроительная компания Boeing обнаружила, что некоторые детали самолетов 737 NG и 737 MAX могли быть изготовлены ненадлежащим образом и не соответствовать всем требованиям к прочности и сроку службы, сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
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Общество

Бывшие дагестанские чиновники надеются на Рамазана Абдулатипова

Адвокаты утверждают, что бывшие чиновники закона не нарушали, и настаивают на вызове в суд в качестве свидетеля бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, который, по мнению защиты, должен подтвердить необоснованность претензий к подсудимым.
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Общество

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Третий этап перехода с аналогового на цифровое телевещание начинается в регионах "третьей волны" в понедельник, он охватит порядка 60 млн человек.
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Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал заявления британских журналистов о том, что Россию могут не допустить на Олимпийские игры 2020 года из-за допингового скандала.
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Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет

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В спортивной жизни Алексея Ягудина множество наград и успеха фигурист добился не только в спорте, но и в личной жизни — он смог завоевать сердце фигуристки Татьяны Тотьмяниной.
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Производитель смартфонов Huawei компания Foxconn закрыла несколько линий сборки в США из-за американских санкций.
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На Марсе обнаружены предполагаемые признаки жизни

Специалисты предполагают, что в будущем марсоходам следует проверить необычные камни на предмет наличия бактерий.
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