Армия и оружие

В Сирии боевики сбили истребитель Су-22REGNUM вчера в 15:20

Террористы сбили истребитель-бомбардировщик Су-22 военно-воздушных сил Сирийской Арабской Республики в провинции Идлиб. Об этом сегодня, 14 августа, сообщают сирийские СМИ.
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