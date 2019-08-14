Армия и оружие

В Сирии боевики сбили истребитель Су-22REGNUM вчера в 15:20

Террористы сбили истребитель-бомбардировщик Су-22 военно-воздушных сил Сирийской Арабской Республики в провинции Идлиб. Об этом сегодня, 14 августа, сообщают сирийские СМИ.
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Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
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