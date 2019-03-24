В Сирии 21 человек госпитализирован из-за отравления ядовитым газомREGNUM вчера в 20:47

По меньшей мере 21 человек был доставлен в больницу в сирийской провинции Хама с признаками отравления ядовитым газом. Об этом сообщает агентство SANA. Одно из селений было обстреляно боевиками 23 марта.

В Сирии 21 человек госпитализирован из-за отравления ядовитым газом

Транспорт В Москве передумали строить новую линию метро Создать новую связную ветку метро планировалось к 2022 году. На этот проект должно было быть выделено 45, 7 миллиардов рублей.

Политика Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.

Армия и оружие WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.

Единоборства Экс-чемпион UFC нокаутировал соперника «ударом Супермена» В концовке второго раунда Петтис оттолкнулся от клетки и нанес сопернику мощный удар в голову.

Происшествия Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.

Наука Первый тираннозавр Скотти стал самым крупным представителем вида Специалисты рассказали, что известный тираннозавр Скотти не только самый первый найденный представитель семейства тираннозавридов, но и самый крупный.

Армия и оружие В Сирии проходит испытание новейшая российская ракета «изделие 305» Новейшая российская управляемая авиационная ракета «изделие 305» проходит испытания в Сирии в боевых условиях, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Спорт Тренер Медведевой признался в восхищении Тутберидзе Канадский наставник российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал, как относится к Этери Тутберидзе, передает "Спорт-Экспресс".

Армия и оружие 20 лет назад ВВС НАТО начали бомбардировки Югославии 24 марта 1999 года Военно-воздушные силы стран НАТО начали операцию «Союзная сила» против Югославии.

Путешествия Конюхов на вёсельной лодке пережил 12-балльный шторм в Тихом океане «Фёдор впервые пережил шторм в 12 баллов на вёсельной лодке за все свои походы на вёслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны», — приводит его слова РИА Новости.

Происшествия В Москве один человек погиб в ДТП Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил ДТП на съезде с ТТК в Кутузовский тоннель в Москве, в результате один человек погиб и один пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД столицы.

Кино В Сеть слили первую серию последнего сезона «Игры престолов» За три недели до официальной премьеры заключительного сезона "Игры престолов" в интернете появилась его первая серия.

Происшествия Один человек погиб при стрельбе в Сан-Франциско Один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы в американском Сан-Франциско, передаёт ABC со ссылкой на полицию.

Общество В Бахчисарае археологи обнаружили более 10 тысяч артефактов Декан исторического факультета Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Александр Герцен в беседе с ТАСС сообщил, что в ходе экспедиции в Бахчисарай археологи обнаружили более 10 тыс. артефактов.

Политика Министр юстиции Болгарии подала в отставку из-за элитного жилья Ранее болгарские СМИ опубликовали информацию о том, что заместитель председателя партии ГЕРБ Цветан Цветанов и министр юстиции Цецки Цачева приобрели в собственность апартаменты в элитном комплексе по цене намного ниже рыночной.

Экономика ЦБ ожидает ускорения роста ВВП России во втором полугодии Банк России ожидает ускорения темпов роста ВВП страны во втором полугодии благодаря в том числе реализации национальных проектов.

Политика The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.

Интернет В WhatsApp появятся новые функции против спама Создатели мессенджера WhatsApp разрабатывают новые функции, позволяющие обнаруживать спам в сообщениях.

Спорт Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

Происшествия При бомбёжке Белграда удалось спасти 48 рожениц Персоналу больницы удалось тогда спасти 48 рожениц с младенцами.

Общество В пансионе Минобороны в Петербурге хотят учиться более тысячи девушек В петербургский филиал пансиона для воспитанниц Министерства обороны, открытие которого запланировано на 1 сентября текущего года, еще до официального старта приема документов поступило более тысячи заявок.

Общество Около 50 тысяч педагогов создают «Московскую электронную школу» Около 50 тысяч педагогов участвуют в создании "Московской электронной школы" ("МЭШ"), сообщил Сергей Собянин.

Авто Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».

Армия и оружие НАТО решило построить в Польше объект для хранения военной техники США Проект оценивают в 260 миллионов долларов. В общей сложности такие объекты появятся в четырёх странах.