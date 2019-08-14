Армия и оружие
В Сирии боевики сбили истребитель Су-22REGNUM вчера в 15:20
Террористы сбили истребитель-бомбардировщик Су-22 военно-воздушных сил Сирийской Арабской Республики в провинции Идлиб. Об этом сегодня, 14 августа, сообщают сирийские СМИ.
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Армия и оружие
В США назвали три «провальных» проекта вооружений России
Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.
Обновлено вчера в 12:27
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В Кирове нашли тело трехлетнего ребенка с ножевыми ранениями
"Вечером 14 августа в следственные органы поступило сообщение о том, что в одной из квартир, расположенных на улице Дружбы города Кирова, найдено тело мальчика 2016 года рождения с признаками насильственной смерти, на теле ребенка обнаружено несколько ножевых ранений", - сообщает ведомство.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Трехлетний мальчик, пропавший в тайге под Омском, найден живым
Трехлетний мальчик, потерявшийся в тайге в Омской области, найден живым.
Обновлено в 05:26
Теннис
Шараповой не хватило сил на Барти
Шарапова прервала серию поражений Бодрое начало В прошлый раз Эшли противостояла Марии в четвертом круге Australian Open в этом году.
Обновлено вчера в 15:20
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Политика
Глава администрации Барнаула ушёл в отставку
Сегодня, 15 августа, мэр Сергей Дугин неожиданно объявил об уходе с поста главы администрации.
Обновлено в 00:10
Авто
Dodge отпразднует 50-летие Charger Daytona спецверсией
Американский производитель Dodge почтит 50-летний юбилей модели Charger Daytona лимитированной версией.
Обновлено вчера в 14:44
Политика
Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией
Подписание мирного договора с Японией упирается в нежелание Токио признать итоги Второй мировой войны, касающиеся принадлежности Курил, но ситуация не является тупиковой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
Обновлено в 04:34
Политика
Путин поздравил Индию с Днём независимости
Обновлено в 03:25
Политика
Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай
Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 21:16
Авто
Правила техосмотра планируют ужесточить в России
В "Автонете" предложили обязать дилеров, операторов техосмотра и перевозчиков дополнительно проверять работоспособность устройств вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС.
Обновлено в 00:13
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри с сыном тайно уехали на Ибицу
Сразу после празднования 38-летия Меган Маркл, который был отмечен в тесном семейном кругу в виндзорском Фрогморе, герцогиня Сассекская с супругом и сыном отправились в пятидневное путешествие на Ибицу.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Уличный музыкант избил московского священника в Ялте
Уличный музыкант избил священника из Москвы на набережной Ялты за отказ освободить лавочку.
Обновлено в 02:17
Авто
Российский дизайнер будет создавать концепты суперкаров Koenigsegg
В настоящее время нет аналогов Koenigsegg, ее истории и достижений, - говорит Селипанов.
Обновлено вчера в 16:02
Транспорт
Дорога к горнолыжным курортам в Красной поляне может стать платной
Если решение будет принято, пункты взимания платы могут появиться на трассе уже до конца года, рассказывает федеральный чиновник.
Обновлено вчера в 17:43
Политика
На Украине задержали заместителя министра, получившего взятку
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали заместителя министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Юрия Грымчака, а также его помощника.
Обновлено вчера в 16:04
Кино
Дочь Брюса Ли попросила Тарантино «заткнуться»
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес
Шампанское, океан и любимые женщины: как Тимати встретил свое 36-летие
15 августа Тимати отмечает 36-летие — поздравления с днем рождения он принимает не где-нибудь, а на Мальдивах, куда приехал отдыхать вместе с семьей.
Обновлено в 05:22
Кино
Умер народный артист Валентин Воронин
Обновлено вчера в 17:55
Армия и оружие
Командование ВСУ заявило о гибели солдата в Донбассе
За прошедшие сутки, 14 августа, защитники Донбасса тринадцать раз открывали ответный огонь по позициям украинских вооруженных формирований.
Обновлено в 00:56
Транспорт
В РЖД прояснили, кто должен собирать постельное белье в поездах
Пассажиры поездов не обязаны собирать постельное белье после поездки.
Обновлено вчера в 19:22
Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия
Героический пилот A321 даже жену встретил в воздухе
Обновлено в 03:28
Экономика
На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии
Последний раз инверсия доходностей двухлетних и десятилетних гособлигаций США наблюдалась в 2006–2007 годах.
Обновлено вчера в 07:51
Футбол
Де Бур извинился за свои слова про женский футбол
Бывший главный тренер «Аякса» и сборной Нидерландов Франк де Бур заявил, что сожалеет о своих словах про женский футбол.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Пассажиры аварийного рейса Airbus А321 благодарят экипаж
Обновлено в 04:05