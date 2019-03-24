Армия и оружие
В Сирии 21 человек госпитализирован из-за отравления ядовитым газомREGNUM вчера в 20:47
По меньшей мере 21 человек был доставлен в больницу в сирийской провинции Хама с признаками отравления ядовитым газом. Об этом сообщает агентство SANA. Одно из селений было обстреляно боевиками 23 марта.
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21 человек госпитализирован в сирийской провинции Хама с симптомами отравления газом
Эхо Москвывчера в 16:59
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