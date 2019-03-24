Армия и оружие

В Сирии 21 человек госпитализирован из-за отравления ядовитым газомREGNUM вчера в 20:47

По меньшей мере 21 человек был доставлен в больницу в сирийской провинции Хама с признаками отравления ядовитым газом. Об этом сообщает агентство SANA. Одно из селений было обстреляно боевиками 23 марта.
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СМИ сообщили об отравлении боевиками газом 21 человека в Сирии

РБКвчера в 18:03

СМИ: более 20 человек госпитализированы в Сирии с симптомами отравления газом

ТАССвчера в 16:46

В провинции Хама боевики применили газ, отравлен 21 человек

Вести.Ruвчера в 17:08

SANA: 21 человек госпитализирован с симптомами отравления газом в Хаме

RT на русскомвчера в 16:51

СМИ сообщили об отравлении сирийцев газом после обстрела боевиками

РИА Новостивчера в 16:48

СМИ сообщили об отравлении сирийцев газом

Известиявчера в 17:15

21 человек госпитализирован в сирийской провинции Хама с симптомами отравления газом

Эхо Москвывчера в 16:59
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:31, Ашберн
Транспорт

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Новейшая российская управляемая авиационная ракета «изделие 305» проходит испытания в Сирии в боевых условиях, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
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За три недели до официальной премьеры заключительного сезона "Игры престолов" в интернете появилась его первая серия.
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Один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы в американском Сан-Франциско, передаёт ABC со ссылкой на полицию.
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Банк России ожидает ускорения темпов роста ВВП страны во втором полугодии благодаря в том числе реализации национальных проектов.
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Источник назвал предполагаемую причину загрязнения воды в Хасавюрте

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The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй

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