Армия и оружие
В Сирии боевики сбили истребитель Су-22REGNUM вчера в 15:20
Террористы сбили истребитель-бомбардировщик Су-22 военно-воздушных сил Сирийской Арабской Республики в провинции Идлиб. Об этом сегодня, 14 августа, сообщают сирийские СМИ.
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Происшествия
Задержан ранивший полицейских в Филадельфии стрелок
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, который мог ранить не менее семи полицейских во время проведения операции по задержанию наркоторговцев в Филадельфии.
Обновлено в 00:26
Политика
Минприроды России допустило полный запрет на экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье
Обновлено вчера в 23:57
Финансы
Фондовые индексы США потеряли 3%
Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа.
Обновлено вчера в 20:32
Транспорт
В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье
Обновлено вчера в 11:22
Шоу-бизнес
В Торонто проводили в последний путь Аллу Вербер
Похороны fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер 14 августа состоялись в канадском Торонто.
Обновлено вчера в 16:06
Общество
Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году
В России насчитали пять несовершеннолетних матерей, которые в 17 лет смогли родить уже пятого ребенка.
Обновлено в 00:03
Происшествия
К поискам трехлетнего мальчика под Омском подключили квадрокоптеры
Два квадрокоптера и вездеход подключили к масштабным поискам трехгодовалого мальчика, пропавшего в лесу в Омской области, сообщает региональный главк МВД.
Обновлено вчера в 23:37
Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено 13 августа в 15:43
Политика
Глава Барнаула написал заявление об отставке
Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП в Саратовской области
Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись на мосту между Саратовом и Энгельсом, по предварительным данным, пострадали десять человек.
Обновлено в 00:32
Экономика
Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов
Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов.
Обновлено вчера в 19:38
Здоровье
Какие изменения с телом указывают на поражение печени
Медики советуют учиться понимать собственное тело. Некоторые изменения в нем указывают на поражение печени.
Обновлено вчера в 14:15
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено вчера в 18:32
Экономика
«Траст» сдает склады
В октябре банк «Траст» выставит на торги два оптово-распределительных комплекса (ОРЦ) в Подмосковье «Четыре сезона» и «Радумля» общей площадью более 600 тыс. кв. м. Найти покупателей будет сложно: формат ОРЦ не пользуется спросом.
Обновлено вчера в 18:29
Шоу-бизнес
Ида Галич подтвердила слухи о беременности
Слухи о беременности 29-летней Иды появились в сети после того, как она посетила один из лучших перинатальных центров Москвы, в котором ее и заметили поклонниками.
Обновлено вчера в 21:53
Политика
Когогина объяснила идею запрета старых машин
Ранее Когогина выступила с новой инициативой, которая запретит эксплуатацию старых автомобилей.
Обновлено вчера в 08:55
Шоу-бизнес
Лолита с гордостью показала урожай на огороде в Болгарии
Лолите удалось вырастить огромное количество разнообразных сортов перца.
Обновлено вчера в 16:30
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Политика
В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве
Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.
Обновлено 13 августа в 07:59
Общество
Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян
Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Игры
Опубликован первый трейлер Need for Speed Heat
На официальном Youtube-канале Need for Speed появился первый трейлер новой игры серии: Need for Speed Heat.
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия
В Кемерово водитель автомобиля сбил беременную женщину
Обновлено в 00:30
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Обновлено вчера в 02:50
Транспорт
Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог
Минтранс разработал новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 21:32
Экономика
Гибель пчел не повлияет на стоимость меда в 2019 году, заявил эксперт
В России пока не завершился период сбора меда, поэтому говорить об урожае и ценах на продукт рано, читают эксперты.
Обновлено вчера в 15:46
Путешествия
В копеечку: летом 2019 года туристический отдых подорожал на 9-10%
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации Ломидзе, в 2019 году среди граждан РФ сохраняются тенденции сокращения общей продолжительности отдыха с двух недель до 8−10 дней и максимального сокращения дополнительных услуг и экскурсий на местах.
Обновлено вчера в 09:09
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено вчера в 15:46
Культура
Актёр Эрик Робертс заявил о намерении получить российское гражданство
Американский актёр Эрик Робертс на международном турнире по самбо в Сочи заявил, что хотел бы получить российское гражданство.
Обновлено вчера в 16:20
Здоровье
Здоровых детей в России к концу обучения не остаётся
Установлено, что за время обучения в образовательном учреждении здоровых детей в школах не остаётся.
Обновлено в 00:54