Армия и оружие
В Сирии человек погиб при обстреле со стороны боевиковРИА Новости 15:06
Боевики обстреляли населенный пункт Кардаха сирийской провинции Латакия, в результате погиб один мирный житель, еще трое ранены, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.
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Путин разрешил охотиться с луком и арбалетом
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Объяснена невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским. Материал был опубликован в Infosperber.
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Политика
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности утратил силу
Соединённые Штаты официально выходят из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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Армия и оружие
В стычках с израильскими военными в Газе пострадали 49 палестинцев
"Сорок девять палестинцев получили ранения сегодня (в пятницу - ред.) в столкновениях с израильской армией на восточных границах анклава, в том числе 24 (ранены - ред.) боевыми пулями", - заявил аль-Кидра.
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Обвиняемый в сексуальных преступлениях и рэкете американский музыкант Ар Келли не признал вину в ходе заседания в суде Нью-Йорка.
Обновлено в 12:49
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Поклонники актрисы Дарьи Мороз уже давно отметили, что развод, кажется, пошел их любимице на пользу.
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Врач-диетолог Александр Немов заявил, что лучше всего снижению веса способствует интервальная ходьба.
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Начало августа в Центральном федеральном округе, а также большинстве регионов Приволжского, Северо-Западного и Южного округов будет холоднее обычного.
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Интернет
Apple приостановила прослушивание пользователей Siri
Apple подтвердила TechCrunch, что приостанавливает программу контроля качества Siri, в рамках которой подрядчики прослушивают некоторые запросы пользователей.
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Гаджеты
В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках
Специалисты рекомендуют также ограничивать доступ приложений к диктофону или камере, не скачивать программы из недостоверных источников.
Обновлено в 01:00
Общество
МИД РФ предупредил россиян об экстремальной жаре в Греции на выходных
"Греция – экстремально высокая температура воздуха; в ряде регионов – до 42°C; рекомендуется максимально сократить время пребывания на улице; по прогнозам, жара сохранится до 4 августа", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.
Обновлено в 05:32
Политика
Племянница Скрипаля сообщила о его звонке родственникам
Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала агентству «РИА Новости», что 26 июня бывший сотрудник ГРУ впервые за месяц связывался с родственниками.
Обновлено в 16:06
Политика
Рябков: Москва сожалеет о введении США второго пакета санкций
В Москве не удивлены действиям Вашингтона по введению дополнительных санкций в отношении России.
Обновлено в 10:26
Политика
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Президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапном повышении транспортной безопасности в РФ, предусматривающий обязанность перевозчиков предоставлять доступ к данным с технических средств подразделениям ФСБ, МВД и Ространснадзора.
Обновлено в 15:44
Экономика
Подсчитан ущерб от лесных пожаров в России
Счетная палата России подсчитала ущерб от лесных пожаров за первое полугодие 2019 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 14:54
Общество
Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
Обновлено в 13:47
Политика
Мосгорсуд признал законным недопуск Жданова до выборов в Мосгордуму
Ранее избирательная комиссия отказалась регистрировать господина Жданова кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за превышения числа недействительных подписей.
Обновлено в 13:47
Здоровье
Светлана Захарова: Хотелось бы обсудить, что мы можем сделать для повышения престижа врачей
Хотелось бы с обычными врачами, медицинскими работниками обсудить, что мы можем сами сделать, чтобы поднять престиж врача, - говорит председатель Комитета по социальной политике Госсовета РТ, член фракции «Единая Россия» Светлана Захарова .
Обновлено в 08:44
Здоровье
Меньше всего скорую помощь ждут в Ингушетии и Калмыкии
Быстрее всего скорая помощь приезжает в Ингушетии и Калмыкии — в 99% случаев на это требуется меньше 20 минут, следует из статистического сборника Министерства здравоохранения России за 2018 год.
Обновлено в 00:33
Политика
Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
Обновлено в 08:09
Происшествия
В Татарстане в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 11 человек
В Елабужском районе Татарстана столкнулись автобус и грузовик. В результате аварии пострадали одиннадцать человек.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все собранные на лечение Жанны Фриске деньги
«Русфонд» получил все собранные телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске деньги.
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Футбол
Форвард «Спартака» может уйти в «Ахмат»
Форвард красно-белых Георгий Мелкадзе интересует Ахмат, который собирается взять футболиста в аренду на один год.
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Землетрясение магнитудой 7 произошло в Индонезии
Землетрясение магнитудой 7 произошло на индонезийском острове Суматра, передает Reuters.
Обновлено в 08:24
Авто
Назван топ-10 дизельных легковых автомобилей на российском авторынке
С января по июнь 2019 года в России было продано 55,7 тысяч новых легковых автомобилей с дизельным двигателем – на 9% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 03:10
Здоровье
Минздрав готовит рекомендации по вовлечению сотрудников в ЗОЖ
Минздрав начал готовить для работодателей рекомендации по формированию здорового образа жизни для сотрудников.
Обновлено в 08:24