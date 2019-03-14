Армия и оружие

В Сирии человек погиб при обстреле со стороны боевиковРИА Новости 15:06

Боевики обстреляли населенный пункт Кардаха сирийской провинции Латакия, в результате погиб один мирный житель, еще трое ранены, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

В ЦПВС заявили о гибели человека в результате атаки боевиков в Сирии

RT на русском17:55

Один человек погиб при обстреле со стороны боевиков в Сирии

ФАН17:54

Россия ожидает от Турции срочного вывода боевиков из Идлиба

Вести.Ru15:44

Боевики из Идлиба обстреляли родное село президента Сирии Асада

Московский Комсомолец15:20

Россия ожидает от Турции в течение суток полного выполнения договоренностей по Идлибу

ТАСС15:11

В Сирии человек погиб при обстреле со стороны боевиков

РИА Новости15:06

Россия напомнила Турции о выполнении договоренностей по Идлибу

Известия15:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 18:09, Ашберн
Политика

Путин разрешил охотиться с луком и арбалетом

Президент России Владимир Путин разрешил охотиться с луком и арбалетом.
Обновлено в 15:55
Гаджеты

Подписчики YouTube Premium будут скачивать видео в 1080p

Платный сервис YouTube Premium, кроме возможности скачивать видеофайлы для последующего просмотра независимо от доступа к интернет-соединению, предоставляет и другую дополнительную услугу: возможность просмотра видео без сопутствующих рекламных вставок.
Обновлено в 10:57
Политика

Объяснена невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским. Материал был опубликован в Infosperber.
Обновлено в 17:55
Политика

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности утратил силу

Соединённые Штаты официально выходят из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

В стычках с израильскими военными в Газе пострадали 49 палестинцев

"Сорок девять палестинцев получили ранения сегодня (в пятницу - ред.) в столкновениях с израильской армией на восточных границах анклава, в том числе 24 (ранены - ред.) боевыми пулями", - заявил аль-Кидра.
Обновлено в 15:42
Политика

Посольство США предупредило об опасностях поездок на Украину

В посольстве граждан США призвали быть бдительными и избегать мест массового скопления людей и общественных мероприятий, находясь на Украине в течение месяца.
Обновлено в 12:33
Общество

Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
Обновлено в 14:28
Общество

Ар Келли вновь отказался признать вину в сексуальных преступлениях

Обвиняемый в сексуальных преступлениях и рэкете американский музыкант Ар Келли не признал вину в ходе заседания в суде Нью-Йорка.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес

Дарья Мороз порадовала подписчиков откровенным фото

Поклонники актрисы Дарьи Мороз уже давно отметили, что развод, кажется, пошел их любимице на пользу.
Обновлено в 02:11
Здоровье

Назван лучший вид активности для похудения

Врач-диетолог Александр Немов заявил, что лучше всего снижению веса способствует интервальная ходьба.
Обновлено в 09:50
Общество

Гидрометцентр предупреждает об аномально холодном августе

Начало августа в Центральном федеральном округе, а также большинстве регионов Приволжского, Северо-Западного и Южного округов будет холоднее обычного.
Обновлено вчера в 03:35
Интернет

Apple приостановила прослушивание пользователей Siri

Apple подтвердила TechCrunch, что приостанавливает программу контроля качества Siri, в рамках которой подрядчики прослушивают некоторые запросы пользователей.
Обновлено в 08:17
Гаджеты

В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках

Специалисты рекомендуют также ограничивать доступ приложений к диктофону или камере, не скачивать программы из недостоверных источников.
Обновлено в 01:00
Общество

МИД РФ предупредил россиян об экстремальной жаре в Греции на выходных

"Греция – экстремально высокая температура воздуха; в ряде регионов – до 42°C; рекомендуется максимально сократить время пребывания на улице; по прогнозам, жара сохранится до 4 августа", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.
Обновлено в 05:32
Политика

Племянница Скрипаля сообщила о его звонке родственникам

Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала агентству «РИА Новости», что 26 июня бывший сотрудник ГРУ впервые за месяц связывался с родственниками.
Обновлено в 16:06
Политика

Рябков: Москва сожалеет о введении США второго пакета санкций

В Москве не удивлены действиям Вашингтона по введению дополнительных санкций в отношении России.
Обновлено в 10:26
Политика

Путин подписал закон о повышении транспортной безопасности в РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапном повышении транспортной безопасности в РФ, предусматривающий обязанность перевозчиков предоставлять доступ к данным с технических средств подразделениям ФСБ, МВД и Ространснадзора.
Обновлено в 15:44
Экономика

Подсчитан ущерб от лесных пожаров в России

Счетная палата России подсчитала ущерб от лесных пожаров за первое полугодие 2019 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 14:54
Общество

Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
Обновлено в 13:47
Политика

Мосгорсуд признал законным недопуск Жданова до выборов в Мосгордуму

Ранее избирательная комиссия отказалась регистрировать господина Жданова кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за превышения числа недействительных подписей.
Обновлено в 13:47
Здоровье

Светлана Захарова: Хотелось бы обсудить, что мы можем сделать для повышения престижа врачей

Хотелось бы с обычными врачами, медицинскими работниками обсудить, что мы можем сами сделать, чтобы поднять престиж врача, - говорит председатель Комитета по социальной политике Госсовета РТ, член фракции «Единая Россия» Светлана Захарова .
Обновлено в 08:44
Здоровье

Меньше всего скорую помощь ждут в Ингушетии и Калмыкии

Быстрее всего скорая помощь приезжает в Ингушетии и Калмыкии — в 99% случаев на это требуется меньше 20 минут, следует из статистического сборника Министерства здравоохранения России за 2018 год.
Обновлено в 00:33
Политика

Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
Обновлено в 08:09
Происшествия

В Татарстане в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 11 человек

В Елабужском районе Татарстана столкнулись автобус и грузовик. В результате аварии пострадали одиннадцать человек.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес

«Русфонду» вернули все собранные на лечение Жанны Фриске деньги

«Русфонд» получил все собранные телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске деньги.
Обновлено в 15:23
Футбол

Форвард «Спартака» может уйти в «Ахмат»

Форвард красно-белых Георгий Мелкадзе интересует Ахмат, который собирается взять футболиста в аренду на один год.
Обновлено в 17:43
Происшествия

Землетрясение магнитудой 7 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 7 произошло на индонезийском острове Суматра, передает Reuters.
Обновлено в 08:24
Авто

Назван топ-10 дизельных легковых автомобилей на российском авторынке

С января по июнь 2019 года в России было продано 55,7 тысяч новых легковых автомобилей с дизельным двигателем – на 9% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 03:10
Здоровье

Минздрав готовит рекомендации по вовлечению сотрудников в ЗОЖ

Минздрав начал готовить для работодателей рекомендации по формированию здорового образа жизни для сотрудников.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие

Америка начнёт сборку истребителей F-16 для ВВС Словакии

Обновлено в 14:19
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное