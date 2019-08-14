Армия и оружие
В Сирии боевики сбили истребитель Су-22REGNUM вчера в 15:20
Террористы сбили истребитель-бомбардировщик Су-22 военно-воздушных сил Сирийской Арабской Республики в провинции Идлиб. Об этом сегодня, 14 августа, сообщают сирийские СМИ.
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Здоровье
Мнения медиков о четырехдневной рабочей неделе разошлись
Мнения медиков о переходе россиян на четырехдневную рабочую неделю разошлись.
Обновлено 13 августа в 21:57
Происшествия
Момент столкновения самолета с птицами в Подмосковье попал на видео
Пассажиры самолета "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в поле близ аэропорта Жуковский, сняли на видео столкновение лайнера с птицами во время взлета.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 18:32
Хоккей
«Миша правильно сделал, что вернулся в КХЛ. Многого добился за два года!» Валерий Брагин о Михаиле Григоренко
Фото: © Андрей Голованов и Сергей Киврин — Несколько лет назад вы в интервью заявили, что Михаилу не хватает взрывной скорости.
Обновлено вчера в 02:13
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара достиг 65,04 рубля, увеличившись на 11 копеек. Курс евро возрос на 14 копеек и составил 72,68 рубля.
Обновлено вчера в 03:24
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум делам
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили еще одно обвинение по двум уголовным делам.
Обновлено вчера в 07:43
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России
О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено вчера в 14:05
Кино
Дочь Брюса Ли заявила, что Квентин Тарантино должен «заткнуться»
Шеннон Ли заявила, что ей было бы очень приятно, если бы Тарантино «заткнулся» или «извинился».
Обновлено в 02:47
Футбол
Зидан может уйти из «Реала» из-за Погба
Как утверждает El Pais, после того, как президент "Реала" Флорентино Перес отказал Зидану в покупке полузащитника, отношения между соотечественниками ухудшились, так как наставник обещал хавбеку взять его в мадридский клуб.
Обновлено в 03:50
Экономика
Минпромторг предложил поднять срок аренды лесных участков до 49 лет
В Минпромторге предложили поднять минимальный срок аренды лесных участков по приоритетным инвестиционным проектам в освоении лесов до 49 лет.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Обновлено вчера в 00:49
Происшествия
В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье
В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.
Обновлено в 00:53
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста.
Обновлено вчера в 15:14
Интернет
Отпечатки пальцев миллиона человек из почти сотни стран попали в сеть
Издание The Guardian сообщило, что в интернете обнаружена крупнейшая за последние годы база данных с отпечатками пальцев и персональной информацией более чем миллиона человек из сотни стран.
Обновлено вчера в 17:10
Политика
СБУ «зашивала рты» ради задержания украинского замминистра
Вся операция держалась в строгой тайне, руководству обменников пришлось, по выражению следователей, «зашивать рты».
Обновлено в 03:31
Происшествия
Аэропорт в Ирландии приостановил работу из-за ЧП с Boeing 763
«В аэропорту Шаннон подтвердили временное приостановление работы после инцидента с самолётом Boeing 763», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:36
Политика
Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Госдеп: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии
Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Вашингтон обсуждает с союзниками возможность развертывания новых ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено 13 августа в 23:31
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ постройневшей актрисы Пеговой
Волосы актриса заплела в две косички. Поклонники пришли в восторг от нового образа Пеговой.
Обновлено вчера в 21:01
Гаджеты
Эксперт назвал три самые важные для россиян характеристики смартфона
Эксперты составили список из самых распространенных привычек владельцев,наносящих вред смартфонам.
Обновлено в 02:52
Происшествия
У крупнейшего подрядчика РЖД прошли обыски по делу о хищении
В Москве в среду по нескольким адресам начались обыски по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520».
Обновлено вчера в 19:07
Шоу-бизнес
Аллу Вербер похоронили в Канаде в закрытом гробу
Поскольку Алла Вербер страдала менингококковым сепсисом, хоронить ее решили в закрытом гробу, ведь заболевание является крайне опасным, а в группе риска оказались те, кто недавно контактировал со светской львицей.
Обновлено 13 августа в 12:55
Армия и оружие
Боевики ВСУ повредили два дома и ЛЭП в посёлке Зайцево — НМ ДНР
В ходе вечерних обстрелов, украинские силовики нанесли удар по посёлку Зайцево, сообщили 14 августа в пресс-службе Народной милиции (НМ) ДНР.
Обновлено в 01:50
Спорт
Российские танкисты установили рекорды скорости на «Танковом биатлоне»
Российские танкисты установили рекорды скорости на конкурсе «Танковый биатлон» Армейских международных игр, разогнав боевые машины до скорости 80 и 82 км/ч.
Обновлено 12 августа в 09:53
Происшествия
Минюст предупредил о новом виде телефонного мошенничества
В Министерстве юстиций рассказали о новом виде телефонного мошенничества. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Кирове зарезали двухлетнего мальчика
В Кирове убили 2-летнего мальчика, сообщается в группе ВК "Место происшествия".
Обновлено в 02:09
Транспорт
Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог
Минтранс разработал новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 21:32