Политика

В Сирии нашелся пропавший российский активистГазета.Ru 05:30

Лидера общественного движения против рабства "Альтернатива" Олега Мельникова, пропавшего в Сирии, нашли живым. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на помощника активиста Олега Ваганова. Отмечается, что в настоящее время он находится в убежище.
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с чего всё началось

Помощник пропавшего в Сирии россиянина узнал об охоте боевиков на него

Лидер общественного движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников, который ранее перестал выходить на связь, после того как вместе с проводниками направился в сирийскую провинцию Большой Идлиб, жив и находится в убежище. Об этом сообщил РБК его помощник Максим Ваганов.
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