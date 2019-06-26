Армия и оружие
В Сирии атакована боевиками российская авиабаза «Хмеймим»REGNUM 15:43
Российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии террористы попытались атаковать при помощи беспилотных аппаратов, сообщил 26 июня на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
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